Slo tilbake etter skrekkskaden – ble overrasket da hun kom i mål

Liverpool-speaker brøt inn – gikk ut mot homofobiske utsagn

Underveis i kampen mellom Liverpool og Chelsea på Anfield brøt plutselig speaker inn med en melding. Han ba publikum om å stoppe homofobiske utsagn som skal ha runget over arenaen.

– Nå forteller speakeren at det har vært homofobiske rop og at klubben tar avstand fra det, og at det er straffbart og at de vil gå gjennom overvåkningskamera for å finne ut hvem som har gjort det og ta grep ut ifra det, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad underveis i kampen.

Kampen pågår i skrivende stund. Det står 0-0 i Liverpool.