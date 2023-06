Raufoss kom tilbake fire ganger – slo ut Viking etter straffekonk

Niklas Sandberg så ut til å bli den store helten da han sendte Viking i ledelsen i ekstraomgangene, men Raufoss slo tilbake for fjerde gang da Kodjo Somesi stanget inn utligningen i andre ekstraomgang.

– Helt ville tilstander. Herrefred, det blir ikke finere enn det, kommenterte Alexander Schau på cupen live på NRK.

I straffesparkkonkurransen hadde Raufoss et hemmelig våpen: Keeper Ole Kristian Lauvli viste seg som en skuddstopper i verdensklasse og reddet Vikings to første straffespark.

Dermed er Raufoss klare for kvartfinale i cupen og Lauvli har nok sikret seg gratis lomper på Toten resten av livet.

HELT: Ole Kristian Lauvli ble den store helten på Toten med sine to strafferedninger. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Det var helt rått, jeg tror det er den beste følelsen jeg har hatt på en fotballbane noen gang., sier straffehelten til NRK etter kampen.

– Hvordan var det å redde så mange straffer?

– Når vi tar første, så andre, og så scorer vi i tillegg, da skjønner vi at det går veien. Det er deilig, sier Lauvli tydelig fornøyd.

Hvem Raufoss møter i kvartfinalen blir klart etter rekningen 21.30

– Vi tar hvem som helst, skal vi gå hele veien, så må vi slå ut de beste, sier Raufoss sin trener.

– En helt perfekt «Panenka»

Vertene fra Toten snudde kampen den siste halvtimen av ordinær tid og sikret ekstraomganger da Andreas Helmersen stanget inn 3-3-målet fire minutter før slutt.

– Det er en helt spinnvill kamp. En praktfull fotballkamp, uansett om Raufoss slipper inn tre mål på slutten her kan de være veldig fornøyde med denne kampen. En fantastisk kamp av Raufoss, sa Schau om utligningen.

Viking tok en oppskriftsmessig ledelse da Harald Nilsen Tangen ble felt i straffefeltet og Nicholas D'Agostino var sikker fra elleve meter, men det ble ikke kampens eneste eller flotteste straffemål.

For da Loris Mettler stilte seg opp etter at Andreas Helmersen fikk straffespark, skulle bli kampens høydepunkt. Den sveitsiske midtbanespilleren gikk for en «Panenka»-straffe og Viking-keeper Arild Østbø rakk nesten å reise seg opp og reddet skuddet, men måtte se Mettler juble til slutt.

– En helt perfekt «Panenka», kommenterte Vålerenga-spiller Christian Borchgrevink i Cupen Live på NRK.

Iskald panenka-straffe for Raufoss Du trenger javascript for å se video.

Straffehelt

I andre omgang trodde mange Viking hadde avgjort kampen med en herlig frispark-variant fra Sander Svendsen, men Toten-publikummet hadde fortsatt mange flere mål i vente.

Først utlignet Filip Brattbakk, før Niklas Sandberg svarte bare fire minutter senere etter en nydelig Viking-kontring. Med Helmersens utligning fire minutter før slutt var det klart for ekstraomganger på Toten.

Der scoret begge lag og kampen gikk til straffesparkkonkurranse.

Mettler som scoret med en frekk «Panenka»-straffe tidligere, valgte en annen løsning i straffesparkkonkurransen, men resultatet ble det samme. Og jubelen fortsatte på Toten da Ole Kristian Lauvli reddet Niklas Sandberg sin straffe.

Lauvli får fort gratis lomper på Toten resten av livet etter å ha reddet Vikings andre straffe også. Da gjorde det ingenting at Viljar Vevatne scoret, for Aridon Racaj ble den store helten med sin scoring.