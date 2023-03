Det var en litt spent utgave av Johannes Thingnes Bø som stilte til start i Holmenkollen. Skiskytteren har, sammen med sin bror, slitt med korona de siste ukene, og duoen var usikre på hvordan formen var.

Thingnes Bø har vært suveren i verdenscupen denne sesongen, og har allerede sikret seg sammenlagtseieren. 13 seire på 18 individuelle renn er en ekte maktdemonstrasjon, og stryningen viste at viruset ikke hadde satt ham altfor mye tilbake.

Allerede etter 1,7 kilometer, i et område med mange tunge motbakker, hadde han gått ti sekunder raskere enn lagkamerat Vetle Sjåsad Christiansen.

SUPERKREFTER: Johannes Thingnes Bø gikk styggfort i løypa. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Thingnes Bø dro på seg én bom og strafferunde på siste skyting, men med lungekapasiteten inntakt kjørte nordmannen på i sporet. Han var suverent raskest på samtlige runder og var totalt 48,8 sekunder raskere enn nest beste mann, Benedict Doll, i sporet.

Svenske Martin Ponsiluoma var nærmest å utfordre om seieren, men heller ikke han klarte å holde tritt på den siste runden. Han tapte 16 sekunder til Thingnes Bø på sisterunden og var hele 23,9 sekunder bak i mål.

– Han reagerer jo helt motsatt på det alle reagerer negativt på. Sykdom og treningsavbudd er hans formel på å komme tilbake sterkere enn noen gang. Jeg blir irriterende imponert. Han utklasser oss nok en gang, sier Christiansen om lagkompisen.

– Det ser ut som han har hatt en uke med oppladning. Han er uanfektet, sier Sturla Holm Lægreid.

Konkurrentene var rett og slett nærmest sjokkert over det Thingnes Bø presterte etter en lengre sykdomsperiode.

– Det eneste man får gjort nå er sabotasje, men det skrinlegger vi med en gang. Det er nesten så man tror at ikke noen kan gå så fort, men han gjorde det likevel, sier Johannes Dale.

Thingnes Bø på stående Du trenger javascript for å se video.

Lægreids vanvittige statistikk

Holm Lægreid imponerte også, en liten koronaperiode til tross. Spesielt på liggende skyting har 26-åringen levert oppsiktsvekkende gode tall.

Gjennom sesongen har Lægreid truffet på 162 av 165 skudd.

TREFFSIKKER: Sturla Holm Lægreid. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Han er best i verden, sier landslagstrener Siegfried Mazet, og får støtte av NRKs skiskytterekspert Harri Luchsinger.

– Det er helt vanvittig på en sesong, mener han.

Én bom på sprinten i Pokljuka, én bom på fellesstarten i Ruhpolding og én bom på fellestart under VM Oberhof er altså de eneste missene til stjerneutøveren gjennom sesongen.

– Jeg er veldig fornøyd med skytinga. Det er en fantastisk prosent, så skal jeg fortsette med det ut helga, sier Lægreid.

Men selv med null bom på dagens sprint, holdt det ikke til det helt store for Lægreid. Det gikk for sakte i sporet for nordmannen, som havnet utenfor pallen.

– Det var tungt i dag. Det går greit opp mot maksfart, men så blir det tungt, sier han om formen etter sykdomsperioden.

To stjerner la opp

Oppladningen til verdenscuprennene i Holmenkollen har vært spesiell på mange måter. Tirsdag offentligjgorde Marte Olsbu Røiseland at hun legger opp. To dager senere kom den samme beskjeden fra Tiril Eckhoff.

To av Norges største skiskyttere gjennom historien forsvinner ut dørene på samme tid, men for Olsbu Røiseland gjenstår fremdeles rennene på Oslos tak denne uka.

På herresiden er det ingen signaler om at noen på det nåværende laget skal gi seg etter denne sesongen.