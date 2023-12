Ristar på hovudet etter historisk skrekkår: – Frykteleg og oppsiktsvekkande

– Sesongen er frykteleg og oppsiktsvekkande, seier Carl-Erik Torp, NRKs fotballekspert, om sesongen til det norske kvinnelandslaget.

To sigrar, fem uavgjort og seks tap er fasit i landslagsåret 2023 framfor dei to siste landskampane i år.

Dermed styrer det norske landslaget mot den verste sesongen på 42 år.

– I dag er vi langt frå det nivået vi ønskjer å vere på, erkjenner landslagsstjerna Ada Hegerberg framfor lagnadskampane.

I 1981 vann Noreg to av totalt fem landskampar og for første gong sidan 1985-sesongen står Noreg i fare for å ikkje vinne fleire enn to landskampar i løpet av eit kalenderår.

Landslagsåret 2023 vs landslagsåret 1981 Ekspander/minimer faktaboks 2023: 31.10.2023: Frankrike - Noreg 2-0 27.10.2023: Noreg - Frankrike 1-2 26.09.2023: Portugal - Noreg 3-2 22.09.2023: Noreg - Østerrike 1-1 05.08.2023: Japan- Noreg 3-1 30.07.2023: Filippinene - Noreg 0-6 25.07.2023: Sveits - Noreg 0-0 20.07.2023: New Zealand - Noreg 1-0 11.04.2023: Sverige - Noreg 3-3 06.04.2023: Spania - Noreg 4-2 21.02.2023: Frankrike- Noreg 0-0 18.02.2023: Danmark - Noreg 2-0 18.02.2023: Uruguay - Noreg 0-1 Noreg har spelt 13 landskampar så langt i kalenderåret 2023. To sigrar, fem uavgjort og seks tap. 1981: 25.10.1981: England - Noreg 0-3 19.07.1981: Finland - Noreg 3-2 17.07.1981: Danmark - Noreg 0-0 16.07.1981: Sverige - Noreg 2-0 23.05.1981: Noreg - Sveits 3-0 Noreg spelte fem landskampar i kalenderåret 1981. To sigrar, ein uavgjort og to tap.

Denne sesongen har Noreg berre vunne privatlandskampen mot Uruguay i februar og lagnadskampen mot Filippinane i VM-sluttspelet i sommar.

No står landslaget med fem strake kampar utan siger før dei to siste landskampane i år mot Portugal fredag kveld og Austerrike førstkommande tysdag.

– Årets viktigaste landskampar

– Det er årets viktigaste landskampar, meiner NRK-ekspert Torp.

Eksperten siktar til dei to siste avgjerande kampane i nasjonsliga-gruppespelet, der tabelljumbo Noreg står i fare for å rykkje direkte ned til nivå B etter to tap og to uavgjort. Sisteplassen i gruppa rykkjer direkte ned, medan tredjeplassen må spele kvalik.

SKUFFA: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp meiner det vil vere krise for norsk fotball dersom Noreg rykkjer ned til nivå i nasjonsligaen. Foto: Birk Pessl-Kleiven / NRK

– Det er heilt krise viss vi rykkjer ned. Det er natt og dag for moglegheitene vidare, seier Torp.

Han held fram:

– Kampane er avgjerande for matchinga i dei kommande åra og vegen inn i framtidige meisterskap. Med nedrykk vil vi falle ned på eit nivå vi ikkje ønskjer å vere på og som ikkje er i nærleiken av målsetjinga.

Dersom Noreg rykkjer ned til nivå B i nasjonsligaen vil vegen til EM-sluttspelet 2025 bli langt meir utfordrande samanlikna med EM-vegen frå nivå A.

Derfor er nasjonsligaen viktig for Noreg Ekspander/minimer faktaboks Nasjonsligaen i haust er svært viktig for Noreg, ettersom det legg grunnlaget for den ordinære EM-kvalifiseringa til EM-sluttspelet i 2025. For augneblinken spelar Noreg på nivå A, som består av fire grupper, men står i fare for å rykke ned til nivå B. Før året sine to siste landskampar er Noreg tabelljumbo i gruppe 2 etter to tap og to uavgjort. Fjerdeplassen frå nivå A og B rykker ned til høvesvis nivå B og C, medan gruppetrear spelar playoff mot gruppetoar i nivået under. Gruppene til den ordinære EM-kvalifiseringa neste år vil ikkje bli trekt, men baserer seg på nasjonsligaen i år. Dersom Noreg rykker ned til nivå B i nasjonsligaen vil vegen til EM-sluttspelet 2025 bli langt meir utfordrande samanlikna med EM-vegen frå nivå A. Åtte nasjonar går direkte til EM i 2025, i tillegg til vertsnasjon Sveits: Alle fire gruppevinnarane frå nivå A, samt gruppetoarane frå nivå A. Tredje- og fjerdeplassen frå nivå A møter dei fem gruppevinnarane frå nivå C, samt dei tre beste gruppetoarane frå nivå C. Totalt åtte kampar der de åtte vinnarane går vidare til ein avgjerande EM-playoff. Ingen frå nivå B går direkte til EM. Gruppevinnarane frå nivå B og dei to beste gruppetoarane frå nivå B møter dei to dårlegaste gruppetoarane frå nivå B og gruppetrearane frå nivå B. Her går dei seks vinnarane til den avgjerande playoffen. I den avgjerande EM-playoffen vil det totalt vere 14 nasjonar der dei sju vinnarane er kvalifisert til EM-sluttspelet 2025.

