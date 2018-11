Rister på hodet av nye remisregler: – Fornærmende

Carlsen og Caruana har åpnet VM med tre remis. For to år siden endte ti av tolv partier mellom Magnus Carlsen og Sergej Karjakin uavgjort.

Det har lenge vært en bevegelse i sporten som ønsker å kutte antall remiser, og heller belønne offensivt spill. En av de største pådriverne er Rustam Kasimdzjanov, Fabiano Caruanas sekundant.

NRKs ekspert Torstein Bae har også gjentatte ganger ytret at han ønsker at det skal bli vanskeligere å avtale remis. I VM-kampen i London kan ikke spillerne avtale remis før trekk 30.

TRE X REMIS: Magnus Carlsen har 1,5 poeng etter tre partier. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Armageddon

Kasimdzjanov har tidligere foreslått at spillerne skal bytte farge og starte partiet på nytt med kortere betenkningstid, dersom et parti ender remis. Slik skal de holde på helt til en vinner er kåret.

Flere enn Kasimdzjanov har fått nok, blant annet arrangøren av Norway Chess. I turneringen endte 80 prosent av partiene remis, ifølge mattogpatt.no. De gjør grep for å gjøre det mer publikumsvennlig, og derfor innføres nye regler fra 2019. Etter et uavgjort parti, skal vinneren kåres ved å spille et armageddon-parti. Seier etter ordinær tid gir to poeng, seier etter armageddon gir 1,5 poeng.

– Vi får se i Norway Chess neste år, det kommer til å bli interessant. Det kommer virkelig til å bli utmattende, men jeg er åpen for ideen, sier Fabiano Caruana.

– Som en gladiatorkamp

Sjakkjournalist med erfaring siden 1980-tallet, Ian Rogers, er ikke veldig imponert over den nye regelen, særlig ikke Kasimdzjanovs forslag. Rogers har planer om å dekke Norway Chess neste år, og er spent på hva som møter ham.

SJAKKJOURNALIST: Ian Rogers skriver for blant andre Chesslife. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

– Det kommer til å bli helt galt. Remis er et ålreit resultat når du kjemper så hardt på dette nivået. Å tvinge dem til å fortsette er fornærmende. Dette er som å arrangere gladiatorkamper der kun den sterkeste overlever, sier Rogers.

– Jeg håper ingen av dem dør av hjerteinfarkt, legger han til.

Han er ikke den eneste som er kritisk. Ungarske Judith Polgar har lagt merke til «revolusjonen» for å gjøre sjakk mer publikumsvennlig, men vet ikke helt om hun ønsker den velkommen.

– Jeg synes remis er et ok resultat, men jeg følger den fra et sjakkperspektiv. Fra sportens side skjønner jeg at noen vil ha det annerledes.