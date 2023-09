Regeldrama i Oslo maraton – vinneren ble disket og mistet NM-gullet

– Jeg ble veldig sjokkert – veldig sjokkert, sier Zenebe Brkineh til Direktesport.

Det ble dramatisk da herrevinneren av maratonløpet i hovedstaden skulle kåres lørdag. På spill sto også NM-medaljer på distansen.

Frew Zenebe Brkineh fra Sandnes kom først til mål og ble kåret til vinner med tiden 2.25.24. Han ga seiersintervjuer, og arrangøren rakk i tillegg å sende ut en pressemelding om utfallet før dramatikken for alvor startet.

Oslo maraton opplyser at det dukket opp bilder og opplysninger om at Sandnes-løper Brkineh skal ha kuttet enkelte svinger på ureglementert vis og således ikke forholdt seg til løypetraseen.

FØR BESKJEDEN: Her poserer Frew Zenebe Brkineh med medaljen. Kort tid etter ble han disket. Foto: Daniel Tengs/tengsphoto/BMW Oslo Maraton / NTB

Det gjorde at juryen valgte å diskvalifisere vinneren og tildele Tage Morken Augustson fra Varegg seieren med tiden 2.25.44.

På bildet øverst i artikkelen, som ble først vist på Nettavisen, kan man se Brkineh kutte svingen.

– Vi fikk flere rapporter – etter hvert flere bilde- og videobevis – på at han ved en rekke anledninger har kuttet hjørner og løpt kortere enn det hans konkurrenter har gjort, sier dommer Nils Johan Waldenstrøm til NRK.

– Hvor ofte har dette skjedd?

– Vi har i hvert fall helt konkrete bevis på at dette har skjedd fire konkrete steder. Vi har også fått meldinger om at det har vært på flere steder. Det har jeg ikke noe konkrete bevis for. Men de konkrete stedene vi har sett på bilder og film var dessverre nok til at vi ikke kunne stå inne for en annen avgjørelse, svarer han.

Hardt ut mot avgjørelsen

Frew Zenebe Brkineh tok ifølge Waldenstrøm beskjeden «forferdelig tungt».

– Det var heller ikke veldig hyggelig og lett å være den som ga han den beskjeden. Men helt naturlig tok han dette veldig tungt. Sånne situasjoner er triste, sier dommeren.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Brkineh, men har foreløpig ikke lyktes. Trener Inge Akerjordet mener diskavgjørelsen er altfor streng.

– Han fulgte motorsykkelen. Politimannen som kjørte sykkelen tok også feil side av kjeglene. Man må se det ut ifra en løpssituasjon – man følger automatisk motorsykkelen på den måten, sier Akerjordet til NRK.

Løpsdommer Waldenstrøm har blitt forelagt kritikken fra Akerjordet, men ønsker ikke å kommentere uttalelsene.

MARATONPROFIL: Frew Zenebe Brkineh er et kjent navn i friidretten. Her løp han inn til andreplass i Oslo maraton i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB

Gull med bismak

Tage Morken Augustson kan dermed også kalle seg norgesmester på maratondistansen.

– Veldig hyggelig å vinne. Men det hadde vært enda bedre dersom jeg hadde vært først i mål, sa Augustson til arrangøren etter at han fikk vite at sølvet var omgjort til gull.

– Jeg hadde gode bein og bra med krefter på slutten, la den ferske norgesmesteren til.

VANT – TIL SLUTT: Seieren gikk til slutt til Tage Morken Augustson. Foto: Daniel Tengs/tengsphoto/BMW Oslo Maraton / NTB

Stian Christoffersen fra Runar i Sandefjord ble andremann og tok NM-sølv på tiden 2.26.10. Christoffersen hadde lenge taket på Augustson, men ble passert mot slutten av.

Lite visste han at det var gullet og seieren som røk der.

Piera Tobiassen fra Sirma IL ble nummer tre på tiden 2.26.59.

Diskvalifiserte Brkineh ledet maratonløpet i Oslo fra start til mål.

– Jeg er veldig fornøyd med å vinne både NM og Oslo maraton. Tiden sier jeg meg også fornøyd med, sa Sandnes-løperen før disken var et faktum.

Kristin Waaktaar Opland (41) vant kvinneklassen og ble norgesmester lørdag. Ingen maktet å holde følge med Bratsberg-løperen.