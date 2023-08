Linda fekk kreft som 15-åring – tre år seinare er ho VMs stjerneskot

Søndag finta Caicedo seg forbi to tyske spelarar og bøygde ballen elegant i nettet då Colombia tok eit stort steg mot åttedelsfinale i VM med ein sterk 2–1 siger mot Tyskland.

Med eit vakkert mål også i Colombias første kamp i VM vekkjer 18-åringen oppsikt så langt i meisterskapen, men ho har også fått mykje spalteplass av heilt andre grunnar.

På trening torsdag kollapsa Caicedo plutseleg, og verdspressa skreiv spalte opp og ned om hendinga.

STJERNESKOT: Linda Caicedo har teke fotballverda med storm i VM. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Under treninga tok ho seg plutseleg til brystet og la seg ned på graset. Lagkompisar og medisinsk personell kom Real Madrid-spelaren til unnsetning, og heldigvis enda det bra for colombianaren.

– Linda er veldig sliten. Det som skjedde, var eit symptom på stress og fysiske utfordringar. Ho er heilt i orden no og alt er normalt, forsikra ein representant for det colombianske fotballforbundet i etterkant.

Og det ligg mykje ansvar på dei unge skuldrene til Caicedo. Sjølv om ho berre er 18 år gammal debuterte ho på landslaget allereie som 14-åring i 2019.

Sidan det har ho vakse seg fram til å bli ei leiestjerne for laget og i februar signerte ho for Real Madrid.

DIAGNOSE: Som 15-åring måtte Caicedo gjennom ei tøff kreftbehandling. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

Men det som høyrest ut som ei solskinshistorie, skjuler noko langt meir alvorleg.

Kreftdiagnose

Berre eitt år etter at ho hadde slått gjennom i heimleg liga for America de Cali og vorte kalla opp til det colombianske landslaget, møtte karrieren ei hindring.

15 år gamle Linda byrja å kjenne ei smerte i mageregionen.

Testane viste at ho hadde eggstokkreft.

To veker seinare opererte ho ut ein svulst og den eine eggstokken.

Operasjonen var vellykka og etter seks månader med cellegift var ho tilbake på trening.

– For menneske som har det vanskeleg, er eg eit døme på at du kan overvinne alt. Det var ein vanskeleg periode, men eg takkar Gud for at eg vann den kampen. Familien min støtta meg heile vegen og trenaren min var også alltid i nærleiken, seier Caicedo ifølgje BBC.

Se 18-åringens drømmemål mot Tyskland Du trenger javascript for å se video.

Trenaren ho siktar til er Nelson Abadia som er landslagstrenar for Colombia. Dei skal ha hatt eit heilt spesielt forhold sidan Caicedo kom inn på landslaget som 14-åring.

– Han ringde meg ofte. Ein dag eg skulle operere kjende eg meg veldig dårleg, som om eg aldri kom til å spele fotball på toppnivå igjen. Men han sa at eg skulle slappe av og at eg ville komme tilbake, fortel Caicedo.

– Frå ein annan plana

Kort tid etterpå var ho tilbake på banen for Deportivo Cali og landslaget. Derfrå har karrieren skote fart.

I 2022 spelte ho heile fire internasjonale meisterskapar for Colombia frå U17-nivå til a-landslaget, og det var i Copa America for sistnemnde at verda verkeleg opna auga for stortalentet.

POPULÆR: Prestasjonane i Copa America i fjor gav Caicedo stjernestatus i heimlandet. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

Som 17-åring vart Caicedo kåra til den beste spelaren til meisterskapen i Copa America og hennar Colombia gjekk overraskande heilt til finalen.

Så langt denne sesongen er VM hennar tredje internasjonale meisterskap for Colombia, samtidig som ho har notert seg for seks målpoeng på hennar første ti kampar for Real Madrid.

Av Colombias assistenttrenar, Angelo Marsiglia, blir ho kalla «ekstraordinær».

– Ho vil alltid ha ballen, gøymer seg aldri. Ho er frå ein annan planet, heilt unik, beskriv Marsiglia.

Som den nest yngste søramerikanaren i historia til å skåre i VM, er det naturleg at ho blir samanlikna med kvinna som framleis inneheld rekorden. Om ho vil bli «den neste Marta» vil tida vise.