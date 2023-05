Rekordraset fortsetter for Haaland: Satte scoringsrekord i Premier League

Nettkjenningen mot West Ham sørger for at Haaland ene og alene har rekorden for flest scoringer i løpet av én og samme Premier League-sesong.

Nordmannen har scoret 35 ligamål på 31 kamper, og han har ikke bare tatt rekorden. Han har gjort det i sin aller første Premier League-sesong.

– Det er utrolig. Han er helt spesiell. Gratulerer til Erling, roser Manchester City-trener Pep Guardiola overfor Sky Sports.

Denne onsdagskvelden måtte den spanske treneren og Haaland selv vente på scoringen alle ventet på. Haaland var lite involvert i spillet. Sjansene kom ikke like lett som de ofte har gjort.

Men da han fikk rom å løpe i, i det 70. minutt, lot han seg ikke be to ganger.

Alene med en utrusende Lukasz Fabianski chippet Haaland ballen elegant over den polske målvakten og inn i Premier Leagues historiebøker.

– Det er et stort øyeblikk. Jeg er litt ekstra stolt og glad i dag, sier Haaland selv til Viaplay.

Sto æresvakt

Haaland, som scoret 2-0-målet i en 3-0-seier, ble etter kampen møtt med æresvakt fra lagkamerater og støtteapparatet. 22-åringen smilte fra øre til øre mens han mottok stående applaus og gikk fra den ene varme klemmen til den andre.

Oppe på tribunen gliste en stolt pappa, Alfie Haaland, minst like bredt som sønnen.

– Det er galskap, innleder Manchester City-forsvarer Nathan Aké, som scoret kampens første mål.

Han må likevel finne seg i å havne i Haalands skygge. Og det synes han er helt greit.

– Han fortjener alt han får. Han jobber så hardt og er en toppspiller. Han jobber hardt for laget og forhåpentligvis kan han score enda flere, sier nederlenderen.

Den gamle rekorden, som har stått siden 1995, tilhørte Andy Cole og Alan Shearer, som begge scoret 34 mål for henholdsvis Newcastle og Blackburn på 1990-tallet. De gjorde det riktignok i en 42-kamperssesong.

– Den kunne ikke gått til en snillere fyr. Det tok bare 28 år! Han er den beste, skriver Alan Shearer på Twitter etter at rekorden hans - omsider - ble slått.

Onsdagens nettkjenning mot West Ham var hans 51. i alle turneringer denne sesongen.

– Haaland er bare helt utrolig. Å gjøre det han har gjort i debutsesongen er til å bli målløs av, sier tidligere Manchester City-spiller Micah Richards til Sky Sports.

ELEGANT: Med en følsom chip, scoret Erling Braut Haaland sitt 35. mål for sesongen. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

West Ham har vært sentrale i Haalands scoringsrekord. Det var mot nettopp «The Hammers» Haaland fikk Premier League-debuten 7. august i fjor. Da scoret han sine to første Premier League-mål.

Det ble starten på historien. 3. mai i år, mot samme motstander, kom den historiske.

– Han er enkelt og greit den beste spissen Premier League noen gang har sett, sier BBC-kommentator Vicki Sparks.

Da han scoret sitt aller første Premier League-mål den augustdagen, dro han frem signaturfeiringen sin. Haaland fant, passende nok, frem den samme feiringen da han det historiske målet onsdag.

«Den umulige rekorden» gjenstår

Haaland og Manchester City er inne i en heftig sesonginnspurt. De svarte Arsenal og er tilbake på toppen av tabellen og neste uke møter de Real Madrid i Mesterligaens semifinale.

3. juni møter de Manchester United i FA-cupfinalen i Wembley.

Kampene kommer på rekke og rad for Manchester City, og Haaland øyner flere rekorden. Den neste - og vanskeligste å ta?

Dixie Deans 63 mål for Everton fra 1927/28-sesongen. Det kalles ofte «den umulige rekorden» Det er flest scoringer i løpet av en sesong i engelsk fotballs svært innholdsrike historie.

Det er fortsatt et stykke opp til den for Haaland, som står med 51 nå.

Men med målformen Haaland er i, er ingen rekorder trygge.