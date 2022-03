Røste bekrefter til NRK: Gir seg som skipresident – stiller ikke til gjenvalg

Det bekrefter 61-åringen overfor NRK torsdag.

– Ingen enkelt avgjørelse

I dette intervjuet forteller han om både opp- og nedturer som skipresident og svarer på om fjorårets store konflikt med hoppsjef Clas Brede Bråthen har spilt inn på avgjørelsen.

Eller om Akershus skikrets’ klare oppfordring om et presidentskifte har hatt noe å si for at et ti år langt engasjement er over fra sommeren av. Ikke minst om han bør fortsette som medlem av mektige FIS council nå som han gir slipp på vervet i forbundet.

– Det har ikke vært noen enkel avgjørelse å gi valgkomiteen beskjed om at jeg ikke tar gjenvalg, medgir Røste innledningsvis.

Slutt etter ti år som president

FERSK SKIPRESIDENT: Erik Røste, her avbildet kort tid etter at han ble president for første gang i 2012. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han påpeker at han har vært en del av norsk skisport i lang tid. Han startet som trener i Norges Skiforbund som trener på 90-tallet, men først i 2008 ble han skipolitiker. Siden 2012 har han vært president.

Til sommeren er det slutt.

Røste røper at tanken streifet ham allerede under skitinget i 2021. Han forteller at han sa til seg selv og andre rundt seg at den som blir valgt i 2022 må sitte til etter VM i Trondheim i 2025. Det var ingen selvfølge for ham selv, sier Røste.

For etter årets sesong gjorde han opp et form for regnskap. Han viser blant annet til sterke resultater blant norske ski-utøvere i OL og Paralympics, et historisk para-VM på norsk jord i januar, flere godt gjennomførte verdenscuprenn i hopp, alpint og langrenn gjennom sesongen.

Røste legger til det han omtaler som en bunnsolid økonomi, at store sponsoravtaler én etter én signeres i grenene og at TV-avtalen som ligger i bunnen for forbundets økonomi er god.

– Da ble konklusjonen for min del at det blir riktig å overlate stafettpinnen til andre og ikke tenke fire nye år, sier Røste.

KOLLEN-SUKSESS: Skipresident Erik Røste og Kong Harald under skirennene i Holmenkollen tidligere i mars. Foto: Lise Åserud / NTB

Jobber for VM i 2027

Avgjørelsen er såpass fersk at han ikke har tenkt ut hva han skal gjøre etter presidentperioden er over når det er skiting i Molde i juni.

Nå befinner han seg i Courchevel i Frankrike. Han følger verdenscupavslutningen i alpint, samtidig som han jobber inn mot beslutningstakere for å selge inn Narvik som destinasjon for alpin-VM i 2027.

Selv om de fleste dagene har vært lystbetonte som nå, har også Røste hatt langt mindre hyggelige dager.

Avviser at Bråthen-konflikten spiller inn

Som skipresident har han måttet håndtere og blitt stilt dels til ansvar for en rekke vanskelige saker. Dopingdommene i 2016 er to av dem. Rettssaken mellom Henrik Kristoffersen og Skiforbundet en annen.

Den siste alvorlige og store konfliktsaken kom så sent som i høst. Mellom nåværende landslagssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, på den ene siden og generalsekretær Ingvild Bretten Berg og president Røste på den andre.

AVSLUTTET KONFLIKT: Clas Brede Bråthen og Erik Røste under en pressekonferanse i Skiforbundets lokaler i oktober i fjor. Foto: Javad Parsa / NTB

Rapporten fra evalueringssutvalget i kjølvannet av arbeidskonflikten var knallhard lesing for begge parter.

For Røste spesielt ble det blant annet påpekt at presidentvervet bar preg av rolleblanding og at han gjorde jobben til generalsekretæren uklar.

Skipresidenten hevder konflikten og den påfølgende rapporten ikke har vært avgjørende for hans valg om å nå tre til side.

– Men det er ingen tvil om at hoppsaken var vanskelig. Det har jeg sagt flere ganger at den skulle jeg gjerne vært foruten, det var en sak som fikk utvikle seg i for lang tid. Jeg har gjort opp status etter nesten 45 år i skisporten der de siste 14 årene har vært i skistyret.

