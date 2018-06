Rösler svært kritisk til VAR: – Det øydelegg kampane

– Om VAR skal fungere må det nyttast på rett måte. I fleire land blir VAR nytta i så stor grad at det øydelegg kampane. Det øydelegg flyten. Supporterane forstår ikkje kva som skjer, seier Rösler til NRK.

VAR betyr videoassistert dømming. For mange norske TV-sjåarar blir årets VM første gongen dei ser denne typen dømming, som er innført i enkelte ligaar. VAR fungerer slik at hovuddommaren kan velje å nytte seg av videoassistanse i kampavgjerande situasjonar som straffespark og raude kort.

Les også: Slik fungerer VAR

Innføringa av VAR har vore ein av dei store snakkisane i fotball-VM. Her er det Australia-trenar Bert van Marwijk som fortvilar når dommar Andrés Cunha bestemmer seg for å sjå om igjen ein potensiell straffesituasjon mot Frankrike. Det enda med VM-historias første straffespark etter at VAR er nytta. Antoine Griezmann scora frå 11-metersmerket. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

– Snytt for to straffer

Så langt i VM har lag som Frankrike, Peru og Sverige fått straffespark som følgje av den nye teknologien.

Mange har hylla VAR for at det blir gitt korrekte straffespark i situasjonar der spelet tidlegare hadde gått vidare. Men Uwe Rösler er altså ikkje blant dei.

– Eg er veldig open for teknologi i fotball. Til dømes er eg veldig glad for mållinjeteknologien, som er 100 prosent korrekt. Men eg er nok ikkje den største supporteren av VAR, vedgår han.

Uwe Rösler meiner Harry Kane skulle ha hatt to straffespark mot Tunisia. Han fekk ingen. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Og utdjupar:

– Det skjer også at systemet blir nytta for sjeldan. Til dømes skulle England ha hatt to straffespark mot Tunisia. Sjølv med VAR blir ikkje alt korrekt. Så eg trur det er betre å la dommarane sjølve gjette kva dei skal gjere i ulike situasjonar enn at dei i videorommet skal gjette, seier Rösler.

Dommarsjefen i NFF, Terje Hauge, er derimot strålande nøgd med korleis VAR har fungert i VM så langt. Han påpeikar at VAR ikkje skal dømme fotballkampane, men luke ut openberre feil og hindre skandalar.

– Vi kan ikkje ha for mange stopp i kampen heller. Men til nå meiner eg at dommarane har brukt teknologien perfekt. Dei har berre stoppa kampar ved kampavgjerande situasjonar for å unngå skandalar. Kampane lever og har framleis det same engasjementet i seg, seier Hauge.

Negative erfaringar

Uwe Rösler debuterte som Malmö-trenar ved å slå Molde 2–0 i ein treningskamp. Foto: Andreas Hillergren/TT, Andreas Hillergren / NTB scanpix

Nyleg vart Uwe Rösler tilsett som trenar i den svenske toppklubben Malmö. Tidlegare har Rösler trena Lillestrøm, Viking, Molde, Brentford, Wigan, Leeds og Fleetwood Town.

– VAR vart testa ut i FA-cupen då eg møtte Leicester som Fleetwood-trenar. Det slo negativt ut for oss den gongen, fortel Rösler.

Leicester vann omkampen i tredje runde 2–0 16. januar. Ein månad seinare fekk Rösler sparken som Fleetwood-trenar.