Dukket opp sammen i natt: – Jeg vet ikke helt hva som skjedde

– Hva var det dere snakket om? spør NRK

– Det er løye hvordan man plutselig er gode venner, og så hadde man så veldig mye mot hverandre for et par måneder siden. Jeg vet ikke helt hva som skjedde der ..., sier Ingebrigtsen med et lurt smil om munnen.

Han tok seg lang tid til å takke publikum, skrive autografer og ta selfier ute på stadion.

PUBLIKUMSFAVORITT: Til tross for at han ble nummer to, var det liten tvil om hvem som hadde amerikanerne i sin hule hånd. Foto: Kirby Lee / Reuters

På vei til en siste runde med intervjuer like ved oppvarmingsbanen, traff han på Josh Kerr i omkledningsområdet og slo av en prat. Hadde man ikke visst bedre, kunne man trodd at det var to løpeglade kompiser som gående mot pressekorpset.

– Har dere blitt venner igjen? spør Dagbladet

– Jeg tror på en måte det er ... Jeg har ikke peiling. For å være helt ærlig, så har jeg ikke anelse om de der greiene i vinter. Det må de selv svare på.

Ga rivalen hånden

For ordvekslingene mellom Ingebrigtsen og Kerr i forkant av stevnet i Eugene, der skotten vant den engelske milen like foran nordmannen, skapte en spesiell ramme rundt løpet.

Ingebrigtsen vs. Kerr Munnhuggeriet mellom Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr startet under VM i Budapest i august. Nå ser det ut til å vare langt inn i OL-sesongen. «The next guy» Jakob Ingebrigtsen har nettopp tatt VM-gull på 5000 meter og blir spurt av utenlandske reportere om han søker revansje mot Josh Kerr, som slo ham på 1500 meter. Nordmannen svarer med å si «nei» og videre at «he was just the next guy».

«Ekstremt respektløst» Josh Kerr får spørsmål om hva han tenker om å bli omtalt som «the next guy» under pressekonferansen før Diamond League-stevnet i Zürich. Han kaller det ekstremt respektløst.

Storebror kaster seg inn Da NRK møter Henrik Ingebrigtsen etter 5000-meteren i Zürich, er han krystallklar på hva han syns om utspillene til lillebrors skotske rival. Han stempler skotten som hårsår og stakkarslig.

Forsvarte utspillet Jakob Ingebrigtsen avfeier at han gikk høyt ut i et intervju med NRK etter å ha satt verdensrekord på 2000 meter i Brussel.

Nye angrep fra Kerr Josh Kerr sier Jakob Ingebrigtsen har et stort ego, og sier at han ikke vinner mange løp som ikke har hare. Han mener at Sandnes-løperen må omgis av ja-mennesker og at han har store svakheter som løper.

– Et ganske fryktelig forhold Josh Kerr uttaler seg på ny om forholdet til Jakob Ingebrigtsen, denne gang til Scotland Herald. Han sier rett ut: – Jeg har et ganske fryktelig forhold til Jakob.

Ingebrigtsen: – Oj! Jakob Ingebrigtsen sier til NRK at han ikke bruker mange kalorier på Josh Kerrs utspill, og poengeterer at det ikke er alle man kan være bestevenn med. Han reagerer med overraskelse over rivalens karakteristikker om dårlige manerer og dårlig forhold.

Kerr setter verdensrekord Josh Kerr løper inn til 8.00,67 minutter på to engelske mil, en solid forbedring av Mo Farahs gamle rekord på 8.03,40. Den utradisjonelle distansen løpes sjelden. Ingebrigtsen satte rekord utendørs med 7.54,10 i Paris i 2023.

Syrlig Ingebrigtsen-stikk Jakob Ingebrigtsen blir spurt av TV 2 om den ferske verdensrekorden skremmer ham. Han svarer: – Nei, altså. Jeg hadde slått ham i det løpet med bind for øynene.

Ingen kommentar Josh Kerr blir konfrontert med Jakob Ingebrigtsens uttalelse om at han kunne slått ham med bind for øynene. Skotten velger den lure utveien og svarer, til forandring, at han ikke har noen kommentar til det.

Verdensmesteren omringes av norsk presse Josh Kerr feirer en ny VM-tittel, denne gang 3000 meter innendørs, på hjemmebane i Glasgow. Da seiersrusen har lagt seg, bombarderes han med spørsmål om feiden med Jakob Ingebrigtsen fra norsk presse. Han lar seg ikke lokke utpå nå heller, og svarer diplomatisk og avvisende.

«Drittsekker og idioter» I en podkast utgitt i starten av mai trakk Ingebrigtsen frem at han mente han ville vinne enkelt i OL, så fremt han ikke ble syk eller skadet. I samme podkast uttalte han også at noen av konkurrentene var «drittsekker og idioter». Han nevnte ikke navn.

I et intervju publisert i The Times var Kerr tydelig på hvorfor han har tatt til motmæle mot Ingebrigtsen: – Jeg kommer alltid til å si det jeg tenker og jeg lar ikke noen bagatellisere karrieren. Jeg vil ikke slå tilbake med mine egne kommentarer. Jeg vil slå tilbake med resultater. Vis mer

Den 1609 meter lange øvelsen avsluttet kvelden – og det ble den duellen alle hadde håpet på: Kerr mot Ingebrigtsen. Sesongens første stikk tok den britiske verdensmesteren, men 23-åringen fra Sandnes øyner håp etter å ha løpt bedre enn forventet.

Han kom rett fra en tung treningsperiode i høyden, som etterfulgte et nesten fire måneder lang skadeavbrekk. Oppladningen var ikke ideell.

Men da løpet var avgjort, stakk han ut hånden og viste respekt for motstanderen.

Kerr: – Dratt ut av kontekst

Mens Ingebrigtsen ble intervjuet av NRK etter løpet, ga overmannen han et klapp på skulderen – før de altså ble sett i passiar på vei inn til flere intervjuer.

– Jeg synes media har vært høylytt den siste tiden, og enkelte ting har blitt dratt ut av kontekst. Så dette er den beste måten å gjøre det på: Å gå ut å gjøre det bra, og få til et show foran fansen her i dag, sier Josh Kerr til NRK etter løpet.

Han fremstår stinn av selvtillit etter åtte fantastiske måneder på friidrettsbanen, og er klar på at han ikke kommer til å endre seg fremover.

– Jeg ser frem til å fortsette å gjøre det. Personligheten min er personligheten min, og jeg kommer til være en vanskelig motstander på banen, samtidig som jeg gir konkurrentene mine hånden etter løpet.

HOLD BRILLENE: Josh Kerr feiret ved å rive av seg brillene og hausse opp publikum. Foto: STEPH CHAMBERS / AFP

De er kanskje ikke enige om alt, men de er begge mest interessert i å ta kampen på banen i tiden som kommer. Og Kerr er fast bestemt for å gjøre det vanskelig for den regjerende olympiske mesteren når de møtes i Paris om to måneder.

– Det å vinne en gang er en ting, men det er ikke like vanskelig som å vinne og komme tilbake og vinne igjen. Det er det jeg er her for å gjøre. Det er derfor vi ikke har hatt noen som har vunnet flere ganger på rad de siste årene, og jeg prøver å bli den som klarer det, sier Kerr.

PS! Jakob Ingebrigtsen løper 1500 meter under NRK-sendte Bislett Games allerede torsdag kveld. Han har naturligvis planer om å vinne på norsk friidretts festkveld.