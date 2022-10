– De hadde banket han opp.

Det sier Magnus Carlsens motstander Rauf Mamedov spøkefullt til det russiske nettstedet sports.ru. Han mener nordmannen ville fått høre det fra sjakkstorheter som Garry Kasparov og Anatoly Karpov, hadde han gjort samme manøver mot dem.

Det er en hendelse fra et parti mot Carlsen forrige uke – i den ukentlige netturneringen arrangert av Chess.com – som får azerbaijaneren til å reagere sterkt.

Nordmannen spilte med svarte brikker, og innledet partiet med å flytte bonden til g5-feltet. Det fikk Mamedov, som på det tidspunktet ledet turneringen, til å se rødt.

REPRIMANDE: Carlsen får kritikk for oppførselen sin under partiet fra den Azerbaijanske stormesteren. Foto: ARUN SANKAR / AFP

Han forlot nemlig partiet som følge av trekket.

– Det tok et par sekunder (før jeg bestemte meg). Men jeg skal avsløre en hemmelighet: Jeg visste at Magnus noen ganger spiller slik. Og jeg lovet meg selv: «Hvis noe slikt skjer mot meg, så vil jeg trekke meg og slutte». Og dessverre skjedde det i 10. runde, da jeg var nummer én. Da gjorde det mer vondt, sier sjakkspilleren til det russiske nettstedet.

Begrunner valget

Men hvorfor reagerte Mamedov på åpningstrekket til Carlsen?

Ifølge flere sjakkstemmer anses åpningstrekket som det dårligste man kan gjøre med svarte brikker. Mange mener derfor at det er nedverdigende å åpne slik og viser manglende respekt for motstanderen.

REAGERER PÅ DETTE: Slik så stillingen ut da Mamedov ga seg. Foto: Skjermdump

I ettertid har det blitt en debatt rundt styrken til trekk «g5» innledningsvis. Sjakkspilleren Aleksandr Khalifman hevder at den matematisk sett er den svakeste, og Stockfish 15 gir hvite brikker en fordel på +2,3, ifølge Chess.com

– Hvis du har kommet for å gjøre narr av oss, så blir det uten meg. Jeg anser ikke meg selv for å ha rett også videre, men jeg vil definitivt ikke ta del i noe sånt, sier Mamedov.

Den rutinerte sjakkspilleren sier han ikke snakket med Carlsen etter han hadde gitt seg, og forlot partiet – som ble spilt over internett – umiddelbart. Han mener Carlsen aldri hadde gjort det samme trekket hvis kampen ble spilt fysisk.

Sjakkspiller og trener Sheila Barth Stanford mener også at manøveren er spesiell, men legger til at det ikke er utypisk Carlsen.

OBSERVERT: – Jeg har sett Magnus spille mye merkelig trekk og testet ut hvor grensen går, sier Stanford. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– At alle sjakkspillere er enig om at g5-trekket er dårlig, er hevet over enhver tvil. Jeg forstår at Mamedov reagerer. g5 er ikke noe man spiller, sier hun til NRK.

Stanford mener trekket gir en stor fordel til motstanderen, og at man kan sammenligne det med å være to bønder under. Sjakkprofilen sier at symboleffekten er stor.

– Det Magnus sier er at jeg kan slå deg med armene på ryggen - at jeg kan starte med et handicap.

Samtidig er Standford kritisk til at Mamedov ga seg så raskt.

– Jeg hadde ikke gitt opp. Jeg hadde jo prøvd å bevise hvorfor det trekket er så dårlig.

Flere har reagert

Det ble umiddelbart spekulert i om Mamedovs resignasjon var et forsøk på å gi nordmannen en smak av egen medisin. Carlsen har de siste ukene satt søkelyset på juks i internasjonal sjakk med å trekke seg fra et partier mot jukseanklagede Hans Niemann.

Mamedov presiserer at det var Carlsens oppsiktsvekkende åpningstrekk, i en turnering med premiepenger, som gjorde at han ga seg. Det norske sjakkesset åpnet også med lignende trekk i flere av kampene under turneringen.

MØTTES: Wesley So reagerte på Carlsens trekk i 2020. Her fra Norway Chess tidligere i år. Foto: Carina Johansen / NTB

Carlsen har tidligere også spilt åpningstrekk som har fått motstandere til å reagere. I 2020 hisset han på seg Wesley So i en turnering. So kalte det for «ydmykende» i kampen han også tapte.

Nordmannen forklarte den gang at han delvis gjorde det som en spøk for å gi vennene sine en grunn til å se på, men også fordi det hadde en effekt på motstanderen, ifølge Chess.com.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Carlsen via hans manager og pappa Henrik Carlsen. Han skriver følgende i en sms til NRK:

– Magnus er opptatt med turnering, men personlig synes jeg både selve episoden og at dere lager en sak på det er litt fornøyelig.