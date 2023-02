Med fem renn på rad uten seier er Riiber inne i sin lengste «seierstørke» siden 2018. Flere sykdomsperioder har vært med på å gjøre vinteren krevende for 25-åringen.

Etter å ha stått over et par renn inn mot VM, stiller han som regjerende verdensmester i kombinertmennenes normalbakkerenn lørdag.

Under krevende og varierende forhold hoppet han hele 103,5 meter.

– Du verden for et skihopp. Her holdt jeg nesten for både øyne og ører da jeg så at han fikk det grønne lyset. Det var langt utenfor korridor og kjempevanskelige forhold nedover i lufta, og så leverer han rett og slett 103,5 meter. Det viser klassen Jarl Magnus Riiber innehar i hoppbakken, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Riiber med kjempehopp Du trenger javascript for å se video.

Det gjør at han vant hopprennet, 0,1 poeng foran japanske Ryota Yamamoto. De to vil dermed gå likt ut i langrennet, som starter 15.30.

Riibers største rival, Johannes Lamparter, er helt nede på 17. plass, 1.35 bak Riiber. Heller ikke Jens Lurås Oftebro fikk det helt til i hoppbakken og har 1.21 opp til landsmannen.

– Det var ikke mitt beste hopp. Jeg tror fremdeles noe er mulig, sammen med Jens og Vinzenz (Geiger). Vi får se an hvordan de foran går, men jeg tror det er litt for mye, sier verdenscupleder Lamparter.

Riiber selv håpet på et lite forsprang før langrennet da NRK snakket med han etter prøveomgangen.

– Er du der at du må ha et lite forsprang på de andre, eller hva tenker du om det?

– Jeg tror jo det. Vi så på kvinnene og mennenes 30 kilometer i går at det var seigt der ute. Det ryktes at de har saltet litt mer. For min del er det en fordel, for jeg vet ikke helt hvor jeg står langrennsmessig.

VM-debutant disket

For Simen Tiller ble det et skuffende hopprenn.

VM-debutanten imponerte med et hopp på 98 meter, men han ble i etterkant disket på grunn av en ureglementert hoppdress.

– Det er veldig synd for Tiller, som leverer et bra hopp. Så må vi finne ut hva som har skjedd og rette på det. Det er veldig synd for Simen, som får sin mesterskapsdebut. Han har virket bra på hugget de siste dagene, sier lagkamerat Jørgen Graabak.

Ifølge Tom Hilde, kombinertherrenes hopptrener, var årsaken at dressen var for stor rundt midjen.

TOMMEL OPP TIL TOMMEL NED: Simen Tiller var godt fornøyd med eget hopp, men ble disket i etterkant. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Kan tangere Ackermann

Riiber hadde før 2022/23-sesongen vunnet verdenscupen sammenlagt fire sesonger på rad. I løpet av de sesongene vant han også 48 av 73 verdenscuprenn som ble arrangert, hvorav Riiber fullførte 62 av dem (og ble disket i ett annet).

I mesterskap har nordmannen ikke vært like suveren, med to av seks mulige individuelle gull i VM og OL i den nevnte perioden. Riktignok gikk han kun ett av to renn i OL i Beijing i fjor på grunn av koronasmitte.

Begge de to VM-gullene kom etter normalbakkerenn og lørdag har han derfor muligheten til å tangere tyske Ronny Ackermann. Tyskeren er både den eneste som har vunnet tre gull på rad i normalbakken og den eneste som har vunnet individuelt gull i tre VM på rad. Ackermann

Vinterens sesong har imidlertid ikke gått på skinner for Riiber. Riktignok ble det seier i fire av sesongens seks første renn, men han står foreløpig uten seier i 2023 og har fire seirer på elleve starter i vinter (av totalt 18 verdenscuprenn).

Nyttårsfeiringen ble preget av en mageinfeksjon, forårsaket av en parasitt, og Seefeld-trippelen fikk en brå slutt da dressen revnet i det andre av tre renn, for fire uker siden.

Siden har han ligget i hardtrening inn mot VM i Planica, hvor han har muligheten til å ta sitt tredje individuelle VM-gull.

Langrennet starter 15.30 og kan følges her: