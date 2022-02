Russisk Chelsea-eier gir fra seg ansvaret

Det bekrefter klubben på sine nettsider. 55-åringen er halvt russisk og halvt israelsk og har vært eier for London-klubben siden 2003.

– Jeg gir i dag tillitsmenn for Chelseas veldedige stiftelse forvaltningen og omsorgen for Chelsea FC. Jeg tror at de for øyeblikket er i den beste posisjonen til å ivareta interessene til klubben, spillerne, ansatte og fansen, heter det i en uttalelse fra Arbamovitsj.

I fjor, ble han av magasinet Forbes, rangert som verdens 142. rikeste person. Tidligere har han vært så høyt som på 15.-plass på den listen.

– Jeg tror at klubben er i den beste posisjonen til å gjøre det beste for spillerne, trenerstaben og supporterne, sier Abramovitsj videre.

JUBEL: I mai vant Chelsea og Abramovitsj Mesterligafinalen mot Manchester City. Foto: Michaela Rehle / Reuters

Kjent for et godt forhold til Putin

Russeren kjøpte klubben for rundt 1,5 milliarder kroner i 2003, og har gjort Chelsea til en av verdens største klubber. London-klubben har vunnet 17 store titler etter at den russiske oligarken kom inn i klubben.

I Storbritannia har det de siste dagene vært debatt om Abramovitsj’ rolle i klubben. Den russiske eieren er kjent for å ha et godt forhold til president Vladimir Putin.

Vladimir Putin og Roman Abramovitsj i Moskva i 2005. Foto: ITAR-TASS / Reuters

Storbritannia kunngjorde torsdag en rekke sanksjoner mot Russland og kretsen rundt presidenten.

Både rusiske selskaper og privatpersoner vil få forbud mot å ta opp lån i Storbritannia, og det innføres et tak for hvor store pengesummer russiske statsborgere får sette inn på konto i britiske banker, kunngjorde Boris Johnson i en pressemelding.

Foreslo å nekte Abramovitsj å bo i Storbritannia

Parlamentsmedlem Chris Bryant stilte på fredag spørsmål om Abramovitsj skulle få lov til å være eier av en engelsk fotballklubb og et lekket dokument fra myndighetene foreslo at at han ikke skal få lov til å være bosatt i Storbritannia. Det skriver Sky Sports.

The Chelsea FC Foundation, som tar over ansvaret, består av John Devine, Paul Ramos, Piara Powar, Emma Hayes, Sir Hugh Robertson og Bruce Buck.

Chelsea møter Liverpool i ligacupfinalen søndag. På pressekonferansen i forkant av kampen innrømmet manager Thomas Tuchel at han forsto kritikken mot Abramovitsj.

– Det forstyrrer oss og bekymrer oss. Jeg kan forstå det til en viss grad og jeg kan forstå kritikken mot kluben, sa Tuchel.