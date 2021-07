Simen Holvik fra Stavanger satte verdensrekord da han løp Norge på langs på 26 dager

– Det er litt rart å ikke løpe 100 kilometer etter frokost.

Det fortalte en nå uthvilt Holvik etter å ha fullført sitt mål om å løpe Norge på langs.

Kraftprestasjonen på 2600 kilometer ble unnagjort på rett under 26 døgn. En tid som knuste den tidligere verdensrekorden på 42 dager.

En etterlengtet klem etter målgangen i Lindesnes Foto: Willy Steinskog

Selv om han nå syns det blir litt rart å gå tilbake til hverdagen, så ser han fram til å bruke mer tid sammen med familien.

– Det er fryktelig godt å se familien igjen. Nå kan jeg ha litt ferie sammen med dem, sier han.

Han har litt tid til å snakke med blant annet faren sin og sett på mulige forbedringer på distansen.

– Det er nok mulig for dem som vil prøve seg. Noen kilometer man korte ned på her og der, men det vil være vanskelig, sier Holvik.

– Vanskelig å fatte

Jann Post er sportskommentator i NRK. Han er også en svært habil løper, og lager NRK-podkasten «I det lange løp».

Post hyller Simen Holviks verdensrekord.

– Jeg er ekstremt imponert over det han har fått til. Det der er ingen spøk. Han skulle i utgangspunktet løpe rett under 100 kilometer per dag. Og så føler han seg så bra på slutten at han bare løper de to siste etappene i ett. Og stormer i mål ett døgn før han hadde tenkt. Han slår den forrige rekorden på 42 dager med et helt hav. Jeg synes rett og slett det er en nydelig prestasjon. Han er laget av noe helt spesielt.

Post har møtt Holvik flere ganger.

– Han er en utrolig positiv fyr som ser folk rundt seg og som gir av seg selv underveis til alle som har møtt ham.

Jann Post i NRK Sport er også en svært habil løper. Han er mektig imponert over Simen Holviks resultater. Foto: Privat

Gjennom hele løpet har Holvik hatt selskap av andre løpere underveis. Post løp sammen med ham på fredag, og merket seg hvor lett han virket i beina og i kroppen.

– Jeg har løpt en del selv, og jeg fatter ikke helt at det går an å være i så fin form. Jeg løp 15 kilometer med han, og han løp så lett og ledig og følte seg så bra. Han har et enormt treningsgrunnlag og løp 200-300 kilometer i uka en lang periode før dette. Han vet hva dette handler om. Han takler å spise og drikke mye underveis, som er helt nødvendig. Men likevel er det vanskelig å helt fatte at det går så mange dager på rad.

Post tror Simen Holvik kan sette nye rekorder.

– Det som er viktig er at han finner noe som motiverer ham. Jeg er sikker på at han kan slå den norske rekorden på 24-timersløp, kanskje allerede i år. Så håper jeg at han finner et crazy stunt, på tvers av USA eller noe sånt. Noe som smeller internasjonalt, for det tror jeg han har inne.

– Han har det i seg å gjøre ting som ikke veldig mange i verden har klart.

Ikke utenkelig med USA på tvers

Holvik er allerede en av de 10 beste i verden på 24-timersløp.

– Men jeg har jo som mål å komme helt øverst på pallen i store internationale løp, så det er jeg helt enig i med Post, sier Holvik.

Når det gjelder forslaget om å etterhvert løpe USA på tvers, så er han likevel litt forbeholden.

Flere har slått følge med Holvik mens han har løpt Norge på langs. Her fra innspurten mot Lindesnes. Foto: Willy Steinskog

– Da snakker man om 4500 kilometer, noe som vil ta to måneder å gjøre. Jeg er litt usikker på om det er noe jeg vil prioritere akkurat nå, sier Holvik.

Men han utelukker det ikke

– Det må i så fall være om noen år, men det er ikke utenkelig, sier han.