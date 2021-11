Reagerer på Hamilton-straff – beskylder Verstappens lag for å bryte uskreven regel

Det begynner å dra seg til i Formel 1-sirkuset, og Max Verstappen og Lewis Hamilton har knivet om ledelsen i sammendraget hele sesongen. Men etter Verstappens seier i Mexico har han nå et lite forsprang.

Dersom nederlenderen vinner grand prix-løpet i Brasil søndag kveld kan det fort være langt opp for seiersvante Hamilton.

De siste fire mesterskapene har blitt vunnet av engelskmannen ganske så suverent, men denne sesongen er det altså annerledes.

Etter lørdagens sprint har Max Verstappen en ledelse på 21 poeng før søndagens løp. Verstappen står nå med 314,5 poeng, mens Hamilton har 293,5.

Mercedes-topp Toto Wolff og Red Bull-sjef Christian Horner. Foto: James Moy / Pa Photos

– Er tydeligvis ikke gentlemen lenger

I helgen har situasjonen forverret seg for Hamilton, som ble diskvalifisert foran sprinten fordi bakvingen på bilen hans åpnet seg 0,2 millimeter mer enn grensen på 85 millimeter.

Ifølge Autosport skal Mercedes være overbevist om at det var Red Bull som tipset Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) om å sjekke vingen til Hamilton.

– En gang hadde vi noe som heter «gentleman’s agreement» – men de er tydeligvis ikke gentlemen lenger, sier Mercedes sin lagsjef Toto Wolff.

Red Bull-ledelsen har foreløpig ikke kommentert påstandene.

UNDER PRESS: Lewis Hamilton må virkelig levere varene dersom han skal ta igjen Max Verstappen. Foto: LEONHARD FOEGER

– Kunne knapt tro det

Det som gjorde at Wolff trodde det ikke ville bli en straff, er at dommerne skal være enige om at regelbruddet ikke oppsto med hensikt, men fordi vingen hadde fått en skade.

– Det ga oss faktisk en ulempe – ikke en fordel. Derfor vurderte vi det sånn at det ikke kunne være et brudd på regelverket – ingenting skjedde med hensikt fra vår side. Da vi fikk avgjørelsen kunne jeg knapt tro det, sier Wolff.

I utgangspunktet skulle Hamilton ha startet i pole position for å ha vunnet fredagens kvalifisering. 36-åringen tok inn 15 plasser lørdag og havnet på femteplass i sprinten, men må finne seg i å starte søndagens hovedløp som nummer ti. Det fordi han straffes med fem plasser på grunn av et ekstra motorbytte.

Verstappen ligger nå an til å bryte Hamiltons seiersrekke. Han har vunnet fire år på rad, og seks av de syv siste mesterskapstitlene.

– Det er en kjempestor bragd om han bryter den, og jeg tror han klarer det. Før løpet i USA fikk jeg spørsmål om hvem jeg tror vinner, og da svarte jeg Hamilton. Men så tok Red Bull alle på senga og viste seg best i USA, i tillegg til at de dominerte i Mexico, sier Viasports kommentator Atle Gulbrandsen til NRK.

Samtidig tar han favorittstempelet med et forbehold:

– Ting kan skje. Hvis Verstappen bryter i Brasil, så leder Hamilton igjen. Det er ikke avgjort ennå, påpeker han.

Kan ta Schumacher-rekord

Dersom Hamilton snur situasjonen og til slutt vinner verdensmesterskapet, vil han gå forbi Michael Schumacher i antall VM-seire.

– Dersom han ikke vinner tror jeg det blir ganske surt. Hamilton vet ikke om han får den sjansen igjen, for neste sesong kommer det helt nye biler. Da kan det skje mye, og det kan hende de ikke er helt i toppen lenger. Så i verste fall er dette siste sesong der Verstappen og Hamilton er i toppen, sier kommentatoren.

TROR PÅ VERSTAPPEN: Atle Gulbrandsen tror vi får en ny VM-vinner etter fire sesonger med Hamilton på topp. Foto: Heiko Junge

Han forklarer at flere lag har sett at de ikke henger med nivåmessig i år, så i stedet for å endre på bilene ser de frem mot neste sesong. Haas og Alfa Romeo er blant lagene som har hatt lite å stille opp med i år.

Men selv om Verstappen nå er favoritten til å vinne mesterskapet, sier Mercedes at de ikke har gitt opp seieren ennå.

– Ingen av oss kommer noensinne til å forlate banen der vi tenker at dette er tapt. Det er fire løp igjen, fire mulige seire og fire diskvalifiseringer som kan skje. Vi kommer bare til å fortsette å kjempe, sa den profilerte Mercedes-sjefen Toto Wolff til The Guardian.

– Må vinne hvert løp

Det begynner imidlertid å bli kort tid igjen for å ta igjen forspranget. Det er kun fire løp igjen, og Brasil, Qatar, Saudi-Arabia og Abu Dhabi er den gjenværende destinasjonene.

– Det er fortsatt fire løp igjen. Det er selvsagt mye med 19 poengs forsprang, men han (Verstappen) har vunnet mye i år, sier Hamilton.

RIVALER: Hele sesongen har Max Verstappen og Lewis Hamilton knivet om topplasseringene i Formel 1-løpene. Foto: Fernando Llano / AP

Han erkjenner at det begynner å bli vanskelig.

– Jeg må vinne hvert løp, sier briten.

Men Gulbrandsen tror at søndagens løp er fordelaktig for rivalen.

– Tradisjonelt sett er det en bane som passer Red Bull best. Det er ikke blant de raskeste på kalenderne og de er favoritter, mener Gulbrandsen.

Wolff har tidligere hintet til at dersom det er helt jevnt i siste løp, så kan de finne på å ty til skitne triks. Både Hamilton og Verstappen har tonet det ned.

– Jeg ser ikke bort ifra det, men jeg tror ingen gjør noe skittent med vilje. Det er usportslig og farlig. Men det kan hende de havner i en tett duell, der begge nekter å gi seg, sier Gulbrandsen.

Søndagens grand prix-løp starter 18.00 og sendes på V Sport og Viaplay.