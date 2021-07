Casper Ruud – Pedro Martínez (7-1, 4-6, 6-3)

Det som så ut til å kunne bli en komfortabel seier for Casper Ruud ble alt annet enn det. Første sett vant han enkelt 6-1, men Pedro Martínez slo knallhardt tilbake i andre sett, og vant 6-4. I tredje og avgjørende sett var Ruud best, og vant til slutt 6-3.

Dermed var den tredje strake seieren i en ATP-turnering et faktum. Det er ti år siden sist gang en tennisspiller gjorde det samme. Det var Andy Murray som klarte samme bragd i 2011.

– Jeg skjelver. Det føles fantastisk. Jeg var nervøs, for jeg visste hva jeg spilte for. Det har vært en lang dag med regn frem og tilbake. Jeg er glad for at de tre ukene er over og at jeg vant alle gangene, sa Ruud etter seieren.

Han påpekte at været gjorde forholdene tøffere for ham.

– Det var tøft. Jeg sov godt, men vi visste været var ustabilt. Vi kom tilbake og måtte stoppe igjen. Det var litt irriterende. Men det er det samme for motstanderen - det er tøft for begge.

KJEMPET: Pedro Martínez gjorde det ikke enkelt for Casper Ruud. Foto: Stefan Adeldberger / AFP

Været skapte trøbbel

Ruud startet meget godt, og brøt serven til Martínez tidlig. Dermed lå han godt an til å ta det første settet. Og han lekte seg videre og hadde full kontroll på det første settet. Han vant det 6-1.

Været har skapt trøbbel for Ruud tidligere, og det var nok litt nervøsitet når regnet plutselig høljet ned i finalen. Man kunne se flere og flere tilskuere tok på seg regntøy og poncho.

Uværet, som inntraff rundt klokken 17, gjorde at kampen måtte utsettes. Det ble varslet at kampen skulle starte igjen rundt 18.30, noe den også gjorde.

I andre sett ble det tøffere for nordmannen. Martínez fikk en meget god start, men da han ledet 2-1 ble spillet avbrutt igjen på grunn av regnvær. Det varte i rundt tre timer, og kampen ble ikke gjenopptatt før klokken var over 22.00.

Martínez imponerte stort

Da de omsider kom i gang igjen, startet Ruud på samme elegante vis. Han servet først og sikret et enkelt game-poeng.

Men så våknet Martínez. Han vant andre sett 6-4, og startet jevnt med Ruud i det tredje og avgjørende settet. Ruud så ut til å få kontroll, men Martínez slo tilbake igjen og igjen.

Til slutt satte Ruud igjen nådestøtet og vant 6-3.

Hans spanske motstander er rangert som nummer 97 i verden, mens Ruud er nummer 15.

Turneringen i Østerrike er den siste på grus i årets sesongen på ATP-touren. Ruud har møtt motstandere som er lavere på rankingen enn ham, men nordmannen var blant annet i skikkelig trøbbel i kvartfinalen mot Mikal Ymer. Der måtte han hente seg inn, og vant til slutt 2-1.