Målfest i toppkampen

Dejana Stefanovic sendte Vålerenga i føringen etter et drøyt kvarter i hjemmekampen mot tittelutfordrer Avaldsnes på Intility, og deretter haglet scorinene i Oslo.

Et selvmål av Ingibjörg Sigurdardóttir ga 1-1, før Celin Bizet Ildhusøy sørget for at vertene ledet 2-1 til pause.

Etter hvilen satte Synne Jensen inn 3-1 og Ildhusøy 4-1. Så var det Kristina Svandals tur til å redusere for gjestene, men Rikke Marie Madsen økte til 5-2 minutter senere. På overtid fikk Olaug Tvedten inn nok en redusering, men til ingen nytte. Resultatet ble 5-3, og alle poengene blir igjen i Oslo.