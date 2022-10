Qatar-kritiker skal ha blitt nektet løslatelse

– Ingen dato, ingen svar. Det er ingenting. Det er bare fryst, sier en oppgitt Ziyad Ibhais til NRK onsdag formiddag.

Han er broren til Abdullah Ibhais, som er dømt til fengsel for angivelig å ha mottatt bestikkelser mens han jobbet i VM-komiteen i Qatar.

Familien har hele tiden benektet anklagene. De mener han er fengslet for å ha vært kritisk, både internt og eksternt, til behandling av migrantarbeidere på VM-anlegg. De hevder også at Ibhais skrev under på en tilståelse under press.

VM-SJEF: Abdullah Ibhais jobbet høyt oppe i VM-organisasjonen frem til han ble arrestert 12. november 2019. Foto: Privat

I februar anket de saken. Fortsatt venter de på en dato for en ny rettshøring. Onsdag ble Ibhais nektet en midlertidig løslatelse i en rettshøring i Qatar.

Ifølge broren var det satt av under fem minutter til rettshøringen. Ibhais selv fikk ikke være til stede i sin egen høring, forteller broren.

Amnesty: Falsk tilståelse

I februar anket Ibhais til kassasjonsretten i Qatar. En kassasjonsrett er en rett som opphever rettsavgjørelser for formelle årsaker eller feiltolking av loven. I over åtte måneder har de ventet på et svar, men ingenting har skjedd, ifølge familien.

Abdullah Ibhais jobbet høyt oppe i systemet i markedsavdelingen i VM-organisasjonen i Qatar. Der brukte han blant annet sin posisjon til å si fra om at VM-arbeidere var del av en protest mot manglende utbetalinger i 2019.

I en intern WhatsApp-tråd, som NRK har sett utdrag fra, ga Ibhais uttrykk for at han mente at VM-organisasjonen måtte ta ansvar for sine arbeidere. Noen måneder senere ble han arrestert, angivelig for å ha mottatt bestikkelser i forbindelse med en anbudsprosess.

I 2021 fortalte han i flere intervjuer at han opplevde at han ikke ble hørt i saken om VM-arbeiderne. Han ble først dømt til fem år i fengsel, men i påvente av en ankesak var han i 2021 ute av fengsel i noen måneder.

15. november i fjor ble han arrestert igjen. På morgenen kom politiet til huset hans og arresterte han. Bare timer senere hadde han en intervjuavtale med NRK, et intervju som aldri ble gjennomført. I ankesaken ble dommen redusert fra fem til tre år i fengsel.

SAMTALE: Abdullah Ibhais fikk snakke med familien over FaceTime i desember, fem dager etter at han avsluttet sultestreiken sin i fengselet. Foto: Skjermdump fra familien til Ibhais

Ibhais startet en sultestreik i fengselet umiddelbart. Etter ønske fra familien, avsluttet han sultestreiken etter en måned.

Ibhais' familie har anket dommen til kassasjonsretten fordi de mener Ibhais aldri har gjort noe galt og at han er dømt på grunnlag av en påtvunget tilståelse.

Amnesty har gått gjennom alle rettsdokumentene i saken. De støtter Ibhais.

– I avhørene fikk han trusler om at dersom han ikke signerte en ferdigutfylt tilståelse, ville det gå ut over sikkerheten til familien hans. Abdullah ga til slutt etter for truslene og presset, og skrev under – selv om han ikke hadde gjort det han ble beskyldt for. Han hadde heller ikke tilgang på advokat, skriver menneskerettighetsorganisasjonen på sine sider.

Rettshøring på under fem minutter

– Vi sendte anken i februar og har ikke fått en høringsdato ennå. Vi sendte til og med anken på nytt, men vi har fortsatt ikke hørt noe, skriver Ibhais' advokat, Dr. Anas Al Merstani, i en e-post til NRK.

Han legger til at det ikke nødvendigvis er helt uvanlig at en slik anke tar så lang tid å få prøvd i rettssystemet.

– Den opprinnelige rettsavgjørelsen gikk mot min klient, og det er mange feil i dommen. Derfor har vi anket til kassasjonsretten, skriver advokaten.

Abdullah Ibhais bror, Ziyad, bruker litt kraftigere ord.

– Dette beviser igjen at det er noe politisk som ligger bak. Hva holder retten tilbake fra å ta opp dette i så mange måneder? Det må være noen som sier at de ikke skal ta dette ennå, sier Ziad Ibhais.

NRK har tatt kontakt med kasasjonsretten i Qatar. De har ikke besvart våre gjentatte henvendelser om denne saken.

I påvente av at ankesaken skal bli tatt opp, har familien og advokaten tre ganger søkt om en midlertidig løslatelse. De to første søknadene ble avslått av retten, men onsdag fikk Abdullah endelig sin høring.

– Hvis de løslater han kan det være et positivt signal (med tanke på ankesaken, journ.anm.). Vi ønsker bare en rettferdig rettergang, sa broren Ziyad til NRK tirsdag.

Men en løslatelse ble det altså ikke.

– En stor byrde

Broren forteller samtidig at det er enkelte ting som går i positiv retning. I august fikk Ibhais besøk i fengselet fra den nasjonale menneskerettighetsorganisasjonen i Qatar. De sa at det var positiv utvikling på gang, men kunne ikke fortelle mer enn det.

Menneskerettighetsorganisasjonen støttet en søknad om en midlertidig løslatelse, men den ble altså avslått onsdag.

FAMILIE: Ibhais har en kone og to barn som fortsatt bor i Qatar. Foto: Privat

Kona fikk være til stede i rettshøringen. Broren til Abdullah forteller om hennes fortvilelse:

– Kona tok en avgjørelse om å bli i Qatar, bli ved hans side. Hun jobber og betaler for de daglige utgiftene samtidig som hun tar seg av barna. Det er en stor byrde som ligger på hennes skuldre, sier Ziyad Ibhais.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med den nasjonale menneskerettighetsorganisasjonen i Qatar.

Det er tre og en halv uke til VM i fotball begynner. Den tidligere ansatte i VM-komiteen kommer ikke til å få oppleve mesterskapet han en gang jobbet med å arrangere. For når første VM-kamp mellom Qatar og Ecuador sparkes i gang, begynner Abdullah Ibhais på sitt andre år med soning for en forbrytelse han mener han ikke har begått.