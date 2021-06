To mål av Karim Benzema og to mål av Cristiano Ronaldo gjorde at kampen mellom Frankrike og Portugal endte 2-2 onsdag kveld.

– For en dramatikk, oppsummerte TV 2s Kasper Wikestad, og det skal vanskelig gjøres å være mer presis.

De to kampene i gruppe F (Portugal mot Frankrike og Ungarn mot Tyskland) spiltes samtidig onsdag kveld, og scoringer i alle retninger gjorde at sluttstillingen i gruppa varierte fra det ene til det andre.

Nervene var til å ta og føle på hele veien, men til slutt var det altså de tre antatte favorittene i gruppa som kunne juble for avansement.

Frankrike som gruppevinner, Tyskland som nummer to og Portugal som nummer tre. Ungarn, som lenge bød Tyskland på kamp onsdag, måtte bite i det sure eplet med fjerdeplassen.

– Jeg har aldri tvilt på meg selv, men jeg vet at det ble stilt forventninger til meg. Jeg kommer til å nyte dette sammen med de andre, sa Benzema til TF1 etter at gruppeseieren var sikret.

Cristiano Ronaldo og Karim Benzema gjorde onsdag kveld det de kan best: Score mål. Foto: Franck Fife / AP

Taktisk tabbe: – Surrealistisk

Tilfeldighetene ville ha det til at kampen mellom Tyskland og Ungarn ble blåst av flere minutter før portugisernes kamp.

Dermed var det klart at Portugal, uten risiko for å ryke ut, kunne satse alt fremover for å få en 3-2-scoring som ville gjort dem til gruppevinner.

En gruppeseier ville som kjent gitt antatt enklere motstand i åttedelsfinalen.

Portugal-trener Fernando Santos løp febrilsk rundt nede på sidelinjen for å gi spillerne sine beskjed om at de nå kunne gå «all in», men ble ikke hørt.

Portugal trillet i stedet ball og virket fornøyd med 2-2.

En taktisk tabbe, var det bred enighet om i TV 2s kommentatorbu.

– De kan jo ikke ha fått med seg beskjeden! Dette er nesten surrealistisk, og veldig merkelige scener. Det var lettere da det ikke var publikum, sa Kasper Wikestad.

Fernando Santos prøvde å få laget sitt fremover i banen på overtid, men uten hell. Foto: Darko Bandic / AP

Portugal møter nå Belgia i åttedelsfinalen, mens Frankrike skal opp mot Sveits. Tyskland møter England til det som kan bli et ikonisk oppgjør.

Slik spilles åttedelsfinalene Ekspandér faktaboks Wales – Danmark (26. juni)

Italia – Østerrike (26. juni)

Nederland – Tsjekkia (27. juni)

Belgia – Portugal (27. juni)

Kroatia – Spania (28. juni)

Frankrike – Sveits (28. juni)

England – Tyskland (29. juni)

Sverige – Ukraina (29. juni)

– Uvirkelig

Onsdagens to mål gjør Ronaldo til den mestscorende landslagsspilleren noensinne med sine 109 mål, en rekord han deler med Ali Daei fra Iran.

– Uvirkelige tall, sa TV 2s Petter Myhre.

Ifølge Opta gjorde scoringene at Ronaldo nå den første spilleren i fotballhistorien som har nådd over 20 scoringer totalt i VM- og EM-sluttspill.

Ronaldo var allerede mestscorende spiller i EM-sluttspill med 12 mål. Nå er han oppe i 14 EM-mål og 21 i sluttspill.

Revansjoppgjøret for forrige EM-finale, mellom europamester Portugal og verdensmester Frankrike, ble en thriller. Cristiano Ronaldos mål ga 2-2 og avansement. Foto: FRANCK FIFE / Reuters

Kampens første sjanse kom etter et kvarter, da holdt Frankrike på å ta ledelsen da Kylian Mbappé løp seg fri og fikk avslutte upresset fra ti meter.

Dessverre for spissen ble avslutningen reddet nokså enkelt av Rui Patrício.

Knockout fra Lloris

Etter 27 minutter ble det dramatisk i den andre enden. Hugo Lloris kom halvsekundet for sent ut da han skulle bokse ut en dødball, og traff i stedet Danilo rett i hodet med knyttenevene.

Portugal-spilleren lå lenge nede med store smerter før han omsider reiste seg.

Dommer Antonio Mateu Lahoz hadde ikke noe annet valg enn å peke på straffemerket, og fra ellevemeteren gjorde Cristiano Ronaldo ingen feil. Han sendte Portugal opp i 1-0 med en sikker straffe.

Her blir Danilo slått rett i bakken av Lloris, og Portugal fikk straffe. Foto: LASZLO BALOGH / Reuters

Lloris slapp unna med gult kort, men det hadde neppe blitt store protester om dommeren hadde gitt Spurs-keeperen det røde der.

– Hvorfor i alle dager er ikke det rødt på Lloris? Oppfyller jo alle kriterier, skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter i etterkant.

Ronaldo scorer på straffe

Billig straffe

For Frankrikes del lugget det til tider voldsomt. EM-favoritten slet med å spille seg til sjanser, men rett før pause fikk de straffe da Mbappé løp inn i Nélson Semedo og gikk i bakken.

Reprisene viste at den franske spissen trolig hadde mesteparten av skylden selv for at han mistet balansen, men dommer Lahoz dømte straffe og VAR grep heller ikke inn.

– Det er bra forsvarsspill fra Semedo, han fikk kroppen mellom Mbappé og ballen. Det var ikke nok kontakt til at Mbappé burde gå ned, sa tidligere stjernestopper Rio Ferdinand til BBC.

Karim Benzema scoret sikkert fra straffemerket og sørget for at lagene gikk til pause på 1-1.

Benzema utlikner på straffe

Bare tre minutter ut i andre omgang var Real Madrid-spissen frempå igjen. Han løp seg fri på en fantastisk pasning fra Paul Pogba og satte ballen i mål med en kontant avslutning-

Målet ble sjekket for offside av VAR, men ble stående til full jubel hos de franske supportere.

– Han rekker tunge til det portugisiske forsvaret, sa TV 2s Kasper Wikestad.

Benzemas scoring blir mål etter VAR-sjekk

Et kvarter ut i andre omgang ble det dømt straffepark for tredje gang i oppgjøret da Ronaldo slo ballen opp i hånda på Jules Koundé,

Heller ikke nå bommet Ronaldo, og dermed utlignet Portugal til 2-2.

Ronaldo scorer igjen på straffe

I det 67. minutt var det Pogbas tur til å prøve seg med et skudd. Fra 25 meter ladet han kanonen og sendte et prosjektil opp mot det høyre hjørnet, men en fantastisk redning av Rui Patrício hindret fransk scoring.

Portugal-trener Fernando Santos overrasket i laguttaket da han satte United-stjernen Bruno Fernandes på benken fra start. Fernandes ble byttet inn 20 minutter før slutt.

Rett før slutt gikk Coman i bakken og ropte på straffe etter at Fernandes stemplet ham bak på leggen, men VAR-sjekken sa nei. Dermed ebbet det ut på 2-2.

HISTORISK: Cristiano Ronaldo scoret to ganger i EM-kampen mot Frankrike og tangerte dermed iranske Ali Daeis verdensrekord på 109 landslagsmål. Foto: BERNADETT SZABO / AFP

Det ble kalt «dødens gruppe» før EM. Slik endte den til slutt: