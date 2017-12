Reddet russernes ære – nå er hun utestengt på livstid

Etter dopingskandalen før skiskytter-VM i 2009, gjenreiste Olga Zajtseva russernes ære med to gull i samme mesterskap. Nå er hun utestengt på livstid av IOC.

Pyeongchang, fredag 13. februar 2009. Det er uro dagen før VM i skiskyting skal begynne. Tre russiske utøvere har avlagt positive dopingprøver. A-prøven viser spor av EPO for Albina Akhatova, Jekaterina Jourijeva og Dimitrij Jarosjenko.

Tre stjerner på toppen av sine karrierer.

I klubbhuset ved golfbanen på Alpensia, som nå er gjort om til et skianlegg, venter pressen spent. Svaret fra B-prøvene er klare. Og IBU-president Anders Besseberg legger ingenting imellom.

– Denne saken er spesiell. Her er det snakk om systematisk dopingvirksomhet fra en av de største skiskytternasjonene. Vi vet ikke om vi har tatt alle. Det kan hende dette bare er toppen av isfjellet, sa Besseberg.

– Jeg kan ikke tro det

De tre utøverne blir utestengt. Flere, blant andre Sveriges hovedtrener Wolfgang Pichler, tar til orde for at Russland må utestenges som nasjon fra mesterskapet. Men VM går sin gang.

Og den siste helgen starter oppreisningen av skiskytternasjonen Russland. I hovedrollen: Olga Zajtseva.

Først er hun ankerkvinne på det russiske gullaget på stafett. Hun krysser mållinjen med det russiske flagget i hånden og noen hundre tilreisende landsmenn jublende langs oppløpet. Dagen etter tar hun gull på fellesstarten.

Østersund, søndag 3. desember 2017: Det er ni år siden de positive prøvene som felte de tre russerne ble avlagt nettopp her.

Den gang var tyskeren Wolgang Pichler svensk landslagssjef. Det er han nå også.

I mellomtiden har han vært et helt annet sted.

Nå sitter han i en hytte ved skistadion og tygger på et knekkebrød, mens han lar inntrykkene synke inn fra det han nettopp har fått høre fra NRKs team. Dokumentasjonen i saken mot Olga Zajtseva er rystende for hennes gamle trener.

– Jeg kan ikke tro hun har vært med på dette, er hans første reaksjon.

– Systematisk doping

Et ukjent sted, lørdag 18. november 2017: «Jeg er et individuelt vitne og tidligere direktør for det WADA-akkrediterte Moskva Lab i Moskva, Russland.» En standard start. En av mange erklæringer.

Gregorij Rodtsjenkov er kronvitnet, kronvarsleren. Han som sier han var så sentral i russisk statssponset doping har nå blitt den viktigste personen for å avsløre jukset.

I dag skal det handle om Olga Zajtseva, en yndling blant russiske skiskytterfans. Faktisk i en hel skiskytterverden. Det han forteller danner grunnlaget for at IOC to uker senere disker Zajtseva fra OL i Sotsji i 2014 og fra all framtidig deltagelse i OL, men russeren vil trolig anke avgjørelsen, ifølge Inside the Games.

NRK har fått tilgang til erklæringen og den handler om langt mer enn Zajtseva. Den handler om det det ble snakket om den gangen i Pyeongchang i 2009. Systematisk dopingvirksomhet. Ifølge Rodtsjenkov et problem som aldri forsvant.

– Jeg trodde aldri det ble helt borte jeg heller, sier Wolfgang Pichler.

Likevel takket han sommeren 2011 ja til å bli trener for de russiske skiskytterkvinnene.

– For det første ble jeg tilbudt godt med penger. Så var jeg jo stolt over å bli trener i et at av de beste skiskytterlandene. Et stort land, en stor jobb. Og jeg trodde også jeg kunne gjøre dem rene, sier Wolfgang Pichler.

Det var ikke få som sperret øynene opp da russernes mest høylytte kritiker plutselig ble en del av det russiske laget. I årene fram mot Sotsji hadde han ansvaret for halvparten av kvinnelaget. Edelstenen het Olga Zajtseva.

– Vi hadde et veldig nært forhold. Jeg stolte på henne. Man kunne prate med henne. Hun var en super idrettskvinne. Et virkelig talent, sier treneren om det som var hans mønsterelev.

– Gikk tomme for urin

Men det er ikke bare Pichler som har et spesielt ansvar for Zajtseva. Ifølge varsleren Rodtsjenkov var hun en nær bekjent av visesportsminister Nagornykh, mannen som hadde fått i oppdrag å sørge for suksess i Sotsji, for enhver pris.

