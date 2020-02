I den argentinske hovudstaden var Casper Ruud knusande overlegen sin portugisiske motstandar Pedro Sousa, og vann så klart som 6-1, 6-4.

Sportssjef Øyvind Sørvald i Norges Tennisforbund jublar over sigeren.

– Har ikkje ord

– Det er heilt fantastisk, eg har ikkje ord. Dette er heilt topp for oss, for Casper og for laget og alle som har venta dette i nokre år. Så har vi fått ein siger, seier Sørvald til NRK.

Han seier at det som har skjedd i kveld, er veldig stort.

– Ein ting er å gå nokre rundar i ei turnering, men å spele seg fram gjennom fire runder til finale og vinn den, det er heilt enormt, seier han.

– Dette er ein av dei største idrettane i verda, og når du vinn ei turnering, har du markert deg skikkeleg og blir lagt merke til, seier Sørvald.

– Har rekkevidde som er blant dei beste

Han meiner Ruuds spel i finalen ikkje var det aller beste.

– Han serva ikkje på sitt beste i dag. Men han har vist godt spel gjennom turneringa og slått gode spelarar. Han har ei rekkevidde som er blant dei aller beste og henta opp dei mest utrulege ballane, seier Sørvald.

– Eg trudde han skulle vinne ei turnering i løpet av året. Men at det skulle skje i den første grusturneringa, hadde eg ikkje trudd.

Kampen blei aldri spennande, og var over i løpet av ein time og 10 minutt. Ruud braut Sousas serve allereie i det andre gamet, og hadde full kontroll i første sett. Sousa heldt seg fleire gonger til leggen og hadde tydeleg vondt. Men han gav ikkje opp, han tok heller ikkje den medisinske pausen som han hadde lov til.

Det hjelpte så lite. Sousa – som er rangert hundre plassar bak Ruud på verdsrankingen – makta sjeldan å gi Ruud sterk motstand.

Som i semifinalen laurdag blei kampen avbroten då ein tilskodar kollapsa i den kraftige varmen. Det skjedde då Ruud hadde settball i første sett.

Den ballen omsetta han i settsiger i første forsøk då kampen kom i gang igjen etter fem minutt.

Det same skjedde i semifinalen, då Ruud tok med seg vassflasker til den uheldige tidlkodaren.

Full serve-kontroll

I andre sett braut Ruud motstandarens serve allereie i første game, og såg seg ikkje tilbake. Men Sousa tok eit blankt game då han reduserte til 2-3, og heldt sine siste servegame.

Men det hjelpte ikkje portugisaren så lenge Ruud hadde full kontroll over eigne servegame. Sousa hadde ingen breakball gjennom heile kampen, men yppa seg i det aller siste gamet då han leia 30–15 og hadde seinare 40–40 i Ruuds servegame.

Før nordmannen slo kraftig tilbake og avgjorde settet og kampen.

Casper Ruud hadde langt større problem i semifinalen mot Juan Londero laurdag. Der var han berre eit par ballar frå tap, før han nesten mirakuløst snudde kampen og sikra finaleplassen.

Store namn har vunne Argentina Open før. Både Rafael Nadal og Dominic Thiem er blant dei tidlegare vinnarane.

Norsk rekord også på verdsrankingen

Både Casper og pappa Christian har vore i kvar sin ATP-finale før, men begge har tapt – Casper i Houston i Texas i fjor, Christian i Båstad i 1995.

Det var også i 1995 Christian var oppe på 39.-plass på verdsrankingen, det høgaste ein norsk tennisspelar har nådd. Men etter kveldens siger er Casper oppe på 34.-plass på lista som blir offisiell måndag morgon.

Ruud fekk ein drøymestart på grussesongen, hans favorittunderlag. Han skal spele ny grusturnering allereie i neste veke, då i Rio.