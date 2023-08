Rekordhøge forventingar til Ødegaard: – Har lagt lista høgt

– Den sesongen han leverte er, både på og utanfor banen, ein av dei beste sesongane vi nokosinne har sett frå ein nordmann, seier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

Martin Ødegaard hadde ein glimrande 2022/23-sesong. Han var - og er - kaptein for eit Arsenal-lag som leidde ligaen i store delar av sesongen. Han bidrog med 15 skåringar og sju målgivande pasningar. Klar betring frå sesongen før, då han hadde han sju mål og fire målgivande pasningar.

Forventingane er no skyhøge inn mot den nye sesongen.

– Statusen han opparbeidde seg i England i løpet av førre sesong er nærast oppsiktsvekkjande, seier Wikestad.

– Ligg veldig, veldig høgt

Kommentatoren førebur seg no til liks med Arsenal og dei andre laga på ein ny sesong med Premier League-fotball.

Han er klar på at lista er lagt for Ødegaard.

KOMMENTATOR: Kasper Wikestad. Foto: Geir Olsen / NTB

– Han var kapteinen, leiaren og saman med Bukayo Saka, den beste spelaren på eit lag som leidde ligaen brorparten av sesongen. Då ligg forventningane litt der, både til han og til Arsenal, seier Wikestad.

– Den lista ligg veldig, veldig høgt, legg han til.

For det var få som venta at Arsenal skulle gi Manchester City kamp til døra i kampen om ligagull førre sesong. No ventar alle at dei skal gjere det – og fleire har også trua på at Arsenal kan ta gullet.

Laget som enda på 2. plass førre sesong har forsterka laget med spelarar som Declan Rice, Kai Havertz og Jurrïen Timber. For nokre dagar sidan løfta Ødegaard sitt første trofé som Arsenal-kaptein då «The Gunners» senka Manchester City i Community Shield.

No er det store målet at dei skal stå distansen ut i jakta på meir edelt metall, og at kaptein Ødegaard skal leie dei til dei verkeleg store triumfane.

FØRSTE AV MANGE? Martin Ødegaard løftar Community Shield-trofeet etter siger på straffesparkkonkurranse mot Manchester City. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

– Var eit ankepunkt

Arsenals førre ligagull kom nemleg i 2003/04-sesongen. Når denne sesongen er over, vil det vere 20 år sidan sist. I tillegg er dei tilbake i Mesterligaen for første gong på seks år.

Den store rivalen på begge frontar ser ut til å bli Haaland og City. Men der mange meiner at Haaland, med den glimrande debutsesongen sin i Manchester City, la lista så høgt at det blir vanskeleg å følgje opp, er ikkje fallhøgda like stor for Ødegaard.

Det meiner NRKs fotballskribent Thore Haugstad.

– Han blir ikkje i like stor grad målt på tal. Ein kan ikkje seie at Ødegaard gjer det dårlegare viss han skårar ti mål i staden for femten, for det er mykje meir som speler inn for både ein kaptein og midtbanespelar, seier Haugstad, som poengterer:

– Ein må hugse at Haaland har vunne alt, medan Ødegaard ikkje har vunne noko. Skårar Ødegaard åtte ligamål og vinnar FA-cupen er det ei forbetring. Vinn dei ligatittelen er det klar forbetring.

KLINTE TIL: Martin Ødegaard skåra eit vakkert mål mot erkerival Tottenham førre sesong. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Haugstad understrekar at ein ikkje kan forvente dei same tala frå Ødegaard denne sesongen, men understrekar likevel at det var moro å sjå Ødegaard levere som han gjorde.

– Det at han ikkje leverte nok målpoeng var lenge eit ankepunkt mot han, same kor god han var. Det han enda opp med å levere var over all forventning – og det utan å ta straffer.

– Overgjekk alle forventningane mine

Med den 15. skåringa i sesongen mot Newcastle la Ødegaard seg på linje med sesongar vi såg spelarar som Yaya Touré og Frank Lampard levere. Men ekspertane åtvarar mot å forvente det.

– Så lenge han kjem i nærleiken av det han leverte førre sesong skal han vere fornøgd, meiner Haugstad, som understrekar at ein tittel vil vere førsteprioritet.

– Det skal mykje til for å gjere det like bra, men gjer han 75 prosent av det, er det ein strålande sesong, meiner kommentator i TV 2, Simen Stamsø-Møller.

– Eg forventa at han skulle gjere det bra førre sesong, at han skulle vere blant dei beste i sin posisjon. Men han overgjekk alle forventningane mine. Eg har aldri sett på maken til sesong frå Martin, legg han til.

NRK møter han, Viaplay-ekspert Tor-Ole Skullerud og NRK-ekspert Carl-Erik Torp for å snakke om den kommande Premier League-sesongen. Alle har store forventningar til Erling Braut Haaland. Men også til Haaland sin landsmann.

– Det blir veldig mykje fokus på Haaland, men Ødegaard er neimen ikkje langt bak altså, meiner Skullerud.

– Det var heilt vilt det han gjorde, legg han til.

DOMINERER: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Foto: AP/REUTERS

– Den komande sesongen til Ødegaard kan bli dårlegare talmessig, men kan framleis vere betre for laget, påpeikar Torp.

Laurdag sparkar Ødegaard & co. i gang sesongen sin heime mot Nottingham Forest. Etter den glimrande fjorårssesongen vil alle sine auge vil vere på Arsenal og Ødegaard

Forventningane til nordmannen har aldri vore høgare.