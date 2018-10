RBK knust før «sesongens viktigste uke»: – De bør være bekymret

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Heller ikke torsdag kveld skulle det lykkes for Rosenborg i Europa League. Salzburg ga seg ikke før de hadde scoret tre mål. Rosenborg hadde ikke mye å stille opp med.

– Det er et klart gap fra motstanderen og til oss. Både teknisk, taktisk og fysisk. I én mot én-dueller for eksempel. Det må vi akseptere, dessverre. Men vi har lyst til å komme på dette nivået. Da må vi ta noen steg. Det er realiteten, sier RBK-trener Rini Coolen til TV 2.

Resultatet gjør at Rosenborgs Europa-eventyr trolig stopper etter endt gruppespill. Coolens menn ligger desidert sist med null poeng etter tre kamper. Salzburg topper gruppen med full pott og har følge av Leipzig (seks poeng) og Celtic (tre poeng).

– De holder ikke nivået. De har vært veldig dårlige i det siste, så det er ikke overraskende, vurderer NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Viktig uke

I TRØBBEL: RBK-trener Rini Coolen, her fra indre bane på arenaen i Salzburg torsdag. Foto: Kerstin Joensson / AP

Det er ikke bare krise i Europa. Vi må tilbake til 26. september for å finne sist de vant. Da gikk Rosenborg videre i cupen på bekostning av Vålerenga. Men etter at NM-semifinaleplassen var sikret har formen vært elendig. Tap for Molde og RB Leipzig, uavgjort mot Sandefjord og Lillestrøm, og torsdag fullstendig ydmyket av Salzburg.

RBK-formen er dårlig nytt for det som venter. Til helgen møter de Brann til ren gullduell i serien. Om nøyaktig en uke venter Start hjemme på Lerkendal i cupen.

Trener Coolen innrømmer at han gjorde en rekke bytter i torsdagens kamp for å spare enkelte spillere til søndagens kamp. Han melder til slutt at laget «må komme seg til hektene fort og slå tilbake»

– Bør være bekymret

EKSPERT: Morten Morisbak Skjønsberg, her fra da han selv var aktiv i Stabæk tilbake i 2017. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Skjønsberg mener det er uheldig at Rosenborg i denne perioden har flere nøkkelspillere som mangler kampform, som Pål André Helland og Samuel Adegbenro.

Han peker også på magesykdommen som har herjet troppen. Til kveldens kamp manglet blant annet Tore Reginiussen. Han ble igjen på hotellet for «å spy», slik sportssjef Stig Inge Bjørnebye beskrev det overfor NRK før kampstart.

Situasjonen er ikke god før det som er blant sesongens viktigste uker, mener NRKs ekspert.

– De bør være bekymret nå. De har vært selvkritiske, så de er klar over det. De må ta seg selv i nakken, melder Skjønsberg.

Over etter en time

Trønderne holdt i det minst bra stand mot Salzburg den første halvtimen. Men i det 33. spilleminutt fikk vertene betalt for et vedvarende trykk. Et flott angrep endte til slutt inne i boksen.

Eks Lillestrøm- og Molde-spiller Fredrik Gulbrandsen forlenget innlegget med sin egen pannelugg. Like bak ham stod angrepskollega Munas Dabbur klar. Han stanget inn 1-0 til ellevill jubel blant hjemmefansen.

Salzburg skapte deretter flere sjanser. Fredrik Gulbrandsen var nære to ganger, det samme var Hannes Wolf. Men først i det 53. minutt økte de ledelsen.

Wolf utfordret RBK-stopper Besim Serbecic og kom seg til dødlinja. Vinkelen var omtrent død, men avslutningen – knallhardt langs bakken – snek seg likevel mellom beina til keeper André Hansen.

Like før timen var spilt fastsatte Dabbur resultatet til 3-0 etter en straffe. Dermed ble det nok en blytung Europa-kveld for Rosenborg.