RBK og Brann oppfordres til kvinnesatsing: – Ikke aktuelt

– Per nå er det ikke aktuelt for Brann, skriver daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, i en tekstmelding til NRK.

I Trøndelag er svaret på spørsmålet om det kan komme et kvinnelag med Rosenborg-logo, det samme som på vestlandet.

– Per nå har ikke Rosenborg noen planer om å starte noe damelag, sier daglig leder i Rosenborg ballklubb, Tove Moe Dyrhaug.

Utfordret storklubbene

Det var etter at Manchester United torsdag annonserte at de vil starte et kvinnelag at NRKs fotballekspert Lise Klaveness utfordret Rosenborg og Brann til å følge i den engelske klubbens fotspor.

«Nå er ManU i gang. Kjør på, Brann, Rosenborg og andre eliteserieklubber. Det blir gøy. Ingen tid å miste», skrev Klaveness på Twitter.

– For det første ville det vært bra for kvinnefotballen å få disse flaggskipene og disse merkevarenavnene over på kvinnelag, utdyper den tidligere landslagsspilleren overfor NRK.

UTFORDRER: NRKs fotballekspert Lise Klaveness mener RBK og Brann bør starte kvinnelag i fotball. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Hun mener også at herreklubbene ville dratt stor nytte av en kvinnesatsing.

– Jeg tror klubbene hadde tjent veldig mye på det i forhold til lokal forankring. Da får man større troverdighet i at man vil være en klubb for alle i lokalmiljøet.

Vil ikke ødelegge for etablerte Toppserie-klubber

Både Bergen og Trondheim har allerede tradisjonsrike klubber i Toppserien i Arna-Bjørnar, Sandviken og Trondheims-Ørn.

Både Johannesen og Dyrhaug fremhever viktigheten av å ikke stå i veien for de allerede tradisjonsrike kvinnelagene i regionen.

– Vi skal ha all mulig respekt for toppserieklubbene som har gjort en fantastisk jobb og vært veldig sterke miljøer, men nå har toppserien slitt i ganske mange år, sier Klaveness.

Hun mener at det kan skapes større profiler i kvinnefotballen om de får spille under de kjente merkevarene fra herrefotballen.

– Hvis vi skal ha reelle forbilder av disse kvinnene, som de jo er, så må de være kjent for de unge jentene. Da er innpakking og «branding» et poeng.

Har inngått økonomisk samarbeid

I Trondheim har Rosenborg diskutert muligheten for eget kvinnelag i eget styre og i samråd med Trondheims-Ørn.

Da det ble klart at eget kvinnelag ikke var aktuelt ble løsningen høsten 2017 et økonomisk samarbeid med den mestvinnende kvinneklubben i Norge.

– Vi har sammen med OBOS gått inn med penger slik at de kan styrke kompetansen sin sportslig i en treårsperiode, forklarer Dyrhaug.

Rosenborg stiller også med kompetanse på markeds- og ledersiden.

Seks av 16 klubber i Eliteserien har ikke sportslig tilbud for kvinner i det hele tatt. To av klubbene er blant annet Brann og Rosenborg.

