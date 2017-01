Det ble til slutt 6–2 for Zuccarello og Rangers. Chris Kreider ble den store helten for gjestene med tre scoringer.

– Det er to viktige poeng vi får med oss. Det offensive var bra, sier hat trick-helten.

Det betyr at Zuccarellos lag avsluttet året med to storseirer mot bunnlagene Colorado og Arizona Coyotes. For to dager siden ble sistnevnte slått 6–3.

– Du kan ikke se på det som bunnlag. Det er ikke et stort skille mellom første- og sisteplassen i NHL. Det er en tøff kamp hver eneste gang, sier Kreider.

Colorado med tidlig ledelse

Riktignok var det Martinsen og Colorado Avalanche som tok ledelsen ved Cody McLeod etterunder to minutter på isen. Fire minutter senere noterte Zucca seg for sin første assist da Chris Kreider utlignet.

Etter ytterligere ti minutter bisto nordmannen igjen da Kreider satte sitt andre mål og sendte New York Rangers i føringen. Den ledelsen ble kortvarig, og Blake Comeau sørget for at lagene gikk til pause med to mål hver.

Halvveis i midtperioden gikk J.T. Miller alene, og Rangers gikk opp i 3–2. Fem minutter senere var det nok en gang Kreider som var sist på pucken og fullførte sitt hat trick.

Den siste perioden fulgte samme mønster som den andre. J.T. Miller la på til 5–2 halvveis, mens det var Jimmy Vesey som fastsatte sluttresultatet til 6–2.

Zuccarello fikk snaut 20 minutter på isen, mens Martinsen måtte nøye seg med litt under seks. Mens førstnevnte altså noterte seg for to assists, satte Martinsen et annet spor etter seg i statistikken. Han endte opp med to minutters utvisning etter å ha sendt Ryan McDonagh hardt inn i vantet i andre periode.

RANGERS-JUBEL: Mats Zuccarello feirer en scoring med lagkamerat Ryan McDonagh. Foto: Ron Chenoy / Reuters

Lundqivst-rekord

Kampen ble en stor milepæl for den svenske målvaktlegenden Henrik Lundqvist. Seieren var hans 390. i NHL. Dermed slo han Dominik Haseks seiersrekord for en europeiskfødt målvakt.

– Hasek har alltid vært til stor inspirasjon for meg. Jeg hadde plakater av ham på veggen da jeg var liten, og jeg fulgte nøye med på spillet hans. Jeg prøvde meg på det han gjorde på isen. Det betyr mye for meg først å tangere rekorden, for så å slå den, sa Lundqvist.