Ruud overrasket over Nadals tøffe regime: – Jeg var ikke forberedt

– Han har mange gode sider, men også forbedringspotensial. Jeg er sikker på at om han virkelig er innstilt på å forbedre seg, og jeg ser at han jobber og vil bli bedre, kan han klare det, sier Rafael Nadal til NRK.

NRK besøker Ruud på det som er blitt hans nye hjemmebane. I høst flyttet nemlig familien til Mallorca for å optimalisere treningshverdagen. Her har Ruud forberedt seg til årets sesong på det store akademiet til Nadal, som blant annet inneholder en restaurant, et helsestudio på 3000 kvadratmeter og spa.

Mellom øktene får Ruud hjelp av moren sin med å ta knekken på vannblemmene som oppstår i håndflatene.

Hverdagen på Mallorca er nemlig en litt annen enn den han har vært vant til. Sjeftrener er den bestemte Toni Nadal, som er Rafaels onkel og ekstrener.

Toni forteller til NRK at han jobber ut ifra at trening er like viktig som en finale. Intensiteten og konsentrasjonen skal være på topp. Prinsippet er like enkelt som det er vanskelig:

Den neste ballen er alltid den viktigste.

– Jeg ble overrasket etter første uke her når det var sju timer trening daglig. Jeg var ikke helt forberedt på det, sier Ruud.

SLAPPER AV: Casper Ruud får tid til en strekk på sofaen mellom øktene. Foto: Pernille Solås / NRK

Får ros

Nordmannen understreker at ting ikke skal flyte på trening. Der skal det være hardt og tøft for å gjøre kampene enklere.

Samtidig gir det ekstra motivasjon å trene med mannen han har hatt som forbilde helt siden han selv begynte å se på og spille tennis.

Nå er Ruud under de samme vingene med Toni som sjef. Treneren mener Ruuds forehand er på høyde med Nadals, men at spanjolen bruker den smartere. Nadal varierer slagene sine mer.

Det mentale er helt sentralt. Nadal er trent opp til ikke å tenke negativt. Han viser sjelden negative følelser når det ikke går hans vei. Han tenker kun på neste ball.

– Ditt beste er ikke alltid 100 prosent. Noen dager er ditt beste 60. Når du har muligheten til å gi 60 prosent, kan du ikke gi 40, sier Nadal til NRK.

– Det vi kan bidra med er å gi ham riktig stimuli, som han så må omsette i forbedring, sier tennisstjernen selv.

Vil bli fryktet

For trener Toni Nadal er det ikke det viktigste å være god i tennis i ung alder.

Treningsmoralen er langt viktigere.

– Toni prøver å gjøre Casper hard i hodet, beskriver pappa Christian Ruud.

Under trening gestikulerer Toni tydelig og engasjert med armene hvordan han mener Casper bør spille.

Det er altså ikke hvem som helst som gir ordre. Toni Nadal har flest titler (16) som trener i Grand Slam-sammenheng.

– Jeg vil bygge opp en base av meg selv som spiller hvor motstanderen tenker «oi skitt, i dag møter jeg Ruud. Han kommer ikke til å gi meg noe gratis.» Litt sånn som Nadal har vært i alle år, forteller Casper, som i øyeblikket er ranket som nummer 112 i verden.

PS! Ruud ble onsdag klar for 3. runde i challengerturneringen i Koblenz. Nordmannen slo italienske Raul Brancaccio 6-4, 4-6, 6-3.