Dermed ble Zajtseva en spesialoppgave for kvinnen som hadde ansvaret for distribusjon av prestasjonsfremmende midler, Irina Rodjonova.

– Vi møttes flere ganger og diskuterte enkeltutøvere. Flere ganger nevnte de begge Zajtseva spesielt, erklærer Rodtsjenkov. Han forteller i erklæringen at under et møte der Zajtseva selv var til stede, ble hennes unormale blodpass diskutert.

– Det skyldtes hennes konstante bruk av prestasjonsfremmende midler. Hun skjønte at dette kunne true hennes mulighet til å delta i Sotsji-lekene, står det å lese i dokumentet.

Zajtseva beskrives videre som en utøver på den såkalte Hertuginne-listen, og i detalj hvordan ren urin ble samlet inn i månedene før Sotsji-lekene, slik at urinen kunne byttes ut etter dopingkontroller under OL.

Zajtseva skal ha blitt testet så mange ganger at det ble slått alarm: Lageret av rent urin gikk nesten tomt.

Metodene rundt jukset er behørig omtalt i McLaren-rapporten som satte idrettsverden på hodet for ett år siden. Zajtseva skal både ha brukt Hertuginne-cocktailen og EPO, hevder Rodtsjenkov.

Da Wolfgang Pichler kom til Russland var det for å kjøre en ren linje. Derfor ble mye av treningen gjort i Pichlers egen hjembygd, Ruhpolding.

– Jeg gjorde det jeg kunne, sier han. Så viser han oss laptopen der all treningsdata for alle utøvere han har hatt er lagret. Hver treningsleir, hver økt, hvert renn

– Her var hun i form, sier han og peker på en kurve. En sprint Zajtseva har gått i verdenscupen viser gode fysiske målinger.

– Men ikke unormalt god form, sier han og slår ut med armene.

«Stasik»

I god form var Zajtseva uansett mot slutten av VM i 2009. Året etter tok hun gull og sølv i OL i Vancouver. Om Zajtseva da var dopet sier Rodtsjenkovs erklæring ingenting om.

Skal vi tro varsleren Rodtsjenkov, ble ikke skiskyttersporten i Russland noe renere. Avsløringene før Pyeongchang-VM skyldtes rett og slett en stor russisk tabbe.

Til NRK sier Rodtsjenkov (i en e-post sendt fra hans advokat):

– I 2009 brukte russiske skiskyttere en form for EPO som var veldig vanskelig å spore. En av hovedmennene som besørget skjult EPO var Stanislav «Stasik» Dmitriev. Han kunne ta vekk molekyler av sialsyre som gjorde EPO-bruken vanskelig å oppdage, skriver han og forklarer videre:

– WADAs strenge krav til identifisering av EPO gjorde at prøvene slapp igjennom.

Så gikk det galt.

Ettersom etterspørselen etter skjult EPO økte, sank kvaliteten på det som ble levert, forteller Rodtsjenkov til NRK. I erklæringen til Oswald-kommisjonen har han lagt ved en e-post der han klager på utbredt produksjon av det han kaller lavkvalitets-EPO.

I dag ser ikke Anders Besserberg, som fortsatt er IBU-president, at forbundet han leder kunne gjort noe annerledes etter VM i 2009.

– Vi tok dette veldig alvorlig, og det var ingen som ble testet så intensivt i den tida som de russiske løperne.

– Jeg skal ha sannheten

Wolfgang Pichlers håp om å gjøre Russland til en ren skiskytternasjon ble aldri innfridd.

– Kanskje ble jeg deres alibi, undrer Pichler.

I dag er tre av utøverne han hadde ansvaret for utestengt. I tillegg til Olga Zajtseva er Jana Romanova og Jekaterina Glazyrina suspendert på en eller annen måte. Men det er Zajtseva som smerter mest. En overraskelse for hele skiskyttersporten. Et sjokk for Wolfgang Pichler.

– Jeg skal ringe henne. Da skal jeg ha sannheten.

– Hva skal du si da?

– Om hun har gjort dette bevisst, så skal jeg fortelle henne hva som er rett. Hvis hun ikke har visst, om de har gjort dette bak ryggen hennes, hva skal jeg si da? Da synes jeg synd på henne.

På spørsmål om Pichler visste om dopingprogrammet Zajtseva var underlagt svarer Rodtsjenkov til NRK at han ikke vet. Men på generelt grunnlag at en erfaren trener burde heve øyenbrynene om en utøver får rask framgang. Likevel vil han ikke spekulere noe når det kommer til en så alvorlig sak. Konfrontert med dette sier Pichler at han aldri så slik unormal framgang hos Zajtseva. Og mener langrennstidene hennes i OL heller ikke tyder på dopingbruk.