Mer vindtrøbbel på Lillehammer – Raw Air-rennene måtte utsettes

Sterk vind fortsetter å prege Raw Air på Lillehammer og skapte utsettelser onsdag. Kvinnene starter klokken 18, mens mennene først kommer i gang klokken 20.

Etter flere utsettelser gjennom ettermiddagen opplyser Det internasjonale skiforbundet nå at rennstart for kvinnene er satt til klokken 18, halvannen time etter opprinnelig start.

Det fører også til 45 minutters utsettelse for herrehopperne, som skulle ha startet 19.15.

Det er andre dag på rad at vinden lager utfordringer i Lysgårdsbakkene. Mennenes renn og kvinnenes kvalifisering tirsdag kunne likevel arrangeres som planlagt. Mandag skapte et stort snøfall problemer for arrangøren.