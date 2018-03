Rørt norgesmester slo rivalen: – Det kjentes lett ut

Kampen om gullet ble en ren duell mellom Rælingen-kjørerne Christensen og Kristoffersen, og sistnevnte var naturligvis storfavoritt. Likevel var det den minst profilerte av de to som hadde 12 hundredeler i favør.

– Jeg kaller det bare følsomt, oppsummerer 25-åringen etter rennet.

Christensen tok en pause fra alpint for flere år siden, men bestemte seg for å satse igjen i fjor. Dagens NM-gull er lønn for strevet.

– Jeg vet at jeg er god på ski, men når du mister flere år, så må grunnteknikken finnes tilbake, forklarer han, og legger til:

– Det kjentes lett ut. I dag var det bare min dag.

Har rivalisert i «alle år»

Kristoffersen var brukbart fornøyd med sølv, etter en lang sesong og et krevende NM.

– Lufta har kanskje gått litt ut av ballongen. Da er det helt greit at andre griper muligheten, forklarer slalåmesset.

Han legger ikke skjul på at det har vært mye rivalisering mellom ham selv og Christensen opp gjennom årene.

– Det var mye fight da vi var yngre, forklarer han med et smil.

– Hva kan du si om klubbkameraten din?

– Han har sin egen stil. Det går fort, konstaterer Krisoffersen.

Windingstad fikk kongepokalen

NM-KONGE: Rasmus Windingstad vant kongepokalen. Foto: Siri Husby Fiskum / NRK

Christensen ledet etter første omgang, men en god finaleomgang av Kristoffersen gjorde at han virkelig måtte levere for å sikre gullet. Det klarte han altså.

– Simen er en sterk løper. Han var helt der oppe, men Henrik har ligget litt foran hele veien. Kraften til Simen imponerte meg i dag, kommenterte NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt.

Marcus Monsen tok tredjeplassen, 29 hundredeler bak vinneren. Rasmus Windingstad fikk kongepokalen etter sine tre NM-gull.

– Det var fantastisk deilig. Jeg får med meg et bevis som jeg kan sette opp på hylla og skyte av når jeg blir eldre, kommenterer NM-kongen.