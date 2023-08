– Nå har jeg vært ute av fotballen i noen år. Det har vært godt, men nå føles det veldig riktig å komme tilbake, sier Hoftun til NRK.

Han tar seg god tid til en prat ute på Ekebergsletta, der han står omringet av unge fotballspillere som deltar på Norway Cup.

Den tidligere Rosenborg-kjempen har akkurat startet i sin nye jobb og kastes rett ut i den heteste fotballdebatten akkurat nå:

VAR-debatten.

Han har naturligvis fått med seg den store og voksende misnøyen med VAR i Fotball-Norge denne sesongen, en misnøye som økte betraktelig etter at det tok syv minutter (!) å sjekke en situasjon i kampen mellom Odd og Vålerenga nylig.

– Kommet for å bli

Men Hoftun er trygg på at det bare dreier seg om innkjøringsproblemer.

– Dette kommer til å bli bedre og bedre. Etter et par år tror jeg ikke det kommer til å være noen diskusjon rundt det lenger. Etter min mening har VAR kommet for å bli, helt klart, gjentar han.

Erik Hoftun er i gang i sin nye jobb som sportssjef i NTF. Foto: NRK

Hoftun er fullt klar over at den uttalelsen ikke er musikk i ørene til mange supportere, som for lengst har fått nok.

En rekke protester mot videodømmingen har dukket opp på stadig flere stadioner de siste ukene.

– Hoftun bør være ydmyk

Ole Kristian Sandvik, leder i Norsk Supporterallianse, sier til NRK at han har lite til overs for Hoftuns skråsikre holdning.

– At VAR har kommet for å bli, er et argument som egentlig ikke holder vann. Det sier de kun fordi de ikke har noen bedre argumenter. Klubbene bestemmer om vi skal ha VAR eller ikke, og da kan man ikke si at VAR er kommet for å bli, sier Sandvik.

– Ja, det er et hjelpemiddel for dommerne, men det har også mange negative sider ved seg og ødelegger opplevelsen på kampdag for supportere, legger han til.

– Hva er ditt råd til Erik Hoftun, som skal jobbe med VAR-spørsmålet fremover?

– Han bør være ydmyk, lytte til supporterne og innse at VAR har veldig store problemer som de ikke kommer til å greie å løse. Jeg tror vi får se en omkamp når det gjelder om norsk fotball skal ha dette eller ikke, sier supporterlederen.

Vil betale for å forbedre VAR

NTF-direktør Leif Øverland sier han har full respekt for supportere som ikke ønsker VAR i det hele tatt.

Mandag skal han, sammen med NTFs styremedlemmer Eirik Bjørnø (Viking) og Inge Henning Andersen (Bodø/Glimt), ha et møte med NFF om hvilke grep og tiltak som kan iverksettes for å få ting til å fungere bedre.

Frem til møtet skal han, sammen med Hoftun, snakke med norske toppklubber og få innspill til hva som bør prioriteres.

Øverland går langt i å love at de er klare til å bruke penger på å forbedre VAR-systemet i Norge, og sier de er klare til å være «tøffe i endringskravene» i mandagens møte med Norges Fotballforbund.

– Vi skal prioritere å bruke ressurser på dette slik at neste år blir bedre, men også at vi får til en utvikling i år. Det er det ikke tvil om, og det har vi budsjetter til, fastslår han.

Når dette tegnet kommer, har supporterne måtte innstille seg på en pause fra dramatikken ute på matta. Ofte en lengre pause enn antatt. Foto: NTB

Han vil ikke utdype hva slags tiltak det er snakk om, eller hva han tror prislappen for utbedringer vil bli.

– Ikke bekymret for kostnaden

Men det er nærliggende å tro at å betale for å øke antall kameraer, noe som gir dommerne flere og bedre bilder, er noe som vurderes.

– Nå må vi først samle inn info om hvilke forbedringer klubbene mener at vi skal gjennomføre, men vi har naturligvis noen tanker selv. NFF har også noen tanker. Så får vi summere opp hva det koster, men jeg er ikke så bekymret for det. Med unntak av mållinjeteknologi, som koster veldig, veldig mye, er det mulig å gjøre flere av de andre tiltakene som diskuteres nå, sier Øverland.

Ole Kristian Sandvik svarer slik på opplysningen om at NTF er klare for å bruke mer penger på å forbedre VAR-systemet i Norge.

– Det er sikkert flere ting som kan gjøres for å forbedre VAR, men systemet har uansett et grunnleggende problem som du ikke blir kvitt samme hva man innfører. Det er heller ingen grunn til å tro at Norge skal greie å gjøre VAR bedre enn i England og Italia, store ligaer der man fortsatt ser at VAR har problemer etter flere år.

Dommersjef Terje Hauge mener flere kameraer vil hjelpe dommerne. Foto: NTB

Dommersjefen: – Gi oss tid

Dommersjef Terje Hauge mener, til tross for den økende misnøyen, at VAR må aksepteres som en del av norsk fotballs fremtid.

– I Europa så er det cirka 35 andre ligaer som har innført VAR. Store ligaer har hatt dette i 5-6 år. Jeg kom akkurat fra U21-EM som skulle spilles uten. Det var ikke spilt mer enn en runde av det mesterskapet før man etterlyste VAR. Det ble da innført i kvartfinaler, semi og finale i det mesterskapet, påpeker han til NRK.

Han kommer med en appell til norske fotballsupportere som er misfornøyde:

– Gi oss tid til å finne rytme, få ned tidsbruken og få erfaring og kompetanse opp. Da tror jeg dette vil tjene fotballen med tanke på rettferdighet, sier han.

Dommersjefen mener det er én ting som vil forbedre situasjonen betraktelig: Flere kameraer og bedre bilder.

– Det er et stort ønske fra dommerne å få kameraer bak begge målene. Da har vi bedre oversikt og kan jobbe raskere, sier han.

Lang VAR-tidsbruk har skapt frustrasjon og irritasjon i Supporter-Norge. Foto: NTB

– Kan ikke ha det slik

NTF-sjef Øverland legger ikke skjul på at han er skuffet over VAR-starten i Norge. Han understreker at forutsetningen, da klubbene valgte å innføre dette, var at det ikke skulle ødelegge stadionopplevelsen.

Han mener det motsatte har skjedd.

– Alle som har sett på Premier League og de andre ligaene første sesong, har sett at det har vært utfordringer med at avgjørelser tar for lang tid. Men hos oss har det tatt altfor lang tid. Der er jeg enig med supporterne om at vi har et kraftig forbedringspotensial. Det har noen ganger ødelagt stadionproduktet, det skal vi rette opp, for slik kan vi ikke ha det i fremtiden, slår han fast.

Men Øverland mener videodømming er blitt en etablert del av den internasjonale toppfotballen og noe norsk fotball rett og slett er nødt til å henge med på.

– Og hvis spillerne og dommerne våre ikke er med på det, mener jeg vi tar et feil valg. Det er også sånn at alle andre ligasjefer jeg har snakket med, folk som har samme rolle som meg, sier «Leif, slapp av, det er sånn det er første sesong». Men vi kan ikke slappe av, det har ikke fungert bra nok, og nå tar vi grep, sier han.