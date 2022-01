Bråthen slår tilbake mot kritikk: – Min lojalitet har alltid vært til hoppsporten

Etter konflikten mellom Skiforbundet og hoppsjef Clas Brede Bråthen satte Skiforbundet selv ned et utvalg som skulle evaluere håndteringen av saken.

I rapporten får blant annet Bråthen kritikk for måten han og medarbeiderne opptrådte på da konflikten oppsto i fjor høst.

Utvalget mener at Norges Skiforbund hopp, under ledelse av tidligere sportssjef Clas Brede Bråthen, i saken har opptrådt på en måte som er utilbørlig. Videre skriver de at opptredenen utgjør en rekke alvorlige brudd på ansattes lojalitetsplikt til arbeidsgiver.

Det får Bråthen til å reagere.

– Min og mine kollegaers lojalitet har alltid vært hundre prosent til hoppsporten. Det er udiskutabelt, sier hopplandslagssjefen til NRK.

– Men har dere vært lojale mot Skiforbundet?

– Vi har hundre prosent lojalitet til hoppsporten. Sånn må det være. Hvis det er i konflikt med Skiforbundets interesser, så må Skiforbundet se på sin egen organisasjon. Sånn er det helt sikkert i andre grener også, man har hundre prosent lojalitet til det man er en del av, sier Bråthen.

Skiforbundet får kritikk

Utvalget la fram sin rapport på et møte lørdag. Der fikk også Skiforbundet og skipresident Erik Røste kritikk.

Rapporten beskriver at Røste gjennom konflikten blandet roller, og vanskeliggjorde arbeidet for generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

– I perioden etter et møte 11. mai, frem mot skitinget 12. juni og i etterkant av det har det vært situasjoner hvor det har vært rolleblanding av skipresidenten som har gjort generalsekretærens rolle uklar, sier utvalgets leder Katharina Rise.

FÅR KRITIKK: Skiforbundet med president Erik Røste får kritikk i den nye rapporten. Foto: Ali Zare / NTB

Vil ikke svare på spørsmål om fremtiden

Røste selv ville ikke svare konkret på om han har tatt for mye plass og gjort rollen til generalsekretæren uklar.

– Jeg tror ikke jeg skal in på noe vurdering av det nå. Jeg skal sette meg grundig inn i rapporten. Slik jeg opplever det så er det lærepunkter til alle i den rapporten, inkludert skipresidenten. Det var nettopp derfor vi satt ned utvalget. Jeg skal definitivt se på de læringspunktene som angår skipresidenten og skipresidentens rolle, sier Røste.

Fakta om Bråthen-saken Ekspandér faktaboks Tidslinje om Clas Brede Bråthen og konflikten med Norges Skiforbund, der forbundet ikke vil fornye Bråthens kontrakt som går ut i april neste år. * 17. august: TV 2 avslører Norges Skiforbunds vedtak om å avslutte Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef. I et brev krever trener Alexander Stöckl, utøverne og resten av hoppavdelingen at forbundet holder på Bråthen. * Et brev VG publiserer viser at Bråthen allerede i desember 2020 ble truet med å få sparken etter at han i et Dagbladet-intervju blant anna kom med kraftig kritikk av manglende likestillingsfokus i eget forbund, og at dette var årsaken til utsettelsen av verdscuprennet for kvinner på Lillehammer. * 20. august: Bråthen varsler at han vil saksøke Skiforbundet og krever fast ansettelse. * 21. august: Hoppkomiteen i Norges Skiforbund sier at samarbeidsproblemer er årsaken til at Bråthen ikke får fornyet kontrakt. * Fem dager senere går styret i Skiforbundet ut og støtter hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge kontrakten til Bråthen. * 3. september: Sponsorene for hopplandslaget truer med å avslutte sine økonomiske avtaler med Skiforbundet. Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg svarer med at «vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet». * September: Generalsekretær Berg beklager at Bråthen har avvist tilbudene om to ulike faste stillinger. I forslagene var «administrativt arbeid og lederoppgaver» ikke medregnet. * 28. september: Bråthen leverer stevning til Oslo tingrett der han blant annet krever fast ansettelse. Det kommer også fram at han har godtatt et kompromissforslag som hoppkomiteen stiller seg bak. Dette skal bli diskutert med Norges Skiforbund. * 30. september: Skiforbundet avviser det nevnte kompromissforslaget og forklarer det med at de ikke kan godta Bråthens krav om å få velge sin egen leder. NSF åpner for å starte en oppsigelsesprosess. * 1. oktober: Hoppernes hovedsponsor, LO, stanser foreløpig pengestøtten til Norges Skiforbund. * 14. oktober: Partene møtes til drøftelsesmøte. * 20. oktober: Buskerud skikrets sender et brev til Skiforbundet der de krever ekstraordinært ting. 21. oktober: Skiforbundet og Clas Brede Bråthen kommer til enighet om en løsning. Sportssjefen blir landslagssjef og fratas administrative oppgaver. Skiforbundet dekker halvparten av Bråthens advokatutgifter. Kilde: NTB

Han ville heller ikke svare på om han som skipresident kan leve med den kraftige kritikken i rapporten.