– Jeg vil heller si at de 32 anbefalingene fra det eksterne evalueringsutvalget har påvirket meg i den andre retningen. At det var et arbeid jeg ville fullføre, sier Røste.

Knallhard kretsdom

I begynnelsen av mars publiserte også Akershus skikrets et tydelig angrep på skipresidenten ment som et innspill til sommerens skiting.

I HARDT VÆR: Skipresident Erik Røste, her under et møte med mediene i 2017 der dopingdommen mot Therese Johaug ble offentliggjort. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ett av punktene til skikretsen handler om et ønske om nytt presidentskap. De påpeker at forbundet har levert på øverste hylle innen økonomi og resultater på internasjonalt nivå.

Samtidig hevder kretsen av medlemstallet i forbundet gått ned 30 prosent og andelen for barn i alderen 6-12 år har falt 40 prosent. Skrivet, signert kretsleder Erik Solberg, slår også fast at «det har vært kontinuerlige konflikter som Akershus-styret hevder har skapt en negativitet i folket overfor Norges Skiforbund».

De ønsker en ny visjonær giv som fokuserer på rekruttering, bidrar til samarbeid mellom skiidrettene og virkelig viser at ski er folkesporten i Norge, som igjen gir sponsorene lyst til å sponse idretten.

– Opplever flere heiarop enn det motsatte

Konfrontert med dette, sier Røste at han har respekt for at det er ulike oppfatninger av den jobben han har gjort «når man har sittet lenge i en posisjon og vært en synlig og tydelig leder».

– Det blir diskusjoner, motsetninger når det er snakk om noen av de mest profilerte utøverne i Norge, sier 61-åringen.

– Men dette er en del av idrettsdemokratiet. Det er slik det fungerer. Skal jeg være litt ubeskjeden, så opplever jeg selv at jeg får flere heiarop enn det motsatte. Det er kanskje derfor jeg har sittet i ti år. For jeg opplever at jeg har fått mange heiarop på min ferd rundt omkring i Ski-Norge.

FORKLARTE SEG I TINGRETTEN: Erik Røste, her i vitneboksen i Oslo Tingrett, i forbindelse med rettssaken mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund i 2019. Foto: Berit Roald / NTB

Trekker frem økonomisk opptur

Røste trekker blant annet frem at forbundet har doblet omsetningen fra 200 til 400 millioner kroner i året.

Han påpeker at noe av det viktigste han gjør i sitt verv er «å legge til rette for gode rammebetingelser for de som jobber med skoene på i klubbene hver dag».

Her har den politiske jobbingen handlet om å endre tippenøkkelen, til enda mer spesifikke saker som å sørge for spillemidler til for eksempel løypeprepareringsutstyr. Nå strømmer det ifølge Røste fem millioner kroner i året til grasrota til nettopp dette.

Han har kost seg med de frivillige, tillitsvalgte og kollegene i organisasjonen, sier han.

– Det å hilse på og snakke med frivillige som har jobbet en mannsalder for å legge til rette for barn og unge, det har vært drivkraften. At de skal få så gode rammebetingelser som mulig.

En dramatisk herrestafett under OL i Pyeongchang ble avsluttet med latter sammen med daværende idrettspresident Tom Tvedt, daværende statsminister Erna Solberg og gullvinnerne Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skal gi slipp på verv som FIS-styremedlem

Helt ferdig med skisporten er han imidlertid ikke. Det var en omdiskutert prosess da Røste ble Norges kandidat til mektige FIS Council (styret i Det internasjonale skiforbundet).

Han ble senere valgt inn med mer en god nok margin. Den gangen bestemte skistyret at vervene som henholdsvis skipresident i Norge og FIS Council-medlem burde følge hverandre.

Enn så lenge blir det ikke slik. For når en ny skipresident velges i Norge i juni har FIS Council allerede valgt ut sine medlemmer for to nye år. Men det er han klar på at skal endres ved neste korsvei.

– Det er helt naturlig at den som er president i Norge sitter i styret i FIS, sier Røste.