– Det er utruleg viktig for alle å halde plassen på nivå A. Vi innser alvoret. Det har alt å seie for framtida til dette landslaget og for dei som kjem opp, seier Hegerberg til NRK.

SAMLA: Ada Hegerberg er tilbake etter skade og på si første landslagssamling sidan VM-sluttspelet i sommar. Her saman med Caroline Graham Hansen framfor dei to siste landskampane i år. Foto: NTB

Alle fire gruppevinnarane frå nivå A, og dessutan gruppetoarar frå nivå A går direkte til EM, medan ingen frå nivå B eller C går direkte til EM.

I staden ventar ein lang og vanskeleg veg frå nivå B der Noreg potensielt må vinne to playoffkampar over fire kampar for å ta seg til EM.

– Vi kjem til å kjempe med alt vi har. Det er ei utfordring vi må ta på strak arm, seier Lyon-profilen.

Dei siste seks landslagsåra Ekspander/minimer faktaboks 2023: 2-5-6* 2022: 10-1-5 2021: 6-1-3 2020: 4-0-1 2019: 13-0-4 2018: 8-0-4 2017: 6-2-8 * Det står att to landskampar i 2023.

– Ekstremt viktig

Framfor dei to avgjerande kampane meiner Torp det er ein reell fare for nedrykk og fryktar at eit eventuelt nedrykk «vil setje landslaget langt tilbake i tid».

– Tidlegare har ikkje det norske landslaget levert når det trengst som mest, men no må landslaget verkeleg levere når det gjeld. Vi må klamre oss fast for å unngå at det ikkje blir eit gap mellom Noreg og dei største nasjonane.

No må Noreg vinne mot Portugal på Ullevaal fredag kveld for å unngå det lågaste talet på landslagssigrar i løpet av ein sesong sidan 1985, men Torp tek den dystre landslagsstatistikken i forsvar.

– Noreg har valt å møte ein del god motstand sidan det skulle vere det beste for førebuingane til VM, men to dei sigrane har kome mot dei to svakaste laga vi møtte i 2023.

I år er det berre fire nasjonar som har vore grunn til å tru dårlegare motstand, mot eksempelvis 14 i perioden mellom 7-0-tapet for Nederland i privatlandskamp i 2021 og 8-0-audmjukinga mot England i EM-sluttspelet i fjor.

Både Portugal og Austerrike er lågare rangert enn Noreg, som er rangert som nummer 13 på FIFA-rankinga, når Noreg speler for landslagsframtida.

PROFIL: Barcelona-profil Ingrid Syrstad Engen er tydeleg på at det er viktig å ikkje ha fokus på konsekvensane. Foto: NTB

– Det handlar om å ikkje ha fokus på konsekvensane. Vi prøver å tenkje at det er ein motstand vi skal skape mykje mot, vi er på heimebane, så vi har mykje å sjå fram til dersom vi klarer å straffe dei meir enn vi gjorde på bortebane, seier Barcelona-profil Ingrid Syrstad Engen før Portugal-møtet på Ullevaal fredag kveld.

– Eg har vorte vand til å spele viktige kampar, så eg klarer å førebu meg å finne rett spenningsnivå. Fokuset er på å førebu seg mest mogleg. Vi skal vere klare når kampen startar, seier ho.

Landslagskollega Vilde Bøe Risa uttrykker heller ikkje noko bekymring.

LITE BEKYMRA: Atletico Madrid-profil Vilde Bøe Risa fortel at ho trur landslaget førebur seg likt mentalt til alle kampar, uansett kva press dei er under. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vi er vande i klubb med at ein må vinne kvar kamp, så det blir ein vanleg kamp for oss slik sett. Det å gå inn i ein kamp og vite at ein må vinne, eller bør vinne, sett sjølvsagt eit lite press, fortel Atletico Madrid-spelaren og held fram:

– Men det er vi førebudde på og har allereie snakka om, så vi håper at vi får brukt det til vår fordel og at det kan hjelpe oss til å vinne kampen.