– Jeg føler jeg liksom har jobbet så hardt, og hatt en drøm, og så mister man det rett foran øynene sine. Det er som å snuble på målstreken.

Det sier Jenny Rørvik til NRK, etter at hun kom med beskjeden om at hun legger årene på hylla.

– Det er et stort slag i fjeset. Det er selvfølgelig veldig kjedelig. Det er på en måte sånn det er i idretten. Det var jo rettferdig sånn sett, men det gjør jo vondt, selvfølgelig.

Hun og Thea Helseth har siden 2022 vært en fast duo i dobbeltsculler. Det helt frem til Norges landslagssjef bestemte seg for å splitte paret før EM som ble arrangert siste helgen i april.

Beskjeden kom kun én time etter at duoen tok en andreplass i verdenscupen i italienske Varese.

Den nye makkeren til Helseth ble Inger Seim Kavlie, som rodde singlesculler i VM i fjor og i verdenscupåpningen i år. De tre rodde også sammen i en norsk firer i deler av 2023-sesongen.

I EM leverte den nyopprettede dobbeltsculleren glimrende og tok EM-gull.

– Ekstrem kjærlighetssorg

– Hvor kjipt er dette?

– Man føler jo at det er en ekstrem kjærlighetssorg. For det har vært identitet og livet mitt i så mange år. Det har vært den store drømmen siden man var liten, sier Rørvik.

Til OL er det selve båten som blir kvalifisert, ikke personene som ror båten.

Norges dobbeltsculler på kvinnesiden ble OL-kvalifisert 10. september, mens uttaket til Paris kom tirsdag. På den listen sto ikke Rørvik, men Helseth/Kavlie.

– Vi har jo hele tiden visst at det er båten som kvalifisert, og ikke mannskapet. Det er ingen bitterhet i det hele tatt, det er rettferdig det som er gjort. Men vi har jo på en måte følt veldig eierskap til dette prosjektet her helt fra start, sier Rørvik.

Hun fortsetter:

– Så det å ikke få fullføre det man har bygget opp over så lang tid, det er jo selvfølgelig vondt å stå i akkurat nå.

– Har gjort drittjobben

I løpet av karrieren har Rørvik representert Norge i junior-VM, U23-VM, EM og VM. Rørvik debuterte i verdenscupen i singlesculler i 2021, før hun de siste årene primært har rodd dobbeltsculler med Helseth.

GIR SEG: Jenny Rørvik. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

I EM i 2022 vant de to B-finalen, mens de altså kvalifiserte en norsk båt til OL ved å bli nummer tre i B-finalen i VM i fjor. 2023-sesongen markerte også første gang de to kom til en A-finale i verdenscupen, før de denne sesongen tok steget opp på pallen for første gang.

– Det føles som man har gjort drittjobben, og så får man ikke være med på det gøye. Den er litt vondt å svelge, det skal jeg innrømme, sier Rørvik.

Treneren: – Ingen som hadde sett for seg scenarioet

Landslagstrener Sebastian Baranzano sier han har vært i kontakt jevnlig med Rørvik den siste tiden og uttrykker forståelse for Rørviks valg.

– Det er synd. Samtidig kan jeg forstå at utfallet av vurderingen som har blitt tatt (OL-vrakingen) kan føre til en slik konsekvens. Det er veldig synd, for Jenny er en eliteroer. Og det er ikke mange av dem vi har i Norge, sier Baranzano.

Landslagstreneren fortsetter:

– Ingen av dem som er på laget hadde sett for seg et slikt scenario for noen måneder siden. Alle jentene har jobbet enormt og gjort en enorm innsats over de siste årene for å nå drømmene sine. Det vi har prøvd er å få alle i stand til å ta medaljer internasjonalt, forklarer han.

– Må skille vennskap og idrett

Rørvik sier til NRK at hun fortsatt har et godt forholdet til sin tidligere makker, Helseth. De to er fra samme sted og de er gode venninner. Under de olympiske lekene i Paris i sommer skal hun heie på Norges dobbeltsculler med Helseth/Kavlie.

– Vi må skille på vennskap og idrett. Og det handler ikke om hvem man har lyst til å ro med og ikke. Det er trist at jeg og Thea ikke får gjort dette sammen som venninner, men venninner kommer vi fortsatt til å være.

– Har noen prøvd å overtale deg til å ikke slutte?

– Det skal mye til. Jeg har bestemt meg ganske tydelig. Men det er mange som har prøvd, men det føles riktig å slutte nå.