Bråthen møter Skiforbundet på Ullevaal – tror på endelig avklaring

– Jeg går inn i dette med et åpent sinn og føler vi har hatt gode diskusjoner frem til nå, sier Clas Brede Bråthen.

Han tror på en endelig avklaring i den langvarige konflikten med Skiforbundet i dag.

– Betyr det at du fortsetter i jobben?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om.

– Men det er det du vil?

– Det er helt klart.

MØTEVIRKSOMHET: Også hoppkomiteens medlemmer er på plass på Ullevaal torsdag. Foto: Haron Hussain / NRK

Det har vært isfront mellom hoppsjefen og Norges Skiforbund etter at kontrakten hans ikke ble forlenget. Saken gikk så langt at Bråthen saksøkte egen arbeidsgiver og krevde fast ansettelse.

Nå har imidlertid saken tatt en uventet vending, og det ser ut som om den betente konflikten løses utenfor rettssalen. TV 2 omtalte saken først.

NRK vet at det ble avholdt møter frem til nærmere midnatt onsdag kveld, og møtevirksomheten fortsatte torsdag morgen og formiddag. Hovedpersonen selv dukket opp drøyt kvart over 12. Mye tyder på at det kun er detaljer og signaturer som gjenstår før en ny avtale er på plass.

Etter det NRK erfarer går den nåværende hoppsjefen over i en rolle som landslagssjef, der han vil ha et sportslig ansvar for hopperne. Dette er samme løsning som Bråthen-leiren har jobbet for i flere uker.

Fakta om Bråthen-saken Ekspandér faktaboks Tidslinje om Clas Brede Bråthen og konflikten med Norges Skiforbund, der forbundet ikke vil fornye Bråthens kontrakt som går ut i april neste år. * 17. august: TV 2 avslører Norges Skiforbunds vedtak om å avslutte Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef. I et brev krever trener Alexander Stöckl, utøverne og resten av hoppavdelingen at forbundet holder på Bråthen. * Et brev VG publiserer viser at Bråthen allerede i desember 2020 ble truet med å få sparken etter at han i et Dagbladet-intervju blant anna kom med kraftig kritikk av manglende likestillingsfokus i eget forbund, og at dette var årsaken til utsettelsen av verdscuprennet for kvinner på Lillehammer. * 20. august: Bråthen varsler at han vil saksøke Skiforbundet og krever fast ansettelse. * 21. august: Hoppkomiteen i Norges Skiforbund sier at samarbeidsproblemer er årsaken til at Bråthen ikke får fornyet kontrakt. * Fem dager senere går styret i Skiforbundet ut og støtter hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge kontrakten til Bråthen. * 3. september: Sponsorene for hopplandslaget truer med å avslutte sine økonomiske avtaler med Skiforbundet. Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg svarer med at «vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet». * September: Generalsekretær Berg beklager at Bråthen har avvist tilbudene om to ulike faste stillinger. I forslagene var «administrativt arbeid og lederoppgaver» ikke medregnet. * 28. september: Bråthen leverer stevning til Oslo tingrett der han blant annet krever fast ansettelse. Det kommer også fram at han har godtatt et kompromissforslag som hoppkomiteen stiller seg bak. Dette skal bli diskutert med Norges Skiforbund. * 30. september: Skiforbundet avviser det nevnte kompromissforslaget og forklarer det med at de ikke kan godta Bråthens krav om å få velge sin egen leder. NSF åpner for å starte en oppsigelsesprosess. * 1. oktober: Hoppernes hovedsponsor, LO, stanser foreløpig pengestøtten til Norges Skiforbund. 14, oktober: Partene møtes til drøftelsesmøte. Kilde: NTB

Helomvending fra Skiforbundet

Allerede 2. september sendte Skiforbundet ut en pressemelding der de skrev at de «ville tilby Bråthen en midlertidig stilling som toppidrettssjef/landslagssjef hopp for fire nye år. I denne stillingen ville alle de sportslige oppgavene bli videreført, mens administrativt arbeid og lederoppgaver ikke inngår.»

Bråthen avviste dette forslaget, da Skiforbundet ønsket at en ny person skulle ansettes for å overta de administrative oppgavene, noe som ville ha ført til større utgifter.

Deretter kom hoppkomiteen på banen og foreslo at Ståle Villumstad, nåværende arrangementssjef i hopp, skulle få ansvar for det administrative. Tanken var at de på den måten slapp å ansette flere folk i hoppadministrasjonen, samtidig som Bråthen kunne få fortsette.

Dette ble blank avvist av Skiforbundet, med begrunnelsen om at de ikke kunne la Bråthen få velge sin egen sjef.

– Han fremmer altså et krav som jeg vil anta at enhver leder i norsk næringsliv ville ha avslått. Ingen ansatte kan bestemme hvem som skal bli ens leder, det ligger åpenbart under arbeidsgivers beslutningsmyndighet. Og det aksepterte selvsagt ikke skistyret, sa Skiforbundets advokat Nina G. Sandnes til NTB.

Nå har de altså snudd, ifølge TV 2. Hoppkomiteen og Bråthen har fått gjennomslag, og i gjengjeld trekker Bråthen søksmålet mot Skiforbundet der han krever fast stilling.

Stor oppmerksomhet

Bråthens arbeidskonflikt med forbundet har fått mye oppmerksomhet både i pressen, Idretts-Norge og på sosiale medier de siste månedene.

Bråthen, som har vært hoppsjef siden 2004, har fått stor støtte i hoppmiljøet, og flere sponsorer har også stilt seg bak 52-åringen. Det har også blitt laget en støttegruppe for Bråthen på Facebook med mer enn 50.000 medlemmer.

Samtidig har styret i Norges Skiforbund måttet tåle mye kritikk for hvordan de har håndtert saken. Det har murret i flere skikretser og onsdag ettermiddag ble det kjent at Buskerud Skikrets ikke lenger har tillit til det sittende styret. Det kommer fram i et brev som ble sendt forbundet.