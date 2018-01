Ruud til finale etter 14 timers venting

Kampen ble satt i gang for fjerde gang etter et langvarig skybrudd da den ble flyttet inn på Margaret Court Arena lørdag. Kampen endte til slutt 7-5, 6-3 i Ruuds favør.

– Jeg følte at jeg taklet det litt proffere enn motstanderen min. Det er små detaljer man må tenke på, sa Casper Ruud til NTB om den stadige ventingen og at kampen ble flyttet innendørs.

I to omganger ble første sett mellom Popko og Ruud spilt fredag i Melbourne Park. Ruud tilbrakte omkring 14 timer på anlegget, men spilte minimalt med tennis. Begge holdt servene sine fredag, og lørdag fortsatte kampen med 3-2-ledelse til Ruud i første sett. Kasakhstanske Popko hadde da vist en fryktinngytende serve, men Ruud hadde bedre returer lørdag – selv om han kom dårlig i gang.

Reddet settball

– Det ble litt samme «story» som i første kampen. Jeg startet litt dårlig. Jeg hadde breakball i første gamet hvor han spilte bra. Jeg følte jeg var klar, men kom ikke inn i rytmen, sa unggutten.

Popko brøt Ruuds serve og ledet 5-3, men derfra og ut reiste Ruud seg og vant de fire neste gamene etter imponerende spill. En settball ble reddet, og forehanden begynte virkelig å sitte for 19-åringen.

– Det var en dårlig start, han var litt forsiktig og hadde litt mange feil. Så kom han litt i gang. Forehanden og serven satt litt bedre. Da klarte han å snu det heldigvis, oppsummerte pappa og trener Christian Ruud til NTB.

Irritert

Deretter ble kampen stoppet igjen på stillingen 3-2 til Ruud i andre sett. Det var ikke en blid Casper Ruud i regnet som ventet på videre beskjed fra dommeren. Så ble kampen flyttet inn til Margaret Court Arena etter en times venting.

– Det var litt irriterende. Jeg følte jeg hadde spilt bra og var på gang.

På stillingen 4-3 til Ruud klarte unggutten å bryte 21-åringen. Han hadde få problemer med å holde serven i neste game, og dermed vant han komfortabelt 6-3.

– Han var litt nervøs da han skulle inn igjen under andre forhold. Begge slo noen enkle feil, mens Casper slo noen vinnere også. Casper taklet omstillingen best, sa far Ruud.

Siste hinder før hovedrunden er Ernesto Escobedo. Han slo italienske Alessandro Giannessi 6-3, 6-2. Amerikanske Escobedo er nummer 117 på verdensrankingen.

Ruud tok seg til kvalifiseringsfinalen i Australian Open i fjor også, men da røk han til slutt mot den amerikanske servekanonen Reilly Opelka.