Stortalent rasende etter disk: Mener norske utøvere blir forskjellsbehandlet

– Det som er feil i mine øyne, er at reglene ikke håndheves på lik måte for alle utøverne, sier en knust Kasper Moen Flatla til NRK etter å ha blitt disket fra lørdagens kombinertrenn.

– At man rett og slett forskjellsbehandler?

– Ja, rett og slett.

– Hvorfor det?

– De har vel uttalt at de ønsker flere nasjoner i toppen. Hvis du er ny, kommer fra Norge og hopper godt på ski, så skal de på en måte ta deg litt ekstra. Da blir det slik, mener 23-åringen.

LANGRENNS-NEI: Det blir ikke noe langrenn på Moen Flatla lørdag. Her avbildet under verdenscupåpningen i Ruka forrige helg. Foto: Torstein Bøe / NTB

Med et hopp på 95 meter, ville Flatla egentlig gått ut et drøyt minutt bak Jens Lurås Oftebro i langrennet senere lørdag. Men istedenfor ble det stopp hos dresskontrolløren.

Ifølge Moen Flatla ble der ermet målt til å være akkurat for langt.

– Han måler et punkt rett over kneet, og mener det er innafor. Han liker ikke det, at dressen er innafor der. Så måler han armen min til to centimeter for lang, sier han om kontrollen.

– Du begynner å lure på hva som er feil med systemet her, legger han til.

Moen Flata vedgår at man «er nødt til å ligge på grensen», men mener selv at de er innafor. Han forteller hoppdressen ble gått over sammen med Tom Hilde, kombinertutøvernes hopptrener, i forkant og at alt ble vurdert til å være innafor der.

Bjørnstad: – Hadde fått beskjed i forkant

Lagkameratene sier de synes synd på Moen Flata.

– Jeg synes først og fremst synd på Kasper. Han har en litt for høy diskprosent med tanke på at han er en såpass ærlig fyr. Hva som ligger bak ... Jeg håper det først og fremst er utstyret, og at det ikke ligger noen konspirasjoner bak, sier Jørgen Graabak.

LAGKAMERAT: Espen Bjørnstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dessverre er det ikke første gangen Kasper har blitt disket. Jeg tror de har sagt ifra litt, at de ikke er helt fornøyd med hvordan dressen hans ser ut. Han har jo fått beskjed om det, så det er ikke noe sjokk, egentlig, sier Espen Bjørnstad.

Lørdagens renn var Moen Flatlas 26. i verdenscupen. Det er tredje gangen han har blitt disket i løpet av de fire sesongene siden han debuterte i verdenscupen. Alle gangene han har blitt disket har det vært på grunn av problemer med hoppdressen.

Han ble også disket på grunn av dressen under et renn i Oberstdorf i sommer.

Avviser kritikken

Lasse Ottesen, rennsjef for kombinert i det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (Fis), forklarer diskingen slik.

– Dressen er ikke i henhold til de reglene vi har. Dessverre er det altfor mye diskusjon rundt slike ting, men nå er det slik at vi har et regelverk, og da følger vi det, sier Ottesen til NRK.

Ottesen forklarer at dressen både var litt for stor, og at de reagerte på hvordan designet på dressen så ut.

– Han har også fått beskjed litt i forkant. Han var inne på en pre-sjekk i går. Når vi ser at det ikke er gjort noe mer til i dag, så er det dessverre slik det er.

På spørsmål om hva han tenker om Moen Flatlas uttalelse om forskjellsbehandling, svarer han:

– Det får han bare stå for. Regelverket mener vi er veldig klart.

– De som er gode, er gode. Så lenge de følger reglene, er vi fornøyde med det. At vi håper å ha så mange nasjoner som mulig som kjemper om pallen, det er ikke noen tvil om. Men det har ingenting med utstyr og regler å gjøre, sier Ottesen.

– Følelsen er at de er ute etter ham

Sportssjef Ivar Stuan sier de føler et sterkt ansvar når en norsk utøver blir disket.

– Det er veldig leit for Kasper. Han var inne med den dressen i går og blitt fulgt opp på kontroll, og alt var «good to go». Så kommer han med den samme dressen og plutselig er han disket. Følelsen at de er ute etter ham, den tror jeg han har.

SPORTSSJEF: Ivar Stuan Foto: Terje Pedersen / NTB

– Om det er politikk i det, det er vanskelig å si. Men vi får bare fortsette å gjøre så godt vi kan, og så får de andre prøve å ta oss på alle mulige måter, sier Stuan.

PS! Langrennet starter 14.45. Jens Lurås Oftebro går ut i teten, mens Jarl Magnus Riiber ligger på fjerdeplass, 22 sekunder bak.