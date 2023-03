Ekspertene forbløffet av Røiseland-avslutning: – Vet ikke hva jeg skal si

For Froland-ekspressen har tatt sine siste skudd som skiskytter. Skuddene og løpet ble en stor opptur for Røiseland, som tok andreplass i Holmenkollen.

– Jeg er bare så sykt fornøyd med løpet jeg gjennomfører i dag. Det er ikke alltid bare seire som betyr noe, men i dag følte jeg at jeg virkelig slo tilbake, sier Røiseland til NRK.

– Jeg er så imponert. Det sier litt om Marte at hun klarer og krone verket og vise hvorfor hun har vært verdens beste skiskytter, sier lagvenninne Ingrid Landmark Tandrevold.

Røiseland så sliten ut i sitt aller siste renn, men ble heiet til mål med massiv støtte fra hennes nærmeste og resten av Kollen-publikummet. Etter målgang ble hun tatt imot av lagvenninner og lagkamerater.

– Det var konfetti, T-skjorter, kroner og hele pakken. Å, for en gjeng. Jeg kommer til å savne de masse, sier Røiseland.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er bare utrolig, utrolig imponert. For ei dame, sier NRK-ekspert og tidligere lagvenninne Synnøve Solemdal.

Eckhoff: – Jeg koser meg

Røiseland er blant Norges mestvinnende i sporten og tar med seg hele tre OL-gull og 13 VM-gull hjem. Totalt ble det 38 seire i verdenscupen.

– Jeg lovet at jeg skulle ut der i dag og lage et show. Jeg vet ikke om noen så det, siden det var så mye tåke, men jeg fikk det med meg. Det var ikke helt Thingnes Bø-stil, men jeg følte jeg gjorde det jeg kunne i dag, sier en strålende fornøyd Røiseland.

Team Olsbu var klar til å heie på sin store favoritt en siste gang. Far Kjetil Bjørn Olsbu hadde tatt på seg T-skjorten han hadde på seg i datterens første verdenscuprenn i 2012.

– Det er helt ufattelig! Hun fortjener dette så mye, å få en sånn avslutning, sier en emosjonell mor Helga Olsbu til NRK.

– Det var helt rått. Jeg var jo veldig spent på om hun ville greie å holde fokus på skyting etter alt styret i forkant. Hun var tung i sporet, men dette var gull, sier far Olsbu.

Hun legger opp samme sesong som lagvenninne Tiril Eckhoff. Eckhoff har ikke deltatt i årets sesong etter et trøblete år, men var til stede som tilskuer i Holmenkollen.

– Jeg koser meg med å se på skiskyting fra standplass. Jeg får bare benytte meg av det når jeg står her på standplass, sa Eckhoff til NRK underveis i rennet.

– Ser sliten ut

For Røiseland ble det en drømmestart på hennes siste renn, etter fullt hus på første liggende skyting. Ingrid Landmark Tandrevold regnes som den som skal ta over stafettpinnen fra Røiseland og Eckhoff, og leverte like mange treff.

– De gjør det ganske bra i dag. Det er nydelig å se at de er på hugget, sa Eckhoff etter første skyting.

På andre skyting skjøt de to nok en gang likt, men dessverre med norske øyne ble det én bom for begge. Profilene Julia Simon og Hanna Öberg skjøt fullt hus og fikk en stor luke.

Svenske Öberg fortsatte den prikkfrie skytingen på sin tredje skyting, mens Simon måtte ut i to strafferunder. Røiseland leverte fullt og var tilbake i pallkampen. Men:

– Nå ser hun sliten ut, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Brast i gråt

Men Røiseland viste kommentatorene og hele Norge hvilken rå skiskytter hun er.

På fjerde og siste skyting klinket hun ned alle blinkene, mens konkurrentene bommet. Hanna Öberg fikk en liten luke, men Røiseland var bare 15,9 sekunder bak på andreplass.

– For en drømmeavslutning på en drømmekarriere. Å, vekk meg ikke. Denne drømmen vil jeg ha resten av ettermiddagen og kvelden. Hun knuser samtlige motstandere på standplass, sa Stabrun Smith.

Öberg var suveren i mål, mens like bak kom en norsk skiskytterdronning som virkelig måtte grave i kjelleren. Med seige og kraftfulle tak gikk hun inn til andreplass i sitt aller siste renn.

– Jeg kjente jo at jeg har hatt bedre form før. Etter alt styret den siste tiden kjente jeg at kroppen skrek etter pause. Men så klarer jeg å mobilisere akkurat nok til å henge med i feltet. Så ble den siste stående serien avgjørende. Da får jeg akkurat god nok luke til å redde den andreplassen, sier Røiseland.

Da NRK spurte hvordan hun så for seg kvelden kom tårene.

– Det blir rørende og rart. Å, jeg trodde ikke at jeg skulle bli rørt allerede nå, men det blir spesielt å avslutte med denne gjengen her. Men det blir skikkelig fint og, jeg gleder meg, sier skiskytterdronningen.

Franske Anaïs Chevalier-Bouchet tok den siste pallplassen.

Tåketrøbbel

Det var knyttet en liten usikkerhet til skiskytterrennene i Holmenkollen søndag, etter at formiddagen bydde på tett tåke og lett regn.

Juryen ville ha et møte en time i forveien før herrenes renn for å se an forholdene under innskyting. Der ble det bestemt at rennene gikk som planlagt.

Det har vært tåke i Holmenkollen hele dagen, som også har vært et problem for deler av helgen Holmenkollen. På fredag ble kvinnenes sprint avlyst som følge av den dårlige sikten. Men det ble en fin avslutning på Kollen-helgen søndag.