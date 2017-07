Råsterk Kittel tok første stikk: – Kristoff ble et nummer for liten

– Han leverer en fantastisk spurt. Kittel hadde kontroll hele veien. Han lå midt i veien og hadde bra timing hele veien, sier Dag Erik Pedersen.

Etter 203,5 kilometer kom hovedfeltet samlet til mål. Det ble massespurt, og der hadde tyske Marcel Kittel full kontroll. Han vant foran Arnaud Démare og André Greipel. Mark Cavendish fulgte på fjerdeplass med Dylan Groenewegen på femte. Alexander Kristoff var ikke blant de ti beste, selv om han var med i spurten.

– Han ble et nummer for liten her. Det var en rotete spurt der han tok mye vind og han satt sperret store deler av spurten, sier Pedersen.

– En rotete spurt som han må legge bak seg, sier Pedersen.

Dramatisk velt

30 kilometer gjensto da det gikk en velt etter en rundkjøring. Regnet høljet ned, og veiene i Belgia var såpeglatte. Alexander Kristoffs lagkamerat, tempohesten Tony Martin, gikk i bakken, og dro med seg en rekke andre. Flere Katusha-ryttere fikk seg en smell, og gjorde at Kristoffs opptrekkstog ble ganske amputert.

Flere dundret inn i en fortauskant like etter rundkjøringen, og flere ryttere ble så hardt skadet at de måtte bryte. Blant rytterne som røk ut var Kristoffs hjelper Rick Zabel. Storfavoritten Chris Froome gikk også i bakken, men han slapp unna med et par skrubbsår.