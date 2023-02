Rivalene føler med Eckhoff: – Tøft å høre at hun er i en slik situasjon

– Det er selvfølgelig kjedelig. Det har vært alle mulige dårlige opplevelser for Tiril de siste ti månedene og det er noe man ikke ønsker noen. Det er tøft å høre at hun er i en slik situasjon, sier Elvira Öberg.

I et intervju med NRK onsdag fortalte Eckhoff at hun er usikker på fremtiden og trolig vil ta et valg etter sesongen om hun skal fortsette karrieren. Hun har ikke vært i konkurranse siden 20. mars i fjor, men er nå tilbake i trening.

Elviras søster, Hanna Öberg, er full av lovord om Eckhoff.

– Hun har satt en helt ny standard med farten på skiene og også i perioder hvor hun ikke bommet heller. Da var hun nærmest uslåelig, sier Öberg.

Hun håper Eckhoff kommer tilbake i konkurranse før hun legger opp.

– Det høres veldig kjedelig ut å få en slik avslutning. Hun har vært så veldig dyktig, og å avslutte med å ikke konkurrere virker kjedelig, sier Hanna Öberg til NRK.

Åpnet opp i NRK-intervju

I et intervju onsdag fortalte Tiril Eckhoff om hvordan hun har opplevd de siste månedene. Skiskytterstjernen har ikke konkurrert siden verdenscupavslutningen i Holmenkollen i mars i fjor.

En rekke utøvere ble der smittet av koronaviruset, deriblant Eckhoff.

– Det startet med Covid, så utviklet jeg litt av hvert av søvnproblematikk og diverse. Jeg har fått god helsehjelp og blitt godt fulgt opp, men har funnet ut at det ikke er noe å gå skirenn på, sa Eckhoff til NRK.

Spesielt søvnproblemene var utfordrende for 32-åringen.

– Det er noe jeg ikke jeg ønsker min verste fiende å slite med en gang, sa hun.

Tandrevold vil støtte Eckhoff «uansett»

Ingrid Landmark Tandrevold og Eckhoff har i flere år vært svært tette og de hadde blant annet podkasten «Kant ut» sammen.

– Uansett om hun Tiril kommer til å drive med skiskyting eller legge opp, så kommer hun til å være en veldig stor del av livet mitt og en like god venn uavhengig av det. Det eneste jeg gjør er å støtte Tiril uansett hva hun velger, sier hun, og fortsetter:

– Det viktigste er at hun kun tar et valg som er basert på hva hun føler er riktig for henne, og ikke hva andre rundt vil eller hva andre rundt forventer.

STØTTER ECKHOFF: Ingrid Landmark Tandrevold (venstre) er klar på at hun vil støtte lagvenninnen. Foto: Primoz Lovric / NTB

Tandrevold sier til NRK at hun er sikker på at Eckhoff vil gjøre det bra, enten hun velger å komme tilbake til skiskytingen eller tar et skritt vekk fra sporten.

– Jeg prøver å hjelpe til, analysere hva man kunne tenkt å gjøre og se det større bildet. Skiskyting er jo livet og har vært livet vårt veldig lenge. Det kan være skremmende hvis man da vurderer å gjøre noe annet. Det eneste jeg vil gjøre er å støtte Tiril uansett hva hun velger, sier hun.

Røiseland: – Savner henne

En som har savnet henne er Marte Olsbu Røiseland. I likhet med Eckhoff hadde hun helseproblemer i oppkjøringen til sesongen, men hun kom tilbake i konkurranse like etter nyttår og var med på det norske laget som gull i blandet stafett onsdag.

– Vi jobbet begge to i høst mot å komme tilbake til verdenscupen og håpet vi skulle stå her sammen. Det var målet vårt. Nå står jeg her og det er kjedelig at Tiril ikke kom hit.

På spørsmål om hva hun tenker om at Eckhoff nå kanskje vil legge opp, svarer hun:

– Det er jo 100 prosent Tiril sitt valg det. Vi begynner jo begge å dra på årene og hvis hun føler på det, så har hun fått til utrolig mye bra i skiskyting. Hun vil forbli en legende uansett. Jeg håper selvfølgelig hun vil ta noen år til, men jeg har full forståelse hvis hun ikke vil det. Tiril kommer nok til å få et veldig godt liv uansett hva hun velger, sier Røiseland.

LAGVENNINNER I MANGE ÅR: Tiril Eckhoff (venstre) og Marte Olsbu Røiseland (høyre) kunne juble sammen etter å ha blitt nummer én og to på jaktstarten i Holmenkollen i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Tiril er jo en kjempesøt jente. Sprudlende, godt humør og masse futt. Både blid og også litt temperament. Det har vært kjempegøy alle de årene vi har hatt sammen og alle de minnene vi har hatt sammen. Det er veldig rart å være i mesterskap uten henne. Det føles ikke helt som det skal. Jeg savner henne på tur. Det gjør jeg virkelig, men jeg håper hun har det fint hjemme, sier hun videre.

– Alltid morsomt med henne

Til NRK fortalte Eckhoff at hun trolig heller ikke vil gå noen renn denne sesongen og at hun er usikker på om hun vil fortsette karrieren. Den avgjørelsen vil hun trolig ta etter sesongen.

Denise Herrmann-Wick sier hun har forståelse for at det kan være slutt for Eckhoff.

– Det er et litt trist, men noen ganger endrer livet seg. Det er trist fordi jeg liker å konkurrere med henne. Det var alltid morsomt med henne. Det var ikke så seriøst hele tiden. Jeg har savnet henne hele vinteren og lurt på når hun kommer tilbake, og om vi kan konkurrere mot hverandre igjen.

Neste konkurranse i VM i skiskyting er kvinnenes sprint på fredag 14.30. Rennet sendes på TV 2 og radiokanalen NRK Sport.