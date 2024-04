– Det er jo ikke lagt opp til at folk skal se på. Det er bare irriterende, rett og slett, sier Norges venstreback Tuva Hansen til NRK.

Hun var en av flere som reagerte på kamptidspunktene fra det europeiske fotballforbundet, Uefa, tirsdag kveld:

20.45: EM-kvalifisering: Nederland – Norge

21.00: Kvartfinale i Mesterligaen: Real Madrid – Manchester City

21.00: Kvartfinale i Mesterligaen: Arsenal – Bayern München

– Det er jo de (Uefa) som velger tidspunktene selv og det er andre kamper som har blitt spilt tidligere i dag. Jeg forstår ikke hvorfor vi skal spille på akkurat det tidspunktet. Det er jo veldig attraktive kamper de andre. Hvis vi skal bli prioritert, så må vi nesten ha et annet tidspunkt, sier Hansen videre.

I tillegg til Norges kamp, startet også EM-kvalifiseringskampene mellom Irland – England og Skottland – Slovakia 20.30 og ble dermed i stor grad spilt samtidig som de to gigantoppgjørene i Mesterligaen.

– EM i amatørskap

Samtidig ble hele 20 andre kamper i EM-kvaliken tirsdag startet 19.00 eller tidligere, og dermed ferdigspilt før kampene i Mesterligaen.

– EM i amatørskap!, skriver Nettavisens sportskommentator Ernst A. Lersveen på X.

– Jeg synes det er synd. Spesielt når det er Uefa som organiserer begge kampene, da burde det være mulig å finne en løsning som gjør at man kan se begge deler, sier NRKs fotballekspert Andrine Stolsmo Hegerberg.

Hegerberg er tydelig på at tirsdagens kamper i Mesterligaen er av det store slaget, men gleder seg samtidig over et godt tilskueroppmøte i nederlandske Breda.

– Døgnet er såpass langt at jeg ikke helt skjønner at det ikke går an å løse det på en litt bedre måte, fortsetter hun.

Ekspertkollega Elise Thorsnes stiller spørsmålet om hvilke kamper som var spikret i kalenderen først, før hun sier:

– Hvis kvartfinalene var fastsatt før, så tror jeg det hadde vært lettere å flytte Norges kamp. Men jeg tror ikke de (Uefa) tar hensyn til disse kvalikkampene her.

Norges midtbanespiller Ingrid Syrstad Engen sier hun ikke har tenkt mye på problemstillingen og har hatt fokus på egen kamp, men sier:

– Det er selvfølgelig noe man kanskje bør se på når man setter opp kamptidspunkt.

Flere av lagvenninnene følger i samme spor: Elisabeth Terland sier hun synes det er «litt rart» og «lite gjennomtenkt», mens Guro Bergsvand omtaler det hele som «kjipt».

– Jeg skulle gjerne sett at det var annerledes og at de hadde lagt opp annerledes, slik at det var mulig å se begge deler. Jeg håper de prioriterer annerledes i fremtiden, sier Norge-spiss Sophie Román Haug.

NRK har kontaktet Uefa og spurt om hvorfor kvalikkamper ble lagt samtidig som Mesterliga-kampene, men har foreløpig ikke fått svar.

Første tap under Grainger

Norge sto med tre seirer og 12–0 i målforskjell på Gemma Graingers tre første kamper som landslagstrener, men borte mot Nederland ble det langt tøffere.

Riktignok var det Norge som kom til de første sjansene, men før det var spilt seks minutter lå ballen i nettet bak Norge-keeper Cecilie Fiskerstrand.

Hjemmelagets Lineth Beerensteyn mottok ballen like ved hjørnet av 16-meteren. Med et par berøringer la hun ballen til rette, før hun skrudde ballen rundt Thea Bjelde og i mål bak en utspilt Fiskerstrand.

– Det er den klassen som er hos disse spillerne. Det føles brutalt, sa NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp.

Det ble også kampens eneste mål, i en relativt sjansefattig kamp.

– Vi ønsket ikke å tape, men det jeg vil si er at jeg er fornøyd med måten vi kom hit på og trusselen vi hadde. På en annen dag hadde vi kanskje fått et mål, sier landslagstrener Grainger.

– Det føles som en veldig jevn kamp, der vi kunne fått med oss noe bedre. Jeg sitter igjen med at vi er veldig solide defensivt og jobber knallhardt. Da føles det selvfølgelig kjedelig at vi slipper inn det målet, når vi de ikke har noe mer sjanser. Vi kunne kommet til mer selv, men den jobben vi gjør, den må vi ta med oss, sier Engen.

Topper gruppa tross tap

Norge vant 4–0 mot Finland i første kamp i EM-kvalifiseringen, hvor Nederland og Italia er de to antatt vanskeligste motstanderne.

Det er også de to beste i gruppen som går direkte videre til neste års EM, mens de to øvrige begge må ut i playoff.

Dermed hadde Norge muligheten til å skaffe seg en drømmestart på EM-kvaliken, men etter tirsdagens tap er istedenfor gruppen vidåpen. Nederland tapte mot Italia i forrige uke, mens Finland slo Italia 2–1 tidligere tirsdag.

Dermed står alle lagene med tre poeng og Norge foreløpig på topp med best målforskjell.

– Nederland som var tippet som gruppefavoritt har ikke overbevist i kveld og tapte mot Italia. Tre poeng til hvert lag er egentlig litt beskrivende for kampene som har vært, sa NRKs fotballekspert Andrine Stolsmo Hegerberg i pausen.

– Det er en veldig jevn gruppe. Jeg vet at vi leder på målforskjell nå, men det betyr ingenting. Det betyr at vi har fått en start og vi visste at gruppa ville bli tett, oppsummerer Grainger.