– Dette er enormt, sier NRK-ekspert Nina Haver-Løseth.

Ragnhild Mowinckel knuste konkurrentene og tok sin første verdenscupseier for sesongen i super-G i Cortina.

Mowinckel slo kanoner som Lara Gut-Behrami og Mikaela Shiffrin.

– Jeg er superglad. Jeg ble overrasket da jeg krysset målstreken, fordi når man står på ski og vet du har gjort noen feil, men vet samtidig at du har prøvd ... Noen ganger føler du bare at «dette går så sakte, dette går så sakte, nei, nei, nei», og så kommer du til målstreken og innser at «å ja, det gikk ikke så sakte». Jeg er veldig, veldig glad, sier Mowinckel i intervju med FIS.

Det påpekes at Norge har hatt en drømmehelg, der Kajsa Vickhoff Lie tok andreplassen i utforrennet lørdag. Mowinckel blir spurt om hemmeligheten bak det norske laget.

– Jeg vet ikke, vi har veldig snille folk på laget, fleiper hun.

– Nei, det er et hardtarbeidende lag, det er et bra lag. Vi føler at suksessen til andre på laget også er vår egen. Man får eierskap til hele laget. Vi er veldig heldige og vi jobber veldig hardt for å bli et godt lag, sier Mowinckel videre.

Tror hun kan vinne super-G-cupen

NRKs ekspert tror dette kan bety en strålende sesong for den norske 30-åringen.

– Ragnhild har hatt en god super-G-sesong, og hadde ledertrøya i forrige renn. Det er stort, det er ikke mange som har hatt det. Jeg er ikke overrasket, sier Haver-Løseth.

Hun fortsetter:

– Hun har bare fortsatt trenden fra i fjor og blitt enda tryggere, enda mer stabil. Kan hun vinne super-G-cupen i år? Det er ikke utenkelig.

Dette er hennes tredje seier i verdenscupsammenheng.

EKSPERT: Nina Haver-Løseth. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Dermed kan VM-formen være spisset. Mesterskapet i Frankrike finner sted 6. februar.

– Det tyder veldig godt. Min følelse har vært at Ragnhild har vært sterkere i mesterskap enn hva hun har vært i verdenscup. Hun har virket veldig farlig når hun kommer inn til de siste mesterskapene. Nå har vi virkelig medaljekandidat i både utfor og super-G på damesiden. Det er kjempemorsomt, sier NRKs alpinekspert Lars Elton Myhre.

Eksperten er svært imponert over den norske alpinisten.

– Det er utrolig morsomt. Det er en jente som jeg virkelig unner alt suksess, hun har gått gjennom tøffe ting. Kom tilbake i fjor med seier og har vært veldig god gjennom sesongen også. Den helgen her har bare vært gnistrende sett med norske øyne. Kajsa i går og så har vi Ragnhild som topper det i dag. Det er fantastisk bra, sier Myhre.

PÅ TOPPEN: Det var Ragnhild Mowinckel som toppet pallen i Cortina. Foto: Alessandro Trovati / AP

Norsk superhelg

Kajsa Vickhoff Lie har også vært ned super-G-løypa i Cortina. Hun ligger på en foreløpig 11.-plass. Hun endte på andreplass i utforrennet lørdag.

Dermed har de norske alpinkvinnene levert en meget sterk helg i Italia og fått to etterlengtede oppturer.

– Den helgen det norske fartslaget har hatt på kvinnesiden er fantastisk. Kajsas andreplass i går booster også Ragnhilds prestasjon. Det gjør noe med energien i laget, sier Haver-Løseth.