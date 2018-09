RBK knuste Vålerengas poenghåp på overtid: – Verste måten å tape på

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I det som må ha vært aller siste spark på ballen, nesten fem minutter på overtid, hamret kantspilleren inn 3-2-scoringen etter en corner.

– For oss er det den verste måten å tape på. Vi får bare ta lærdom av det, sier en svært skuffet VIF-høyreback Amin Nouri til NRK.

– Synd på gutta

Ronny Deila mener Rosenborg har et massivt lag på dødballer og påpeker at Vålerenga hadde et ungt lag på banen da trøndernes seiersmål kom.

– Jeg synes veldig synd på gutta. Samtidig er jeg utrolig stolt over det vi presterer i dag. Det er så mye energi, tro og samhold i dette laget her, sier VIF-treneren til NRK.

Trønderne sikret i hvert fall tre viktige poeng i gullkampen. Rosenborg står nå med 49, mens Brann - etter deres seier i går - står med 47 poeng. Vålerenga kunne sneket seg bare fire poeng bak Haugesund på tredjeplass dersom de hadde berget uavgjort søndag kveld. Men slik skulle det ikke gå.

– Det var to lag som ville angripe og vinne kampen. Uavgjort ville nok vært riktig. Vi fikk muligheten, og Issam, det var ikke hans beste kamp, men han scoret. Det er vi veldig fornøyde med, sier RBK-trener Rini Coolen til Eurosport.

Saken fortsetter under bildet.

LETTET: RBK-trener Rini Coolen, her etter kampen mot Vålerenga søndag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Tøff mot Abu

At mye lå i potten rent tabellmessig var tydelig fra start av. Høyt tempo, tøft spill og med en rekke taklinger. Det fikk blant annet VIF-nøkkelspiller Mohammed Abu merke. Etter 20 minutters spill fikk han en tøff takling rett i leggen. Stadion på Valle kokte, både på banen, trenerbenk og tribunen.

SKUFFET OG STOLT: Vålerenga-trener Ronny Deila etter kampen mot Rosenborg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Heldigvis for hjemmelaget kom Abu seg på beina og hadde nærmest selvfølgelig en finger med i spillet da Vålerenga tok ledelsen etter en drøy halvtime. En svakt slått RBK-corner havnet i beina på Abu. Han spilte videre til Chidera Ejuke, som videre fant toppscorer Sam Johnson. Han dro seg inn i banen og skrudde ballen i André Hansens lengste hjørne.

Bortelaget fikk etter hvert ristet av seg sjokket og rett før dommerne skulle sende lagene i garderoben til pause kom utligningen.

Adam Larsen Kwarasey bokset en corner ut i returrommet. Der stod Jonathan Levi klar. Han hamret til på direkten og så ballen sprette inn i det ene hjørnet.

Klønete selvmål

Etter hvilen tok det bare fem minutter før Rosenborg hadde snudd kampen. Det gjorde de riktignok på heldig vis. Vegar Eggen Hedenstad slo en corner inn i feltet og på første stolpe var VIF-midtstoppen Enar Jääger svært uheldig.

I stedet for å klarere, presterte han å nikke ballen i korthjørnet i eget mål. 2-1 var et faktum, RBK-fansen blusset og spillerne i hvitt og svart jublet vilt.

Nouri utlignet

Men de skulle bare få være ni minutter i himmelen. For Vålerenga presset på for utligning og like før timen var spilt kom den. Ejuke sendte i vei et skudd fra spiss vinkel. Hansen måtte gi en retur. Der stod Amin Nouri og hamret inn 2-2 i lengste hjørne.

De siste ti minuttene kunne både Yann-Erik de Lanlay og Samúel Fridjonsson i den andre scoret. Men både stolpe og keeper stod i veien ved begge anledninger. Det var før Jebali dukket opp på overtid - og sørget for tre poeng til Trondheim.