– Det er ingen tvil om at det har mye kommet kritikk og mange gode læringspunkter som vi skal gå inn i. Det blir mitt fokus fremover sammen med mitt styre. Det er ingen tvil om at vi er en kompleks organisasjon, det har vi ikke lagt skjul på.

– Ønsker du å fortsette som skipresident, hvis norsk skisport ønsker det?

– Nå er fokuset å gå inn i dette her og utvalgets anbefalinger som er veldig konkrete og som vi må bruke tid på. Jeg opplever på utvalget at noe haster mer enn andre ting. Det skal vi i skistyre, sammen skikretslederne, gå inn i og jobbe med, svarer Røste.

– For dårlig forberedt

Skiforbundet får også mye kritikk for sin behandling av saken. Utvalget har funnet tre hovedfunn:

NSF har for uklare ansvars- og myndighetsforhold når det gjelder ansettelse av blant annet sportssjefer i grenene.

NSF var for dårlig forberedt på å håndtere saken i media, og informerte ikke godt nok internt mens den stod på.

NSF har en organisering og en organisasjonskultur som ikke i tilstrekkelig grad forebygger konflikter og bidrar til samarbeid grenene imellom og mellom grenene og sentraladministrasjonen

Bråthen endte opp med å fortsette i Skiforbundet etter den langvarige konflikten med egen arbeidsgiver. Han skrev i november ny avtale som landslagssjef for fire år.

LEDET UTVALGET: Katharina Rise har ledet utvalget som evaluerte håndteringen av saken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Organisasjonen er bygget opp slik at den heller forsterker enn forebygger konflikter, og det har gått utover forbundets viktige oppgave om å fremme skisporten i Norge, sier rapporten.

– Det er klare anbefalinger og forbedringer som vi nå må jobbe med, sier skipresident Røste etter at rapporten ble presentert.

Rapporten slår også fast at «ansatte i NSF hopp har satt egne ønsker, mål og interesser foran fellesskapet». Rise understreker at ansvaret lå hos daværende sportssjef Clas Brede Bråthen.

Bråthen reagerer på tidspunktet

Bråthen selv reagerer sterkt på at forbundet presenterer rapporten nå.

– Jeg konstaterer at Skiforbundets president Erik Røste velger å legge fram den såkalte evalueringsrapporten om det han selv omtaler som «hoppsaken» midt under ett av sesongens viktigste renn for våre jenter. Det er mitt ansvar å følge våre utøvere i konkurransene og jeg følger derfor selvsagt rennet i Willingen, sier Bråthen til NRK

REAGERER: Clas Brede Bråthen reagerer på tidspunktet for publisering av rapporten Foto: Geir Olsen / NTB

Han ville ikke uttale seg før etter rennet i Willingen i dag var ferdig.

– Jeg har medarbeidere som har følger fremleggelsen av rapporten. Jeg vil snakke med dem etter rennet og vil da svare på henvendelsen fra media. Det forundrer meg også at Skiforbundet har valgt å presentere rapporten i dag, ei uke før OL starter i Beijing. Vi er i sluttfasen av sportslige forberedelser som krever all vår tid.

Da NRK tar kontakt etter rennet har ikke Bråthen fått lest rapporten, men reagerer fortsatt sterkt på tidspunktet på offentliggjøringen av evalueringen.

– Jeg har ikke ord. Jeg klarer ikke helt å forstå hva man ønsker å oppnå med å finne det mest ugunstige tidspunktet i sesongen før OL.

Skipresident Røste sier følgende om timingen på rapporten:

– Det var et klart ønske fra organisasjonen, fra skikretsene og skikretslederne om at vi skulle ha en rask prosess på dette. Den var planlagt ferdig i midten av januar, men utvalget hadde behov for noe mer tid. Det har skistyret sagt at de skal få.

Flere ansatte har sluttet

I månedene i forkant av forliket fikk uenigheten bred medieomtale. Norges Skiforbund ønsket i utgangspunktet å fjerne Bråthen som sportssjef for hopperne, en jobb han hadde hatt på midlertidige kontrakter i 17 år.

Utvalget som har vurdert skiforbundets håndtering, ledes av førstestatsadvokat Katharina Rise. De slår fast at flere ansatte har sluttet grunnet konflikten.

– Konflikten har gått ut over arbeidsmiljøet på en måte som gjør at ansatte har valgt å slutte, og det er alvorlig, sier Rise.

Røste vil ikke svare på spørsmål om hvor mange ansatte som har sluttet som følge av konflikten. Han henviser til generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Hun har ikke besvart NRKs henvendelser.