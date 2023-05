Så god er Martin (24)

Da Martin Ødegaard scoret ligamål nummer 15 for sesongen på søndag, klatret han til topps på en spesiell liste.

Han tangerte rekorden for antall mål i én sesong av en sentral midtbanespiller i Premier League. Han har nå flere enn det Steven Gerrard noen gang klarte. Flere enn Frank Lampard og Yaya Touré. Flere enn David Beckham og Paul Scholes.

Vi får høre at det Erling Haaland driver med, er historisk. Det samme gjelder Ødegaard.

Best uten straffer

Det er bare ikke like lett å si. Vi kan enkelt gi Haalands prestasjoner historisk kontekst, fordi de kan måles i klare tall: 35 mål i Premier League. Flere enn alle. Basta.

Listen som Ødegaard topper, er litt mer kontroversiell.

Den tar ikke med straffespark. Lampard scoret 22 ligamål for Chelsea i 2009-10, med 10 skudd fra krittmerket. Noen vil si at en liste over toppscorere uten straffer er tull; disse målene teller jo like mye som alle andre. Og det kan man si.

Men straffer sier lite om verdien en spiller tilfører laget, med mindre spilleren selv har skaffet den. Om man pirker ballen i mål fra én centimeter, har man kanskje tatt et godt løp, eller lest en situasjon kjapt, slik Haaland ofte gjør. Alle på laget kan score uforstyrret fra 11 meter.

I 2009–10 kunne keeperen Petr Cech fint klatret oppover toppscorerlisten om han hadde tatt Lampards straffer. Chelseas toppscorer i ligaen i 2020–21 var midtbaneankeret Jorginho, som tok straffer, men som ellers kom til fem avslutninger hele ligasesongen.

Man kan også snu på det og si: Om Ødegaard hadde scoret på de fire straffene Arsenal har fått i Premier League denne sesongen, hadde han hatt like mange mål som Mohamed Salah.

Foto: LEE SMITH / Reuters

En annen debatt er hvem som bør tas med på en slik liste. Ødegaard er likt med Kevin De Bruyne, som scoret 15 for Manchester City forrige sesong. Vinger som Salah er ikke med.

Så vil noen si at Dele Alli (17 mål i 2016-17) og Matt Le Tissier (19 mål i 1993-94) var midtbanespillere. Igjen vil det være uenighet: Var de ikke hengende spisser?

Uansett er én ting klart: Ingen av dem var ren indreløper som Ødegaard.

Og de 15 målene kan ingen ta fra ham.

Nytt nivå

Ødegaard har scoret disse målene på mange vis. Han har dundret inn langskudd, som Gerrard; skrudd ballen inn i hjørnet, som Beckham; løpt inn i boksen, som Lampard.

Alle tall viser at han er blitt farligere. Han skyter oftere. Han skyter bedre. Faktisk er han en av spillerne i ligaen som har vært mest effektiv med sjansene han har fått.

Målene har betydd noe. Ni ganger har Ødegaard scoret Arsenals første eller andre mål i kampen.

Foto: BEN STANSALL / AFP

Det er lett å glemme at han én gang var «Martin (15)», gutten fra Godset, sensasjonen fra Norge, med lekre finter og piruetter. Og som så dro til Real Madrid, hvor noen avskrev ham som et talent på villspor som knapt truet målet.

«Flotte detaljer» var ikke nok. Selv da han herjet på lån i Real Sociedad i 2019-20, scoret han bare fire mål på 31 ligakamper.

Og Ødegaard fikk høre det.

– Mål og assists er jo det man blir målt på i min posisjon, og enda mer slik fotballen har blitt nå. Du kan spille så bra du vil, men hvis du ikke scorer eller har målgivende, så er det ingen som anerkjenner deg på samme måte, sa han til NRK i fjor.

Foto: ANDREA COMAS / Reuters

Heldigvis fungerer hardt arbeid. Ødegaard har gransket videoklipp og terpet skudd. Arsenals trener Mikel Arteta har mast om at han må inn i boksen oftere. Nå har Ødegaard en rolle hvor han står fritt til å storme inn i feltet. Få indreløpere har så mye frihet.

Disse faktorene har løftet ham opp på et nytt nivå. Han har mer enn doblet antall mål i ligaen denne sesongen, uten å miste sine egenskaper som playmaker, leder og grovarbeider. Veldig få spillere i verden har alle disse kvalitetene.

Så er spørsmålet: Hvor vil dette ende?

Konstant utvikling

Alle tall sier at Ødegaard vil bli bedre. Selv om utviklingen har eksplodert denne sesongen, har fremgangen pågått helt siden han kom til Arsenal i 2021. Han står bak stadig flere mål, sjanser og skudd.

Han hever laget, og laget hever ham. Talentene rundt ham – Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli – blir også bedre.

Det åpner muligheten for at Ødegaard kan følge opp disse tallene neste sesong. Da vil vi få vite om Arsenal fortsetter å kjempe om tittelen, eller om denne sesongen er et helt spesielt eventyr à la Leicester i 2015-16, hvor alt stemte på én gang.

Uansett viser Ødegaard at de som ba om tålmodighet da han var 15 år, hadde rett. Han hadde god tid på seg. Mye kunne ennå skje.

Ni år senere er Martin (24) den mest målfarlige midtbanespilleren i verdens mest populære liga.

Selv uten norske briller er dette helt spesielt.