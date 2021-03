Rafn går fra LSK til Aalesund

13 smittetilfeller i Stabæk

Onsdag ettermiddag får NRK opplyst at antall smittetilfeller i eliteserieklubben Stabæk er oppe i 13 stykker. Mandag opplyste klubben om at det var syv personer som hadde testet positivt, og nå er det antallet nesten doblet. Sammy Skytte, en av to Stabæk-spillere som brøt karantene, er blant de som har testet positivt.