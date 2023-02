Det norske laget gikk for gull på tirsdagens lagkonkurranse i parallellslalåm, men måtte nøye seg med sølvet. Maria Therese Tviberg falt i semifinalen og måtte byttes ut med Kristin Lysdahl og Timon Haugan snublet fra gullet i finalen.

Onsdag skulle Tviberg få sin revansje. TV-bildene viste en tydelig nervøs 28-åring før finaleomgangen. Hun gråt hele veien opp bakken og oppe på toppen, men Tviberg slo til når det gjaldt som mest.

I finaleduellen mot sveitsiske Wendy Holdener var det dødt løp etter første duell. Men I andre duell hadde Tviberg fordelen med blå løype og tok en overlegen seier.

– Det er helt fantastisk. Jeg hadde aldri trodd det her. Thea er verdens beste parakjører. Da jeg slo henne i semifinalen begynte jeg å grine. Så jeg gråt hele veien opp heisen, og da jeg kom opp på toppen klarte jeg ikke slutte å grine. Jeg er tom for ord. Jeg har aldri vært på pallen før. Dette er min første pall alene, sier en jublende Tviberg til Viaplay.

Gårsdagens fall Du trenger javascript for å se video. Gårsdagens fall

– Kald mentalt

Tviberg høster også ros fra NRKs ekspertkommentator Nina Haver-Løseth:

– Den satt! Hun er iskald. Hun knuser jo Wendy Holdener. Det er deilig!

Haver-Løseth er veldig imponert over den mentale styrken og revansjelysten til 28-åringen:

– Hun kommer inn litt som en outsider og overrasker. Men vi har jo visst at Maria er ganske kald mentalt, og det ser vi i dag. Det reflekterer det hun gjør. Egentlig var det forventa at Thea Louise Stjernesund skulle ta det gullet. Og Maria virka som hun hadde litt revansje fra i går, hun fikk jo ikke kjøre finalen.

I FARTA: Stjernesund tok bronsen. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Tviberg startet dagen med å vinne begge duellene i åttedelsfinalen mot Clara Direz.

– Jeg synes Maria ser veldig sterk ut i dag. Hun kjører med høyere tempo enn hun gjorde i går og har mer bevegelse på kjøringa si, skrøt Haver-Løseth.

Tviberg klinket også til mot tyske Lena Dürr i kvartfinalen og med sitt avansement var Norge sikret medalje da det ble en helnorsk semifinale mellom Thea Louise Stjernesund og Tviberg.

NORSK DUELL: Tviberg mot Stjernesund. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Tviberg var ekstra revansjelysten og vant begge duellene mot lagvenninnen.

– Det er fantastisk. Det er virkelig imponerende. Fordelen her er at vi kan få to norske medaljer, sier Haver-Løseth.

Selv om Stjernesund måtte gi tapt for landskvinnen, kunne hun juble for bronsen etter å ha vunnet siste duell mot hjemmefavoritt Marie Lamure, som kjørte ut.

Maria Therese Tviberg gråter før finalen Du trenger javascript for å se video.

Haugan slo tilbake

Alle de norske herrene tok seg også videre til kvartfinale.

Rasmus Windingstad imponerte i første heat og gikk seirende ut etter to dueller mot Joan Verdu. Timon Haugan, som snublet ut fra startporten i gårsdagens finale, leverte i det neste.

– Jeg må jo bare ha fokus på bra skikjøring og gjøre det jeg skal. Så får vi se så langt det holder, sa Haugan før start.

Da begge vant sine heat i åttedelsfinalen møttes de til en helnorsk duell i kvartfinalen. Der trakk Haugan det lengste strået.

GUTTA KRUTT: Rasmus Windingstad (f.v.), Timon Haugan, Alexander Steen Olsen og Leif Kristian Nestvold-Haugen Foto: Lise Åserud / NTB

Alexander Steen Olsen karret seg også så vidt videre til kvartfinalen.

– I dag er det kun opp til meg selv, så jeg må gi gass, sa han før start.

Og det gjorde han:

– Han har så god grunnteknikk. Så den kvalitet han viser, den roa den er unik. I og med at han er såpass ung også. Så det er imponerende å se på, sa Haver-Løseth.

Men han måtte gi tapt mot østerrikske Dominik Raschner.

Det måtte også Timon Haugan i semifinaleheatet mot sterke Alexander Schmid, som til slutt tok gullet.

Haugan kjempet mot østerrikske Adrian Pertl om bronsen, og gikk seirende ut.

BRONSE: Timon Haugan sikret norsk bronse på herresiden. Foto: Lise Åserud / NTB

Blå løype raskere

Stjernesund var den eneste som vant i rød løype i kvinnenes åttedelsfinale.

– Det er mye som tyder på at den blå løypa er litt for rask, For det kommer til å være en fordel for de som kjørte den blå løypa først, sier NRKs kommentator Patrick Sten Rowlands.

Det kunne Lysdahl bekrefte etter hun røk ut i åttedelsfinalen:

– Ja, det skjønner jeg at de prater om. For det synes jeg også. Jeg opplevde at den blå har et helt annet slipp i bunn. Også er det jo klart at den lå mer i skyggen i går og det kommer mer skygge inn der nå også, og da vil forholdene holde seg bedre.

RØD OG BLÅ LØYPE: I den individuelle konkurransen består hver delfinale av to dueller, så alpinistene får kjøre i hver løype. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

– Det var veldig jevnt i sol, også begynner kanskje rød å bli litt mykere etter hvert. Siden sola står på nå.

Ryktene skal ha det til at det er siste gang denne øvelsen blir å se i alpin-VM, men sett med norske øyne får vi håpe den lever videre.