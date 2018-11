Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Rosenborg har vært sjanseløse. De blir ydmyket av Salzburg, sa NRKs radiokommentator Johannes Børstad da lagene gikk til pause på stillingen 0–4 til RB Salzburg.

Det endte til slutt «bare» med tremålstap, men det var generelt en pinlig opptreden av trønderne torsdag kveld. En ny opplevelse for Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner:

– Jeg har ikke opplevd en sånn omgang før i karrieren min. Vi fikk en fotballeksjon. Det var veldig frustrerende og det var tydelig klasseforskjell mellom lagene, sier dansken til NRK.

Rosenborg ble regelrett rundspilt de første 45 minuttene, og Rosenborg-trenerne innrømmer at det var en taktisk glipp å gå fryktløst ut.

– Det var veldig skuffende. Vi trodde vi kunne beholde stilen vår fra eliteserien, men den første omgangen beviste at det er vanskelig å gjøre det mot gode lag i Europa, sier Rosenborg-trener Rini Coolen.

– Vi var ikke på stasjonen fra start av, og da ble det tøft. Det virka som det var gutter mot menn. Vi ønsket selvsagt et mye bedre resultat enn det her, sier assistenttrener Trond Henriksen.

Etter den begredelige 1.-omgangen kokte det også over i sosiale medier, og de norske serielederne fikk høre det fra alle kanter.

Den tidligere Europa-proffen John Arne Riise var en av dem som lot frustrasjonen løpe ut over tastaturet i pausen på Rosenborg-kampen.

JAPANSK HAT TRICK: Takumi Minamino scoret ekte hat trick for bortelaget i 1. omgang. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Det er ydmykende! Flaut! Pinlig, skrev han.

38-åringen var langt fra den eneste som mente at Rosenborgs opptredenen ikke var verdig et norsk lag i Europa.

– Det er lov å prøve når du først har møtt opp, skrev tidligere Molde-spiller Magne Hoseth som svar til Viasat-ekspert Morten Langli.

Han mente at Rosenborgs fokus allerede var på eliteseriekampen mot Start til helgen.

– Den første omgangen er det verste jeg har sett av Rosenborg noen gang. De har aldri blitt så rundspilt i Europa før. De var sjanseløse, og det er skremmende å se hvor svake RBK er nå, i forhold til hvordan de var for bare ett år siden, sier Adressa-kommentator Birger Løfaldli til NRK.

Det var noe slapt og passivt over hele Rosenborg-laget fra første stund i Trondheim. Feilpasninger, labert tempo, enkle balltap på egen halvdel, og det tok ikke mer enn fem minutter før de ble straffet av en japansk målsnik.

Takumi Minamino fikk massevis av rom utenfor 16-meteren, og skuddet var så godt plassert at André Hansen ikke hadde sjans til å nå bort i hjørnet.

Og den japanske 23-åringen var ikke ferdig der. Hans andre scoring var et vidundermål av de sjeldne, mest kanskje fordi den målgivende pasningen kom fra Salzburgs halvdel. Minaminos avslutning var feilfri. Samme mann sikret seg også et ekte hat trick med 0–4-scoringen rett før pause.

Bitte litt norsk jubel ble det dog på Lerkendal, for tidligere Lillestrøm- og Molde-spiller Fredrik Gulbrandsen fikk ballen på krittmerket litt før hvilen, og klemte den inn i nettet bak André Hansen.

TRØSTEMÅL: Samuel Adegbenro var et lite lyspunkt for Rosenborg. Han scoret for andre kamp på rad. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Det er en praktscoring. Rosenborg blir rundspilt av RB Salzburg. Det er dessverre ingenting annet å si. Rosenborg er ikke i nærheten, sa Børstad da nordmannen klinket ballen i nettet.

– Klasseforskjellen mellom Salzburg og Rosenborg er ganske stor, det har man kanskje merket på disse to kampene her. I 1. omgang er vi suverene, sier Gulbrandsen til NRK etter kampen.

I 2. omgang var det litt mer tempo over Rosenborg sitt spill, og Samuel Adegbenro og Mike Jensen fikk reddet litt av æren til Rosenborg med to trøstemål. Noen opphenting ble det derimot ikke. Even Hovland fullførte ydmykelsen med et selvmål.

Rosenborg er dog ikke helt ute av Europa-dansen ennå. De har en matematisk sjanse til å ta igjen RB Leipzig på 2. plass, men da skal det et skikkelig mirakel til.