Riseth skylder på Sundby etter fall: – Ikke fair

– Vi er to stykker som vil ha samme rygg. Jeg er nærmest den ryggen, og det blir veldig trangt når Martin skal presse seg inn der.

Fredrik Riseth er tydelig skuffet etter målgang på dagens NM-lagsprint. Etter rennet tok han et oppgjør med Martin Johnsrud Sundby (Røa IL), som ikke deler Riseths syn.

– Det er tette dueller, og det blir litt knuffing. Jeg synes jeg tok en ekstremt lang sving, og gikk veldig fair, sier Sundby.

UENIG: Martin Johnsrud Sundby mener han ikke gjorde noe galt. Foto: Anders Skjerdingstad

– Egoistisk

Byåsen-løper Riseth presiserer at han ikke har sett TV-bildene. Han blir uansett ikke med på at det var plass til Sundby, mellom han og Magnus Stensås (Tydal IL) i front.

– Jeg mener at når jeg har ryggen, da går det ikke at han skal inn mellom.

Riseth gikk førsteetappe for fjorårsvinner Byåsen, med Johannes Høsflot Klæbo som ankermann. Klæbo selv fikk ikke med seg det som skjedde mellom lagkameraten og Sundby.

– Jeg så at han havnet langt bak, og da skjønte jeg at det ble vanskelig å vinne. Det er synd, men det er slikt som skjer. Man må ha litt flaks for å vinne, og det hadde vi ikke i dag, forteller Klæbo.

Tror medaljen glapp

Byåsen var ranket som nummer to før dagens lagsprint, og var en av de store favorittene på forhånd. Det gjør fallet ekstra surt, mener mannen som gikk i bakken.

– Det er mye adrenalin nå, men når man går ned på den måte føler man at verden raser. Vi er ranket som nummer to, og gikk selvsagt for gull.

I morgen er det 10 km klassisk på NM-programmet. Riseth vil bruke det for å glemme dagens nedtur.

– Jeg er ikke langsint, og glemmer sikkert dette når jeg nå retter fokus mot resten av helgen.

Lillehammer med Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl som vant dagens lagsprint. Bærums Verk med Aleksander Emil Dyrberg Ek og Sindre Bjørnestad Skar ble nummer to, mens Røa med Martin Johnsrud Sundby og Andrew Musgrave kapret tredjeplassen.