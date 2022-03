Russisk smøretrailer utsatt for hærverk – rystet over «trusselstorm»

Da solen stod opp i Holmenkollen onsdag morgen, var russernes smøretrailer tagget ned med ukrainske flagg og slagord.

Stefan Marx, daglig leder for Holmenkollen Skifestival, sier til NRK at bussen sto på offentlig eiendom, og at de som arrangør, ikke har det sikkerhetsmessige ansvaret for bussen.

– Det jeg kan si, er at vi ikke synes noe om det som har skjedd. Det er hærverk. Vi synes at russerne skal få reise hjem i fred.

Han opplyser videre at de har snakket med politiet, men at det er det russiske teamet som må stå for en eventuell politianmeldelse.

VASKER: Flere fra det russiske teamet måtte vaske bort tagging fra en smøretrailer onsdag morgen. Foto: Kari Anne / NRK

– Forferdelig

Hendelsen føyer seg inn i rekken av tydelige budskap rettet mot russiske landslag helt siden Russlands angrep på Ukraina.

Som følge av krigen i Ukraina, har trusler haglet mot utøvere med russisk pass.

Det får Norges hopplandslagstrener, Alexander Stöckl, til å reagere sterkt.

I en telefonsamtale med den russiske hopptreneren, Evgeniy Plekhov, fikk Stöckl høre om hva hoppere fra landet har måttet gå gjennom de siste dagene.

– Jeg hørte fra han at det har kommet masse trusler mot russiske utøvere. Mennesker som ønsker å drive med idretten sin, som kanskje ikke er av samme formening som regjeringen deres, har blitt dratt inn det. Det synes jeg er helt forferdelig, sier hopptreneren til NRK.

Stöckl er blant annet rystet av trusselstormen som kom mot russiske utøvere under junior-VM i hopp i Polen denne uken.

– De fikk flere direkte trusler og måtte forlate landet for å være sikre. Det synes jeg ikke noe om.

Trusselmeldinger mot Norges Skiforbund

Tirsdag sa skipresident Erik Røste følgende om stormen flere russere har måttet stå i de siste dagene.

– Det er en reell trussel, og det kom en senest i går (mandag). Hopperne og kombinertløperne er i Zakopane i Polen i junior-VM, og da rykket det inn 200 politifolk for å flytte de russiske ungdommene, fordi det hadde kommet trusler mot dem, forteller Røste.

HÆRVERK: Smøretraileren til Russland var tagget ned med ukrainske flagg onsdag. Foto: Privat

Han forteller at det også har kommet trusselmeldinger til Norges Skiforbund.

– I Norges Skiforbund har det kommet mange trusler, både på e-post og SMS. Det kommer fra folk i Norge som sier at de russiske utøverne må gjerne starte, men de kommer ikke i mål. Trusselbildet er der, men det er ikke hovedbegrunnelsen (for utestengelse av russerne) for min del. Det handler om å ta kraftig avstand fra det som skjer i Ukraina, presiserer han.

– De er helt uskyldige

Leder av langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, har engasjert seg mye i saken om russisk utestengelse fra idretten. Han uttalte tidlig at utøvere fra landet måtte nektes deltakelse i verdenscupen.

Nå ber han om at russiske utøvere må få forlate Norge i fred.

– Det er viktig at vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig her. Dette er ikke en aksjon mot russiske skiløpere. De er helt uskyldige og blir ydmyket, sier Ulvang til NRK.

Hans utspill var med på å skyte fart i prosessen som gjorde at russerne ble nektet start i Norge.

– Utspillet mitt har vært med på å polarisere ytterligere. Det var jeg veldig klar over. Men utøverne er helt uskyldige, det er viktig å understreke. Det har jeg også prøvd å uttrykke i en lang e-post til min venn Markus Cramer (russisk landslagstrener), som jeg håper at jeg fortsatt kan betrakte som en venn.

– Riktig å utestenge

Stöckl mener likevel beslutningen om å utestenge russiske landslag, er riktig.

STØTTER: Alexander Stöckl støtter beslutningen om å utestenge russiske utøvere. Foto: Geir Olsen / NTB

– I det store bildet så synes jeg det er riktig at Russland ikke får delta, sier hopptreneren, før han fortsetter:

– Så er spørsmålet om det finnes en mellomløsning, at man kan stryke alt av flagg og tilknytning til selve landet, men la utøverne delta under eget navn under regi av FIS eller med FIS-flagg. Det blir en annen beslutning.