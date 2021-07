Ruud sin shorts skapte problem: – På grensa til komisk

Den prestisjefulle turneringa Wimbledon rullar og går i desse dagar. Til misnøye for norske hjarter rauk Casper Ruud ut av meisterskapet i første runde.

Han fekk ein ruskete start på oppgjeret mot grasspesialisten Jordan Thompson, med to sett i minus då oppgjeret endeleg kom i gong.

For det tok tid, og det var det ein usportsleg årsak til.

– Det er på grensa til komisk, seier tennisekspert Ola Bentzen til NRK.

– Stivbeint og gamaldags

Reglementet seier nemleg at alle som skal spele i Wimbledon, må stille i eit tennisantrekk som er heilt kvitt. Det gjeld allereie frå spelarane går inn på bana.

Kleda skal vere så kvite som det lar seg gjere, og andre nyansar av kvitt, som kremfarga og «off-white» er ikkje lov.

– Stiller ein i klede med fargar som ikkje er godkjent, så er ein pålagt til å gå og skifte før ein får spele vidare, forklarer Bentzen til NRK.

Både Thompson og Ruud spela difor i kvite klede frå topp til botn. Til og med skoa, hårbandet og undertøyet var farga i kvitt, men då shortsen til Ruud blei sjekka – viste det seg at den hadde blå striper oppe i strikken. Det skapte utfordringar.

KRITISK: Juryen måtte vurdere shortskanten, før Ruud fekk byrje å spele. Foto: GLYN KIRK / AFP

– Stripene øvst på shortsen var i grenseland, men sidan t-skjorta til Ruud stort sett dekka over desse, droppa dei å gjere eit nummer ut av det, fortel Bentzen vidare.

Tennisorganisasjonen er likevel litt lausare i snippen på nokre område.

Farge på halsen og mansjettar er lov, og difor vart den blå saumen på t-skjorta til Ruud godkjent.

Område utanfor saumen til ei bukse, ein shorts eller eit skjørt kan òg ha innslag av farge, men sjølve kanten kan ikkje vere breiare ein centimeter.

GODKJENT: Skjortekragen til Ruud var innafor. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Tenniseksperten fortel at dette botnar ned i tradisjon.

– Wimbledon er veldig konservative. Alle andre turneringar har sleppt opp på den strenge kleskoden, og det er ein del som har prøvd å utfordre systemet, men alle har måtta gi tapt. Eg trur likevel dei fleste tykkjer dette er litt koseleg, sjølv om det verkar litt stivbeint og gamaldags, seier Bentzen.

Skotabbe gav regelendring

Ein av spelarane som har prøvd seg på det, var Roger Federer i 2013. Sjølv om antrekket var i lyse fargar, klarte tennisspelaren å komme forbi regelverket med skosolane sine.

Dei var oransje.

SKILTE SEG UT: Roger Federer fekk tyn for dei oransje solane. No er det ikkje lov å spele med solar som ikkje er kvite. Foto: STEFAN WERMUTH / Reuters

Året etterpå gjekk styret i Wimbledon inn og justerte på ordlyden i reglane, for å sikre at det ikkje skjedde igjen. Solane skulle òg vere kvite. Det var ikkje snakk om noko anna.

– Kvitt, kvitt, fullstendig kvitt. Eg synest det er veldig strengt. Den personlege meininga mi er at det er for strengt, sa Federer i ein kommentar til dei oppdaterte reglane i 2014.

Måtte skifte truse

Søstrene Serena og Venus Williams har ved fleire høve opptredd imot reglane.

Serena stilte opp i ein knallraud undershorts i 2010, og Venus hadde ein rosa sports-BH på seg i 2017, som stakk tydeleg fram under den kvite toppen.

Det gjekk ikkje umerka hen. På pressekonferanse etter kampen, vart det stilt spørsmål ved klesvalet, noko Venus ikkje sat særleg pris på.

– Eg liker ikkje å snakke om bh-ar på pressekonferanse. Det er rart, sa ho då.

ROSA: Venus Williams sin sports-BH var synande under den kvite toppen. Foto: Tim Ireland / AP

Same året fekk austerrikske Jurij Rodionov gjennomgå for hans val av undertøy. Ein blå boksar vart for radikalt, og han måtte gå og byte undertøyet sitt før han fekk spele vidare.

Det skjedde òg med spelarane Zsombor Piros og Wu Yibing.

Løysinga blei at Wimbledon skaffa sitt eige lager med undertøy som spelarane kunne byte til, om dei ikkje hadde riktig farge på det intime tøyet frå start.

– Dette har skjedd nokre gonger opp gjennom åra. Nokre slike detaljar er på grensa til komisk. Dei bør vere litt fleksible når det kjem til visse detaljar som ikkje har noko å seie, kommenterer Bentzen.

Historisk bakteppe

Det britiske reglementet til Wimbledon stammar frå den engelske historia. Tennis blei til på 1870-talet, under den viktorianske tida, og då handla alt om å opptre sømmeleg.

– Til og med sveitting var rekna som uskikka, seier Meredith Richards, bibliotekar hjå den internasjonale Tennis Hall of Fame til nettstaden Time.

Kvitt tøy var sett på som lettare klede, meir pustande og mindre varmeberande enn andre fargar, og derfor var det nok naturleg å velje den fargen.

No, fleire tiår seinare, står den engelske tradisjonen framleis ved lag. Det tykkjer tennisekspert Christer Francke er flott.

– Eg syns det er ei sjarm med det. Når ein går inn der, er det som å gå tilbake i tid. Det er ein rolegare atmosfære og ingen reklameskilt. Det blir kanskje sett på som litt snobbete, men det er ein koseleg tradisjon, konkluderer Francke.

Andre runde i Wimbledon spelast torsdag. Sjølve finalane går av stabelen laurdag og søndag den 10. og 11. juli.