RBK-Kåre om Bendtner-duellen: – Det er vel ekspertene som blir sinte

– Det er ingen duell. Det er to fantastisk strålende spisser, og begge to kommer til å spille mye for oss. Med det programmet vi har, er det viktig at vi har friske folk hele veien, sier Kåre Ingebrigtsen til NRK.

Mandag startet Nicklas Bendtner på topp for Rosenborg mot Lillestrøm. Han ble erstattet av Alexander Søderlund i pausen, så spilletiden ble broderlig fordelt mellom RBKs stjernespisser.

– Det hadde vært artig å prøvd begge, sier Ingebrigtsen.

RBK-TRENER: Kåre Ingebrigtsen intervjues av klubbens TV-kanal etter 0–0 mot Lillestrøm. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Alltid vært «galen» i hodet

Søderlund returnerte til Rosenborg i januar etter snaut to år i franske St. Etienne. Etter en ålreit start på oppholdet, gikk det tyngre etter hvert for nordmannen. Kritikken satt løst hos franske eksperter etter en tung sesong for både Søderlund og St. Etienne.

Ifølge VG fikk han tilnavnet «spøkelset» av Pierre Ménès. Han kalte Søderlund motbydelig og elendig – blant annet.

– Jeg har alltid vært litt galen i hodet, så det er ikke noe problem, sier Søderlund til NRK.

Han er dermed forberedt på en knallhard kamp om plassen med den danske spisstjernen, men innser at det blir tøft å danke ut Rosenborgs nummer ni.

– Ja, jeg kriger på. Han er en kjempebra spiller, så det er kjempekjekt med konkurranse. Men jeg får bare jobbe på, jeg er en lagspiller, vet du, sier Søderlund med et smil.

– Det kommer til et punkt selvfølgelig. Men vi må være realistiske også, og se hvem som er best, sier Søderlund, som bærer draktnummer 14 i Rosenborg.

I FRANKRIKE: Alexander Søderlund i aksjon for franske St. Etienne, mot Monaco i 2016. Foto: Robert Pratta / Reuters

Fire Søderlund-mål

I sesongoppkjøringen er det Søderlund som har scoret flest. Han står med fire mål for RBK, mens Nicklas Bendtner står med to fulltreffere. Dansken har dog slitt med skade, og sto over tre av kampene mot lokal motstand i februar.

I oppkjøringen er spilletiden jevnt fordelt mellom de to, men det kommer definitivt til å bli diskusjoner rundt Rosenborgs spissvalg.

– Er du forberedt på at en av dem blir sint?

– Nei, det er vel ekspertene som blir sinte, svarer Kåre Ingebrigtsen.

Vålerenga-trener Ronny Deila tror ikke det har mye å si hvem Rosenborg starter med på topp. Han mener peker på kollektivet som Rosenborgs største fordel.

– Det er to gode spillere, men det er ferdigheter over hele banen. Kollektivet Rosenborg er vanskelig å spille mot, fastslår VIF-treneren.