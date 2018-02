Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er ikke bra nok, og det er utrolig skuffende at vi ikke klarer å få ut bedre hoppresultat enn vi gjorde i dag. Da er de sjanseløse, de tre andre. Jarl hadde muligheten i den siste delen, men de andre er for dårlig, sier en småskuffet landslagssjef, Kristian Hammer.

Riiber smilte tappert, selv om han var skuffet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han gleder seg likevel over at 20 år gamle Jarl Magnus Riiber tar med seg to strake fjerdeplasser fra sin OL-debut.

Riiber selv innrømmer at han er litt skuffet etter at pallen nok en gang akkurat glapp.

– Jeg er mer fornøyd med den første enn den siste, for å si det sånn. Jeg synes jeg er flink, men surt at jeg er for ræva til å spurte, sier han.

– Skuffer en hel nasjon

I tirsdagens storbakkerenn leverte Riiber nok en gang i hoppbakken, og stortalentet gikk ut som nummer to på langrennsdelen.

Riiber hang med helt inn denne gangen, men kom til kort på oppløpet da spurten gikk. Dermed havnet han bak vinneren Johannes Rydzek, som fikk følge av sine tyske lagkamerater Fabian Riessle og bronsevinner Eric Frenzel.

– Hva går gjennom hodet på oppløpet?

– Du føler at du skuffer en hel nasjon. Det er ekstra kjedelig når du er den siste som kjemper om den plassen og kaster vekk en medalje, sier Riiber.

Riiber gikk ut på en andreplass, men greide ikke henge helt med da det ble spurtet om medaljer. Han måtte ta til takke med sin andre, strake fjerdeplass. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De andre norske fikk det aldri til i hoppbakken i de to individuelle rennene i OL. Og akkurat det forundrer sjefen litt, selv om han medgir at en del av det skyldes dårlige forhold.

– Vi skulle gjerne likt å visst hvorfor det ble sånn, sier Hammer.

På forhånd var det spesielt knyttet store forventninger til Jan Schmid, som er nummer to i verdenscupen sammenlagt. For første gang i karrieren kom han til et OL som en favoritt, men han har ikke fått ting til å stemme.

– Det er kjedelig. Jeg har vært med på litt for mange OL som har gått sånn for min del, og det er ikke noe artig, sier Schmid, som ble nummer 11 tirsdag etter å ha startet over to minutter bak.

Samtidig hadde Norge også tilsynelatende gode kort i Espen Andersen, som i en periode ledet verdenscupen før jul, og regjerende OL-mester og nr. tre i verdenscupen sammenlagt, Jørgen Graabak.

Både Schmid og Andersen avviser at forholdene alene er grunnen til at de ikke har fått det til i hoppbakken i Pyeongchang.

– Nei, jeg kan ikke skylde bare på forholdene, sier Andersen, og utdyper:

– Jeg har ikke sett hvordan vinden var da jeg hoppet, så jeg har ikke lyst til å uttale meg om det. Men forholdene er som de er, og Akito Watabe hoppet langt med tunge forhold, sier han.

Schmid tar også selvkritikk.

– Jeg har slitt med hoppingen her. Andersen og Graabak har hoppa bra her ellers (på trening, red. anm), men de har litt stang ut her og gjør et av de dårligere hoppene sine. For min del har jeg slitt. At jeg ikke treffer i rennet er derfor litt sånn… Man har bare håpa at man skulle treffe bedre i rennet enn på trening, men det gikk ikke, sier han.

– Hvorfor blir det sånn?

– Det handler litt om flyt. Vi har hatt veldig mye flyt tidligere i sesongen, men nå er det litt at man stanger hodet i veggen. Det blir ikke helt som man vil. Da går det fem meter bare på selvtillit. Det må vi finne ut av, fastslår Schmid.

Jørgen Graabak fikk ikke sjansen til å kjempe om de individuelle medaljene i OL. Han var spesielt uheldig med forholdene under sine hopp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Fryktelig kjedelig

Veteranen er naturlig nok skuffet.

– Jeg kom inn litt på hæla i utgangspunktet med å være syk og ikke få hoppe mye i starten, så jeg var forberedt på at det kunne gå dårlig. Jeg hadde bare håpa at jeg skulle klare å snu det.

Schmid ble syk etter at han reiste til Japan for å delta i verdenscuprennene der like før OL. Resten av OL-laget sto over disse rennene for å forberede seg, mens Schmid ville forsvare sammenlagtledelsen sin. Men Schmid angrer ikke på turen.

– Nei, i alle fall ikke når jeg ser hvordan hopprennene har vært her for min del. Jeg hadde vel kasta bort en verdenscup sammenlagtmulighet pluss et OL hvis jeg ikke hadde dratt dit, sier han.

Jørgen Graabak sier han egentlig føler seg i knallform, og er naturlig nok skuffet over at han ikke har fått sjansen til å vise det.

Han var maksimalt uheldig med forholdene i bakken i begge konkurransene, og det hjelper ikke at Norge har noen av de sterkeste langrennsløperne når de må starte opp mot to minutter bak.

– Det er medaljer som gjelder i OL. Jeg hadde håpet å være med på å kjempe om individuelle medaljer, og føler meg bra forberedt. Det er klart det er fryktelig kjedelig å ikke være i nærheten, sier Graabak.

Kombinertløperne har sjansen til å revansjere seg i torsdagens lagkonkurranse.